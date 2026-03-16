J.S. Held 推出 AI Disputes Monitor，緊貼急速發展的人工智能訴訟趨勢

這款控制面板工具為法律專業人士提供人工智能相關訴訟的可行情報，涵蓋各個技術領域、市場領域及司法管轄區

紐約2026年3月16日 /美通社/ -- J.S. Held 是結合技術、科學、金融及策略專業知識的全球顧問公司，今天宣佈推出 J.S. Held AI Disputes Monitor（人工智能爭議監測器），此控制面板資源旨在幫助法律專業人士追蹤和分析急速發展的人工智能 (AI) 訴訟領域。

與人工智能相關的訴訟急增，過去五年的複合年增長率達 56.5%，93% 的案件在美國提起，並主要集中在加州、紐約州和伊利諾州。 由生成式人工智能的版權爭議，以至預測分析對刑事司法制度的影響，人工智能訴訟的複雜程度和案件數量的增長，都顯示出對掌握專門情報及策略性洞察分析的需要。

J.S. Held AI Disputes Monitor 是一款控制面板資源，專為外聘律師、企業法務團隊及風險管理專家而設，提供人工智能相關訴訟的可行情報。 AI Disputes Monitor 採用獨立的公開數據，並結合專家分析深化內容，提供有關人工智能技術、市場領域及司法管轄區案件發展的結構化視圖。 在此了解和下載 J.S. Held AI Disputes Monitor：https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/。

AI Disputes Monitor 會追蹤不同人工智能技術類別、市場領域及司法管轄區的案件發展。當中採用獨立的第三方公開數據，並結合 J.S. Held 團隊的專家分析，為在這個瞬息萬變的實務領域中摸索前行的訴訟律師，提供切實可行的情報。

J.S. Held 知識產權總監 James E. Malackowski 表示：「人工智能正從根本上重塑企業營運、創新及競爭的方式，而法律制度亦正努力與時並進。 AI Disputes Monitor 的推出，體現我們致力為法律專業人士提供策略性情報，助其在這個飛速發展的領域中，為客戶提供更有效的建議。」 團隊憑著多年在司法程序中提供專家意見的經驗，累積了深厚的技術、經濟及市場知識。這些專業知識不但支持嚴謹的數據分析，也讓從業員能夠預測人工智能相關爭議的趨勢、評估風險，並作出明智決定。

AI Disputes Monitor 讓法律專業人士得以識別新興的訴訟模式、評估不同司法管轄區的趨勢，並掌握對其客戶及行業的潛在影響。 這項資源旨在支援律師事務所、企業法務部及風險管理專業人員，作出更具策略優勢的決策。

J.S. Held 知識產權總監辦公室高級總監兼數據分析團隊主管 Scott Womack 解釋道：「AI Disputes Monitor 為法律專業人士帶來清晰視野，以便了解案件在哪裡提交、涉及哪些技術，以及法院如何回應。 我們的目標是將原始數據轉化為策略洞察分析，幫助訴訟律師佔盡先機，並充滿信心地為客戶服務。」

除了控制面板外，J.S. Held 的團隊亦可分享更深入的研究成果、討論新興模式，並與客戶進行一對一的合作，協助分析相關發展對特定行業及法律策略的影響。

下載 AI Disputes Monitor：https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/。如欲了解更多詳情，請聯絡 [email protected]。

關於 J.S. Held

全球顧問公司 J.S. Held 結合技術、科學、金融和策略方面的專業知識，為尋求實現價值和降低風險的客戶提供諮詢服務。 我們的專業人員為面臨高風險事項的組織提供值得信賴的諮詢服務，這些事項需要緊急關注、穩定的誠信、經過驗證的經驗、清晰的分析以及對有形和無形資產的理解。 公司提供全面服務、產品和數據，使客戶能夠應對複雜、棘手且往往具有災難性的情況。

超過 1,500 名專業人士為遍佈六大洲的組織提供服務，其中包括 84% 的全球 200 強律師事務所、75% 的福布斯前 20 強保險公司（90% 的 NAIC 前 50 強財產及意外傷亡保險公司）以及 71% 的財富 100 強公司。

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