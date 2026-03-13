J.S. Held lanza AI Disputes Monitor para monitorear el rápido crecimiento del panorama de litigios por IA
Noticias proporcionadas porJ.S. Held
13 mar, 2026, 16:37 GMT
El recurso del panel de control proporciona a los profesionales legales inteligencia procesable sobre casos relacionados con la IA en todas las categorías de tecnología, segmentos de mercado y jurisdicciones
NUEVA YORK, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- J.S. Held, una empresa de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica, anunció hoy el lanzamiento de J.S. Held AI Disputes Monitor, un recurso de panel de control diseñado para ayudar a los profesionales legales a monitorear y analizar el campo en rápida evolución de los litigios por inteligencia artificial (IA).
Los litigios relacionados con la IA han aumentado a una tasa de crecimiento anual compuesta del 56,5 % en cinco años, con el 93 % de los casos presentados en los Estados Unidos y concentraciones significativas en California, Nueva York e Illinois. Desde disputas generativas de derechos de autor de IA hasta implicaciones de análisis predictivo para la justicia penal, la complejidad y el volumen de los litigios de IA exigen inteligencia especializada y conocimiento estratégico.
AI Disputes Monitor monitorea los desarrollos de casos en todas las categorías de tecnología de IA, segmentos de mercado y jurisdicciones, a partir de datos de fuentes de terceros independientes y de acceso público, y combinándolos con análisis de expertos del equipo de J.S. Held para ofrecer inteligencia procesable a los litigantes que navegan por esta dinámica área de práctica.
"La inteligencia artificial está remodelando fundamentalmente la forma en que las empresas operan, innovan y compiten, y el sistema legal está trabajando para mantener el ritmo", dijo James E. Malackowski, director de Propiedad Intelectual de J.S. Held. "AI Disputes Monitor refleja nuestro compromiso de proporcionar a los profesionales legales la inteligencia estratégica que necesitan para asesorar a los clientes de manera efectiva en este espacio en rápida evolución". La profunda experiencia técnica, económica y de mercado del equipo, desarrollada a lo largo de años de proporcionar opiniones expertas en procedimientos legales, informa un análisis riguroso de datos y permite a los profesionales anticipar tendencias, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas en disputas relacionadas con la IA.
AI Disputes Monitor permite a los profesionales del derecho identificar patrones emergentes de litigio, evaluar tendencias jurisdiccionales y comprender las implicaciones para sus clientes e industrias. El recurso está diseñado para apoyar la toma de decisiones estratégicas para bufetes de abogados, departamentos legales corporativos y profesionales de la gestión de riesgos.
Scott Womack, director sénior de la Oficina del Director de Propiedad Intelectual de J.S. Held y jefe del equipo de análisis de datos, explica: "AI Disputes Monitor brinda a los profesionales legales una visión clara de dónde se presentan los casos, qué tecnologías están involucradas y cómo responden los tribunales. Nuestro objetivo es convertir los datos brutos en información estratégica que ayude a los litigantes a mantenerse a la vanguardia y servir a sus clientes con confianza".
Más allá del panel de control, el equipo de J.S. Held está disponible para presentar hallazgos más profundos, analizar patrones emergentes y trabajar individualmente con los clientes para contextualizar las implicaciones para industrias y estrategias legales específicas.
Descargue AI Disputes Monitor: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/. Y para más información, comuníquese con [email protected].
Acerca de J.S. Held
J.S. Held es una firma de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica para asesorar a los clientes que buscan obtener valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.
Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 84 % de los bufetes de abogados Global 200, 75 % de las 20 principales empresas de seguros de Forbes (90 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y 71 % de empresas Fortune 100.
J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held no es un bufete de abogados y no brinda asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, que opera bajo la razón social Phoenix IB u Ocean Tomo Investments, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.
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FUENTE J.S. Held
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