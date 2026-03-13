J.S. Held lanza AI Disputes Monitor para monitorear el rápido crecimiento del panorama de litigios por IA

El recurso del panel de control proporciona a los profesionales legales inteligencia procesable sobre casos relacionados con la IA en todas las categorías de tecnología, segmentos de mercado y jurisdicciones

NUEVA YORK, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- J.S. Held, una empresa de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica, anunció hoy el lanzamiento de J.S. Held AI Disputes Monitor, un recurso de panel de control diseñado para ayudar a los profesionales legales a monitorear y analizar el campo en rápida evolución de los litigios por inteligencia artificial (IA).

El monitor de disputas de IA de J.S. Held, un recurso de panel de control diseñado para equipar a abogados externos, equipos legales internos y profesionales de riesgos con inteligencia procesable sobre litigios relacionados con la IA. A partir de datos independientes y de acceso público, y enriquecido con el análisis de expertos, el monitor ofrece una visión estructurada de los desarrollos de casos en todas las tecnologías de IA, segmentos de mercado y jurisdicciones. Explore y descargue el monitor aquí: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.

Los litigios relacionados con la IA han aumentado a una tasa de crecimiento anual compuesta del 56,5 % en cinco años, con el 93 % de los casos presentados en los Estados Unidos y concentraciones significativas en California, Nueva York e Illinois. Desde disputas generativas de derechos de autor de IA hasta implicaciones de análisis predictivo para la justicia penal, la complejidad y el volumen de los litigios de IA exigen inteligencia especializada y conocimiento estratégico.

AI Disputes Monitor monitorea los desarrollos de casos en todas las categorías de tecnología de IA, segmentos de mercado y jurisdicciones, a partir de datos de fuentes de terceros independientes y de acceso público, y combinándolos con análisis de expertos del equipo de J.S. Held para ofrecer inteligencia procesable a los litigantes que navegan por esta dinámica área de práctica.

"La inteligencia artificial está remodelando fundamentalmente la forma en que las empresas operan, innovan y compiten, y el sistema legal está trabajando para mantener el ritmo", dijo James E. Malackowski, director de Propiedad Intelectual de J.S. Held. "AI Disputes Monitor refleja nuestro compromiso de proporcionar a los profesionales legales la inteligencia estratégica que necesitan para asesorar a los clientes de manera efectiva en este espacio en rápida evolución". La profunda experiencia técnica, económica y de mercado del equipo, desarrollada a lo largo de años de proporcionar opiniones expertas en procedimientos legales, informa un análisis riguroso de datos y permite a los profesionales anticipar tendencias, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas en disputas relacionadas con la IA.

AI Disputes Monitor permite a los profesionales del derecho identificar patrones emergentes de litigio, evaluar tendencias jurisdiccionales y comprender las implicaciones para sus clientes e industrias. El recurso está diseñado para apoyar la toma de decisiones estratégicas para bufetes de abogados, departamentos legales corporativos y profesionales de la gestión de riesgos.

Scott Womack, director sénior de la Oficina del Director de Propiedad Intelectual de J.S. Held y jefe del equipo de análisis de datos, explica: "AI Disputes Monitor brinda a los profesionales legales una visión clara de dónde se presentan los casos, qué tecnologías están involucradas y cómo responden los tribunales. Nuestro objetivo es convertir los datos brutos en información estratégica que ayude a los litigantes a mantenerse a la vanguardia y servir a sus clientes con confianza".

Más allá del panel de control, el equipo de J.S. Held está disponible para presentar hallazgos más profundos, analizar patrones emergentes y trabajar individualmente con los clientes para contextualizar las implicaciones para industrias y estrategias legales específicas.

Descargue AI Disputes Monitor: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/. Y para más información, comuníquese con [email protected].

Acerca de J.S. Held

J.S. Held es una firma de consultoría global que combina experiencia técnica, científica, financiera y estratégica para asesorar a los clientes que buscan obtener valor y mitigar el riesgo. Nuestros profesionales prestan servicios como asesores de confianza para organizaciones que enfrentan asuntos de alto riesgo y que exigen atención urgente, integridad incondicional, experiencia comprobada, análisis claros y una comprensión de los activos tangibles e intangibles. La empresa ofrece un conjunto integral de servicios, productos y datos que permiten a los clientes atravesar situaciones complejas, polémicas y, a menudo, catastróficas.

Más de 1.500 profesionales prestan servicios a organizaciones en seis continentes, incluido el 84 % de los bufetes de abogados Global 200, 75 % de las 20 principales empresas de seguros de Forbes (90 % de las 50 principales aseguradoras de bienes y accidentes de la NAIC) y 71 % de empresas Fortune 100.

J.S. Held, sus filiales y subsidiarias, no son empresas de contabilidad pública certificadas y no brindan servicios de auditoría, certificación ni ningún otro servicio de contabilidad pública. J.S. Held no es un bufete de abogados y no brinda asesoramiento legal. Valores ofrecidos mediante PM Securities, LLC, que opera bajo la razón social Phoenix IB u Ocean Tomo Investments, parte de J.S. Held, miembro de FINRA/SIPC. Todos los derechos reservados.

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FUENTE J.S. Held