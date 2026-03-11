KPS CAPITAL PARTNERS VAI ADQUIRIR PARTICIPAÇÃO CONTROLADORA NA JENNMAR

Líder global em produtos de suporte terrestre de segurança crítica

NOVA YORK, 11 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, por meio de uma afiliada recém-formada, assinou um acordo definitivo para adquirir uma participação controladora na Jennmar e suas afiliadas ("Jennmar" ou a "Empresa"). Os termos financeiros da operação não foram divulgados. A conclusão da transação está prevista para o segundo trimestre de 2026 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações.

Fundada em 1922, a Jennmar é fornecedora líder global de produtos críticos para a segurança e serviços essenciais para as indústrias de mineração, infraestrutura civil, solar e construção. A Jennmar atua como uma parceira integral e confiável para seus clientes em todo o mundo e permite que eles executem suas operações com segurança e eficiência. A Empresa está sediada em Pittsburgh, Pensilvânia, tem aproximadamente 4.000 funcionários e opera 59 instalações de fabricação em todo o mundo.

Kyle Mumford, sócio da KPS, disse: "A Jennmar é líder de mercado global em produtos de suporte terrestre com um histórico comprovado de fornecimento do melhor atendimento ao cliente e qualidade de produto da categoria. Estamos ansiosos para apoiar a equipe de liderança da Jennmar com as décadas de experiência global da KPS em manufatura, bem como nosso suporte estratégico e capital para continuar o tremendo crescimento da Jennmar, tanto organicamente quanto por meio de aquisições. Também estamos satisfeitos que os proprietários existentes, Tony Calandra e FalconPoint Partners, continuarão como acionistas minoritários significativos, afirmando nossa visão compartilhada do crescimento futuro e do potencial de criação de valor da Jennmar."

Tony Calandra, CEO da Jennmar, disse: "Estou excepcionalmente orgulhoso das realizações da equipe da Jennmar – a cada ano, ampliamos consistentemente nossa oferta de produtos, aumentamos nossas capacidades de serviço e expandimos as geografias nas quais podemos apoiar totalmente nossos clientes – enquanto continuamos nossa melhor qualidade e entrega. A Jennmar está empenhada em continuar essa trajetória e identificamos a KPS como o parceiro certo para apoiar e acelerar nosso crescimento. A Jennmar se beneficiará consideravelmente da experiência em fabricação e dos recursos de capital da KPS, à medida que continuamos a investir pesadamente em inovação para atender às necessidades de nossos clientes e expandir nossos mercados endereçáveis."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton e Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos e a Jefferies atuou como consultora financeira da KPS e suas afiliadas. A Lowenstein Sandler LLP atuou como consultora jurídica e a Evercore and Rothschild & Co. atuou como consultora financeira da Jennmar e da FalconPoint.

Sobre a Jennmar

A Jennmar é fornecedora líder global de produtos de infraestrutura e serviços especializados para as indústrias de infraestrutura civil, solar, mineração e construção. Por mais de 100 anos, o foco de Jennmar tem sido a fabricação de produtos e o fornecimento de soluções que ajudam a manter os trabalhadores seguros e produtivos. Para mais informações, visite www.jennmar.com.

Sobre a FalconPoint Partners

A FalconPoint é uma empresa de private equity que investe em empresas de médio porte norte-americanas nos setores de serviços empresariais e industriais. A empresa aproveita uma rede de relacionamentos e uma abordagem orientada para parcerias para identificar e executar oportunidades de crescimento transformadoras em empresas que fornecem produtos e serviços de missão crítica. Para mais informações, visite www.falconpointpartners.com.

Sobre a KPS Capital Partners, LP

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente $ 19,5 bilhões em ativos sob gestão (em 30 de setembro de 2025). Por mais de três décadas, os sócios da KPS se dedicaram exclusivamente a obter uma valorização significativa do capital fazendo investimentos de controle acionário em empresas industriais e de produção em uma grande variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, autopeças, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS agrega valor para seus investidores trabalhando de maneira construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios. Ela gera retorno sobre investimentos aprimorando estruturalmente a posição estratégica, a competitividade e a lucratividade das empresas de seu portfólio, em vez da dependência de alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos Fundos KPS atualmente geram receitas anuais agregadas de aproximadamente $ 21,2 bilhões, operam 202 instalações de manufatura em 21 países e contam com cerca de 55.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (até 30 de setembro de 2025). A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio estão descritas detalhadamente em www.kpsfund.com.

