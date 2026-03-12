Wereldwijde leider in veiligheidskritische producten voor grondondersteuning

NEW YORK, 12 maart 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ('KPS') heeft vandaag aangekondigd dat het via een nieuw opgerichte dochteronderneming een definitieve overeenkomst heeft ondertekend om een meerderheidsbelang te verwerven in Jennmar en zijn dochterondernemingen ('Jennmar' of het 'bedrijf'). De financiële voorwaarden van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De afronding van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2026 en is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden voor afronding en goedkeuringen.

Jennmar, opgericht in 1922, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van veiligheidskritische producten en essentiële diensten voor de mijnbouw-, civiele-infrastructuur-, zonne-energie- en bouwsector. Jennmar fungeert wereldwijd als een essentiële en betrouwbare partner voor zijn klanten, waardoor deze hun activiteiten veilig en efficiënt kunnen uitvoeren. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in Pittsburgh (Pennsylvania, VS), telt ongeveer vierduizend medewerkers en beschikt wereldwijd over 59 productiefaciliteiten.

Kyle Mumford, partner bij KPS, verklaarde: "Jennmar is een wereldwijde marktleider op het gebied van systemen voor grondondersteuning, met een bewezen staat van dienst in het leveren van hoogwaardige klantenservice en productkwaliteit. We kijken ernaar uit het managementteam van Jennmar te ondersteunen met de decennialange wereldwijde productie-ervaring van KPS, evenals met onze strategische ondersteuning en kapitaal. Zo kunnen we de sterke groei van Jennmar voortzetten, zowel organisch als via overnames. We zijn er ook verheugd over dat de huidige eigenaars, Tony Calandra en FalconPoint Partners, betrokken blijven als belangrijke minderheidsaandeelhouders, waarmee ze onze gedeelde visie op het toekomstige groeipotentieel en de waardecreatie van Jennmar bevestigen."

Tony Calandra, Chief Executive Officer van Jennmar, verklaarde: "Ik ben bijzonder trots op de prestaties van het Jennmar-team. Elk jaar breiden we ons productaanbod verder uit, versterken we onze servicemogelijkheden en vergroten we de regio's waarin we onze klanten volledig kunnen ondersteunen. We doen dit alles terwijl we onze hoogwaardige kwaliteit en leveringsprestaties behouden. Jennmar zet zich in om deze groeilijn voort te zetten en we hebben KPS gekozen als de juiste partner om onze groei te ondersteunen en versnellen. Jennmar zal aanzienlijk profiteren van de productie-expertise en kapitaalbronnen van KPS, terwijl we blijven investeren in innovatie om aan de behoeften van onze klanten te voldoen en onze potentiële markten verder uit te breiden."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP trad op als juridisch adviseur en Jefferies als financieel adviseur van KPS en zijn dochterondernemingen. Lowenstein Sandler LLP trad op als juridisch adviseur en Evercore en Rothschild & Co. fungeerden als financiële adviseurs voor Jennmar en FalconPoint.

Over Jennmar

Jennmar is een toonaangevende wereldwijde leverancier van infrastructuurproducten en gespecialiseerde diensten voor de civiele-infrastructuur-, zonne-energie-, mijnbouw- en bouwsector. Al meer dan honderd jaar richt Jennmar zich op het produceren van producten en het leveren van oplossingen waarmee werknemers veilig en productief kunnen werken. Meer informatie vindt u op www.jennmar.com.

Over FalconPoint Partners

FalconPoint is een investeringsmaatschappij die investeert in middelgrote Noord-Amerikaanse bedrijven in de dienstverlenings- en industriesectoren. Het bedrijf benut een netwerk van relaties en een partnerschapsgerichte aanpak om ingrijpende groeikansen te herkennen en realiseren bij ondernemingen die bedrijfskritische producten en diensten leveren. Meer informatie vindt u op www.falconpointpartners.com.

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via zijn gelieerde beheerentiteiten, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met ongeveer USD 19,5 miljard aan activa onder beheer (per 30 september 2025). Gedurende bijna drie decennia werken de Partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van aanzienlijke kapitaalgroei door het doen van controlerende aandeleninvesteringen in productie- en industriële bedrijven in een breed scala van sectoren, waaronder basismaterialen, merkproducten voor consumenten, gezondheidszorg en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaaluitrusting en algemene fabricage. KPS creëert waarde voor zijn beleggers door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken en genereert beleggingsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van zijn portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op financiële leveraging. De portfoliobedrijven van de KPS Funds genereren momenteel een totale jaaromzet van ongeveer $ 21,2 miljard, exploiteren 202 productiefaciliteiten in 21 landen en hebben wereldwijd ongeveer 55.000 werknemers, rechtstreeks en via joint ventures (per 30 september 2025). De investeringsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS staan in detail beschreven op www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg