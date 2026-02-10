KPS CAPITAL PARTNERS VAI ADQUIRIR A WELLS COMPANIES, INC.

Fabricante e Instalador Líder de Soluções de Concreto Pré-Moldado Arquitetônico e Estrutural Acima do Grau

NOVA YORK, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunciou hoje que, por meio de uma afiliada recém-formada, assinou um acordo definitivo para adquirir a The Wells Companies, Inc. ("Wells" ou a "Empresa"), uma projetista, fabricante e instaladora líder de soluções de concreto pré-moldado arquitetônico e estrutural acima do nível nos Estados Unidos. Os termos financeiros da operação não foram divulgados. A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2026 e está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações.

A Wells é uma fornecedora líder de soluções de concreto pré-moldado acima da qualidade nos Estados Unidos, atendendo a uma ampla gama de mercados finais e clientes em todo o país. Como uma plataforma totalmente integrada, a Empresa possui um dos portfólios pré-moldados acima do nível mais abrangentes do setor, oferecendo recursos de ponta a ponta, incluindo assistência ao projeto, serviços de engenharia, fabricação e instalação e acabamento no local. Com sede em Albany, Minnesota, a Wells emprega aproximadamente 2.700 pessoas e opera 13 instalações de fabricação estrategicamente localizadas nos Estados Unidos.

Ryan Harrison, sócio e co-diretor da KPS Mid-Cap Investments, disse: "Estamos entusiasmados em adquirir a Wells, líder de mercado na indústria de concreto pré-moldado acima da média nos EUA. A posição de liderança da empresa é impulsionada por seu portfólio abrangente de produtos, recursos diferenciados de serviços de valor agregado, relacionamentos duradouros com clientes e uma presença de fabricação de primeira classe. A experiência em fabricação da Wells, o compromisso com a qualidade e o forte relacionamento com os clientes, combinados com os recursos estratégicos, operacionais e financeiros da KPS, fornecem uma plataforma ideal para o crescimento futuro. Estamos ansiosos para fazer parceria com o CEO Dan Juntunen e o resto da equipe da Wells para expandir agressivamente os negócios de forma orgânica e por meio de aquisições estratégicas."

Dan Juntunen, CEO da Wells, disse: "A KPS, com seu comprovado histórico de excelência na fabricação e significativa experiência em produtos de construção, é o parceiro ideal para a Wells à medida que entramos nesta próxima fase de crescimento. Estamos ansiosos para trabalhar em estreita colaboração com a KPS e nossa talentosa equipe para expandir nossa liderança no setor e continuar fornecendo produtos de alta qualidade que forneçam um valor significativo para nossos clientes. A empresa está bem posicionada para se beneficiar de fortes ventos a favor da indústria com a crescente adoção de soluções de concreto pré-moldado em diversas aplicações de construção e alavancando nossa posição única no mercado."

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como consultor jurídico da KPS. A Piper Sandler e a Taft, a Stettinius e a Hollister LLP atuaram como consultoras financeira e jurídica, respectivamente, da Wells.

The Wells Companies, Inc. é uma das principais fornecedoras de soluções de construção pré-fabricadas de serviço completo do país, com foco em soluções de concreto pré-moldado estrutural e arquitetônico acima da qualidade. Com mais de 70 anos de experiência, a Wells trabalha ao lado de parceiros de projeto e construção, agregando valor ao resolver desafios, reduzir riscos e estabelecer confiança desde o início do projeto até a conclusão. De olho no futuro, as práticas avançadas de pesquisa, fabricação e construção da Wells estão continuamente elevando os padrões de inovação e eficiência no ambiente construído. A equipe da Wells cria marcos nos EUA, transformando comunidades e ajudando empresas e indivíduos a prosperar. Para obter mais informações sobre a Wells, acesse www.wellsconcrete.com.

A KPS, por meio de suas entidades de gestão afiliadas, é a gestora dos KPS Special Situations Funds, uma família de fundos de investimento com aproximadamente US$ 19,5 bilhões em ativos sob gestão (referência: 30 de setembro de 2025). Por quase três décadas, os sócios da KPS se dedicaram exclusivamente a obter uma valorização significativa do capital fazendo investimentos de controle acionário em empresas industriais e de produção em uma grande variedade de setores, incluindo materiais básicos, produtos de consumo de marca, produtos de saúde e de luxo, autopeças, equipamentos de capital e manufatura em geral. A KPS gera valor para seus investidores ao trabalhar de forma construtiva com equipes de gestão talentosas para melhorar os negócios e obtém retornos sobre os investimentos por meio da melhoria estrutural da posição estratégica, competitividade e lucratividade de suas empresas do portfólio, em vez de depender principalmente de alavancagem financeira. As empresas do portfólio dos Fundos KPS têm receitas anuais agregadas de aproximadamente $ 21,2 bilhões, operam 202 instalações de manufatura em 21 países e contam com cerca de 55.000 funcionários, diretamente e por meio de joint ventures em todo o mundo (até 30 de setembro de 2025). A estratégia de investimento da KPS e as empresas do portfólio estão descritas detalhadamente em www.kpsfund.com.

A KPS Mid-Cap concentra-se em investimentos na faixa inferior da média do mercado. A KPS Mid-Cap visa o mesmo tipo de oportunidades de investimento e utiliza a mesma estratégia de investimento que os principais fundos da KPS têm adotado há mais de três décadas. A KPS Mid-Cap utiliza e se beneficia da plataforma global, reputação, histórico, infraestrutura, melhores práticas, conhecimento e experiência da KPS. A equipe de investimentos da KPS Mid-Cap é gerenciada por Partners, Pierre de Villeméjane e Ryan Harrison, que lideram uma equipe de profissionais experientes e talentosos.

