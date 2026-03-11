KPS CAPITAL PARTNERS ADQUIRIRÁ UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN JENNMAR

Líder mundial en productos de soporte terrestre críticos para la seguridad

NUEVA YORK, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") anunció hoy que, a través de una nueva filial, ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria en Jennmar y sus filiales ("Jennmar" o la "Compañía"). Los términos financieros de la transacción no han sido revelados. Se espera que la transacción concluya durante el segundo trimestre de 2026 y está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales.

Jennmar fue fundada en 1922 y es uno de los principales proveedores mundiales de productos críticos para la seguridad y servicios esenciales para las industrias de la minería, la infraestructura civil, la energía solar y la construcción. Jennmar es un socio integral y de confianza para sus clientes en todo el mundo y les permite llevar a cabo sus operaciones de manera segura y eficiente. La empresa tiene su sede en Pittsburgh, Pensilvania, tiene aproximadamente 4.000 empleados y opera 59 instalaciones de fabricación en todo el mundo.

Kyle Mumford, socio de KPS, dijo: "Jennmar es un líder del mercado global en productos de soporte en tierra con un historial comprobado de ofrecer el mejor servicio al cliente y la mejor calidad de productos. Esperamos apoyar al equipo de liderazgo de Jennmar con las décadas de experiencia en fabricación global de KPS, así como con nuestro apoyo estratégico y capital para continuar el tremendo crecimiento de Jennmar tanto orgánicamente como a través de adquisiciones. También nos complace que los propietarios existentes, Tony Calandra y FalconPoint Partners, continúen como accionistas minoritarios significativos, lo que confirma nuestra visión compartida del crecimiento futuro y el potencial de creación de valor de Jennmar ".

Tony Calandra, director ejecutivo de Jennmar, dijo: "Estoy excepcionalmente orgulloso de los logros del equipo de Jennmar: cada año ampliamos constantemente nuestra oferta de productos, aumentamos nuestras capacidades de servicio y expandimos las geografías en las que podemos apoyar plenamente a nuestros clientes, todo mientras continuamos con la mejor calidad y entrega de su clase. Jennmar se compromete a continuar esta trayectoria e identificamos a KPS como el socio adecuado para apoyar y acelerar nuestro crecimiento. Jennmar se beneficiará considerablemente de la experiencia en fabricación y los recursos de capital de KPS a medida que sigamos invirtiendo fuertemente en innovar para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y expandir nuestros mercados direccionables ".

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton y Garrison LLP se desempeñaron como asesores legales y Jefferies se desempeñó como asesor financiero de KPS y sus filiales. Lowenstein Sandler LLP se desempeñó como asesor legal y Evercore y Rothschild & Co. se desempeñaron como asesores financieros de Jennmar y FalconPoint.

Acerca de Jennmar

Jennmar es un proveedor líder mundial de productos de infraestructura y servicios especializados para las industrias de infraestructura civil, solar, minería y construcción. Durante más de 100 años, Jennmar se ha centrado en fabricar productos y proporcionar soluciones que ayuden a mantener a los trabajadores seguros y productivos. Para más información, visite www.jennmar.com.

Acerca de FalconPoint Partners

FalconPoint es una empresa de capital privado que invierte en empresas medianas de América del Norte en los sectores de servicios empresariales e industriales. La empresa aprovecha una red de relaciones y un enfoque orientado a la asociación para identificar y ejecutar oportunidades de crecimiento transformador en empresas que proporcionan productos y servicios de misión crítica. Para más información, visite www.falconpointpartners.com.

Acerca de KPS Capital Partners, LP

KPS, a través de sus entidades de gestión afiliadas, es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión con aproximadamente 19,5 mil millones de $ en activos bajo gestión (al 30 de septiembre de 2025). Durante tres décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente en función de la revalorización significativa del capital, y para esto ha realizado inversiones de capital controladas en compañías manufactureras e industriales de diversos sectores, entre los que se incluyen el de materias primas, productos de marca para el consumidor, sanitarios y de lujo, piezas automotrices, bienes de capital y de fabricación general. KPS crea valor para sus inversionistas al colaborar de manera constructiva con equipos talentosos de gestión, con el propósito de mejorar los negocios y generar retornos de inversión mediante la consolidación de la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera de inversiones, en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las compañías de la cartera de KPS Funds generan actualmente ingresos anuales conjuntos de aproximadamente 21,2 mil millones de $, operan 202 plantas de producción en 21 países y cuentan con cerca de 55.000 empleados, directamente y a través de empresas conjuntas en todo el mundo (hasta el 30 de septiembre de 2025). La estrategia de inversión y las empresas de la cartera de KPS se describen en detalle en www.kpsfund.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

FUENTE KPS Capital Partners, LP