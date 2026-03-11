KPS CAPITAL PARTNERS ACQUIERT UNE PARTICIPATION DE CONTROLE DANS JENNMAR

Leader mondial dans le domaine des produits de soutien au sol essentiels à la sécurité

NEW YORK, 11 mars 2026 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP (« KPS ») a annoncé aujourd'hui que, par l'intermédiaire d'une société affiliée nouvellement créée, elle a signé un accord définitif pour acquérir une participation majoritaire dans Jennmar et ses sociétés affiliées (« Jennmar » ou la « société »). Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2026 et est soumise aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

Fondée en 1922, Jennmar est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits de sécurité et de services essentiels pour les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures civiles, de l'énergie solaire et de la construction. Jennmar est un partenaire intégral et de confiance pour ses clients dans le monde entier et leur permet de mener leurs opérations de manière sûre et efficace. La société a son siège à Pittsburgh, en Pennsylvanie, emploie environ 4 000 personnes et exploite 59 sites de production dans le monde.

Kyle Mumford, partenaire de KPS, a déclaré : « Jennmar est un leader mondial du marché des produits d'assistance au sol, qui a fait ses preuves en matière de service à la clientèle et de qualité des produits. Nous nous réjouissons de soutenir l'équipe dirigeante de Jennmar grâce aux décennies d'expérience de KPS dans le domaine de la fabrication mondiale, ainsi qu'à notre soutien stratégique et à notre capital pour poursuivre la formidable croissance de Jennmar, tant sur le plan organique que par le biais d'acquisitions. Nous sommes également heureux que les propriétaires actuels, Tony Calandra et FalconPoint Partners, restent des actionnaires minoritaires importants, ce qui confirme notre vision commune de la croissance future et du potentiel de création de valeur de Jennmar ».

Tony Calandra, directeur général de Jennmar, a déclaré : « Je suis exceptionnellement fier des réalisations de l'équipe Jennmar - chaque année, nous élargissons constamment notre offre de produits, augmentons nos capacités de service et étendons les zones géographiques dans lesquelles nous pouvons soutenir pleinement nos clients - tout en continuant à offrir une qualité et une livraison de premier ordre. Jennmar s'est engagé à poursuivre cette trajectoire et nous avons identifié KPS comme le partenaire idéal pour soutenir et accélérer notre croissance. Jennmar bénéficiera considérablement de l'expertise de KPS en matière de fabrication et de ses ressources en capital, alors que nous continuons à investir massivement dans l'innovation pour répondre aux besoins de nos clients et élargir nos marchés potentiels ».

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP a agi en tant que conseiller juridique et Jefferies en tant que conseiller financier de KPS et de ses filiales. Lowenstein Sandler LLP a agi en tant que conseiller juridique et Evercore et Rothschild & Co. ont agi en tant que conseillers financiers de Jennmar et FalconPoint.

À propos de Jennmar

Jennmar est un fournisseur mondial de premier plan de produits d'infrastructure et de services spécialisés destinés aux secteurs de l'infrastructure civile, de l'énergie solaire, de l'exploitation minière et de la construction. Depuis plus de 100 ans, Jennmar se concentre sur la fabrication de produits et la fourniture de solutions qui contribuent à la sécurité et à la productivité des travailleurs. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.jennmar.com.

À propos de FalconPoint Partners

FalconPoint est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises nord-américaines de taille moyenne dans les secteurs des services aux entreprises et de l'industrie. L'entreprise s'appuie sur un réseau de relations et une approche axée sur le partenariat pour identifier et saisir les opportunités de croissance transformatrice dans les entreprises qui fournissent des produits et des services essentiels à leur mission. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.falconpointpartners.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à environ 19,5 milliards de dollars (au 30 septembre 2025). Depuis plus de trente ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la réalisation d'une plus-value significative en investissant dans des sociétés manufacturières et industrielles dans un large éventail de secteurs, notamment les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de santé et de luxe, les pièces détachées automobiles, les biens d'équipement et l'industrie manufacturière en général. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour améliorer les entreprises, et génère des retours sur investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des entreprises de son portefeuille, plutôt qu'en s'appuyant principalement sur l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS génèrent actuellement un chiffre d'affaires annuel global d'environ 21,2 milliards de dollars, exploitent 202 sites de production dans 21 pays et emploient environ 55 000 personnes, directement ou par l'intermédiaire de coentreprises, dans le monde entier (au 30 septembre 2025). La stratégie d'investissement de KPS et les sociétés de son portefeuille sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

