KuCoin và Tomorrowland ra mắt Sân khấu Celestia, mang tầm nhìn chung về niềm tin, khám phá và sự chuyển đổi đến Tomorrowland Belgium 2026

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 14 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa toàn cầu hàng đầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay chính thức công bố Sân khấu Celestia, một điểm đến đắm chìm hoàn toàn mới tại Tomorrowland Belgium 2026. Không chỉ đơn thuần là việc công bố một sân khấu mới, sự kiện ra mắt này còn đánh dấu một chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược kéo dài nhiều năm giữa KuCoin và Tomorrowland — quy tụ hai thương hiệu toàn cầu cùng chung niềm tin rằng tương lai được định hình thông qua lòng hiếu kỳ, niềm tin và những kết nối ý nghĩa giữa con người.

Với vai trò Đối tác Sàn giao dịch Tiền mã hóa và Thanh toán Tiền mã hóa Độc quyền Chính thức của Tomorrowland, sự hợp tác của KuCoin không chỉ dừng lại ở một hoạt động tài trợ truyền thống. Thay vì đơn thuần đưa thương hiệu xuất hiện tại lễ hội, hai bên hướng tới việc tạo ra một trải nghiệm phản ánh triết lý chung của mình: truyền cảm hứng để mọi người tự tin khám phá những điều chưa biết, đón nhận sự chuyển đổi và xây dựng những kết nối thông qua các trải nghiệm chung.

Một câu chuyện khởi đầu từ niềm tin

Tại Tomorrowland, mỗi sân khấu đều bắt đầu bằng một câu chuyện.

Lấy cảm hứng từ huyền thoại về Celestia trong vũ trụ Tomorrowland, sân khấu mới được hình dung như một vị thần hộ mệnh mang hình dáng bươm bướm thiên giới — biểu tượng vượt thời gian của sự chuyển đổi, phát triển và những khởi đầu mới. Không dẫn dắt du khách bằng những chỉ dẫn, mà bằng lòng hiếu kỳ và niềm tin, Celestia mời gọi People of Tomorrow khám phá những góc nhìn mới và cùng nhau đón nhận tương lai.

Triết lý đó cũng phản ánh rõ nét tầm nhìn của chính KuCoin.

Thay vì chỉ định vị mình là một nền tảng tài sản số, KuCoin nỗ lực trở thành người hướng dẫn đáng tin cậy hướng tới tương lai của lĩnh vực tài chính số — giúp đổi mới sáng tạo trở nên dễ tiếp cận hơn, trực quan hơn và mang tính nhân văn hơn. Vì vậy, Sân khấu Celestia không chỉ đơn thuần là một địa điểm mang dấu ấn thương hiệu. Đó là một câu chuyện chung nơi âm nhạc, văn hóa, công nghệ và trí tưởng tượng hòa quyện để chứng minh rằng niềm tin chính là nền tảng để sự khám phá, đổi mới sáng tạo và cộng đồng được hình thành.

Được thiết kế dựa trên hình dáng duyên dáng của một con bướm đang bay, sân khấu kết hợp cảnh quan thiên nhiên, các cấu trúc pha lê và những yếu tố kỹ thuật số chuyển động mượt mà tạo thành một không gian sống nơi thiên nhiên và công nghệ cùng tồn tại một cách hài hoà. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, câu chuyện tiếp tục diễn ra bên ngoài sân khấu thông qua sự hiện diện của Hộ vệ KuCoin, những nhân vật đại diện cho sự dẫn lối, lòng hiếu kỳ và sự khám phá xuyên suốt trải nghiệm Tomorrowland.

Hai cộng đồng, một tầm nhìn chung

Trong gần hai thập kỷ, Tomorrowland đã gắn kết hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và những trải nghiệm chung.

KuCoin cũng theo đuổi triết lý lấy cộng đồng làm trọng tâm đó. Hiện nền tảng đang phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời xây dựng hạ tầng tin cậy nhằm giúp mọi người ở khắp mọi nơi tự tin tham gia vào nền kinh tế số đang phát triển.

Cùng với nhau, Tomorrowland và KuCoin tin rằng tương lai không chỉ được định hình bởi công nghệ, mà còn bởi các cộng đồng cùng nhau đón nhận công nghệ đó. Bằng cách kết hợp văn hóa, đổi mới và niềm tin, Sân khấu Celestia tạo ra một điểm đến nơi mọi người từ mọi nơi trên thế giới có thể cùng nhau khám phá, kết nối và tưởng tượng những gì có thể.

"Tomorrowland luôn truyền cảm hứng cho mọi người khám phá điều gì đó vượt ra ngoài bản thân họ thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và trí tưởng tượng", BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Triết lý đó cũng phản ánh rõ nét tầm nhìn của chính chúng tôi. Tại KuCoin, chúng tôi tin rằng niềm tin là yếu tố giúp mọi người đón nhận tương lai một cách tự tin. Celestia không chỉ đơn thuần là một sân khấu. Đó là một biểu tượng chung của sự chuyển đổi, lòng hiếu kỳ và kết nối. Cùng với Tomorrowland, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một trải nghiệm mà trong đó sự đổi mới trở nên dễ tiếp cận, các cộng đồng cảm thấy được kết nối và mọi du khách đều được truyền cảm hứng để khám phá những gì đang chờ đón phía trước".

Hành trình bắt đầu vào mùa hè này

Trong suốt Tomorrowland Belgium 2026, Sân khấu Celestia sẽ trở nên sống động thông qua một chương trình âm nhạc điện tử được tuyển chọn kỹ lưỡng, những trải nghiệm nghệ thuật đắm chìm và cách kể chuyện tương tác lấy cảm hứng từ huyền thoại về Celestia. Du khách tham dự lễ hội cũng sẽ bắt gặp các Hộ vệ KuCoin trên khắp khu vực lễ hội, lan toả tinh thần dẫn lối và khám phá vượt ra ngoài phạm vi của chính sân khấu.

Các chi tiết bổ sung — bao gồm danh sách nghệ sĩ đầy đủ, trải nghiệm sân khấu đắm chìm và các hoạt động kích hoạt trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng — sẽ được tiết lộ trong những tuần tới khi Tomorrowland và KuCoin tiếp tục hiện thực hóa thế giới của Celestia.

Câu chuyện về Celestia mới chỉ bắt đầu. Cùng với nhau, Tomorrowland và KuCoin mời gọi People of Tomorrow khám phá chương tiếp theo — được dẫn dắt bởi lòng hiếu kỳ, được gắn kết bởi những trải nghiệm chung và được truyền cảm hứng bởi niềm tin.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được xây dựng trên sự tin cậy và bảo mật, phục vụ hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được biết đến với độ tin cậy cao và cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, nền tảng này kết hợp công nghệ tiên tiến, thanh khoản sâu và các cơ chế bảo mật mạnh mẽ nhằm mang đến trải nghiệm giao dịch liền mạch. KuCoin cung cấp quyền truy cập vào hơn 1.500 tài sản số thông qua bộ sản phẩm đa dạng, đồng thời duy trì cam kết xây dựng hạ tầng tài sản số minh bạch, tuân thủ và lấy người dùng làm trung tâm cho tương lai tài chính, được bảo chứng bởi các chứng nhận SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 và ISO/IEC 27701:2019. Trong những năm gần đây, KuCoin đã xây dựng một nền tảng tuân thủ toàn cầu vững mạnh, đánh dấu bằng các cột mốc quan trọng bao gồm đăng ký AUSTRAC tại Australia, giấy phép MiCA tại Châu Âu và những tiến triển về mặt pháp lý tại các thị trường khác.

Tìm hiểu thêm tại www.kucoin.com.

Giới thiệu về Tomorrowland

Được thành lập cách đây 20 năm bởi hai anh em người Bỉ Manu và Michiel Beers, Tomorrowland vẫn là mô hình doanh nghiệp gia đình được vận hành bởi một đội ngũ sáng tạo và đam mê. Theo thời gian, Tomorrowland đã phát triển thành một thương hiệu giải trí toàn cầu.

Tập đoàn WEAREONE.world bao gồm một số đơn vị kinh doanh như Lễ hội & Sự kiện, Âm nhạc, Trải nghiệm, Giải trí, Sản phẩm và Nội dung giả tưởng. Hiện nay, hơn 350 thành viên trong đội ngũ đang tạo nên những điều kỳ diệu từ trụ sở chính của công ty tại Antwerp, Bỉ, cùng các văn phòng địa phương tại Brazil, Pháp, Ibiza và Thái Lan.

Nổi tiếng với khả năng gắn kết mọi người thông qua âm nhạc, sự sáng tạo và cách kể chuyện, Tomorrowland đã trở thành một trong những thương hiệu lễ hội được công nhận và có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, truyền cảm hứng cho hàng triệu người thông qua những trải nghiệm khó quên và tầm nhìn chung về sự kết nối.

SOURCE KuCoin