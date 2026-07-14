KuCoin dan Tomorrowland Hadirkan Celestia Stage, Wujudkan Visi Bersama tentang Kepercayaan, Eksplorasi, dan Transformasi di Tomorrowland Belgium 2026

Selain menyandang status sebagai Official Exclusive Crypto Exchange and Crypto Payments Partner di ajang Tomorrowland, kolaborasi KuCoin melampaui konsep kerja sama sponsor konvensional. Alih-alih sekadar menempatkan merek di dalam festival ini, kedua pihak berupaya menghadirkan pengalaman yang mencerminkan filosofi bersama, yakni mendorong berbagai orang untuk menjelajahi hal-hal baru dengan penuh keyakinan, menerima perubahan, dan membangun hubungan melalui pengalaman bersama.

Sebuah Kisah yang Berawal dari Kepercayaan

Di Tomorrowland, setiap panggung selalu memiliki kisahnya sendiri.

Terinspirasi dari legenda Celestia dalam semesta Tomorrowland, panggung baru ini digambarkan sebagai sosok penjaga mitologis berbentuk kupu-kupu surgawi, simbol abadi transformasi, pertumbuhan, dan awal yang baru. Alih-alih memberi arahan secara langsung, Celestia membimbing People of Tomorrow melalui rasa ingin tahu dan kepercayaan untuk menemukan perspektif baru serta menyambut masa depan bersama.

Filosofi tersebut sejalan dengan visi yang diusung KuCoin.

KuCoin tidak sekadar memosisikan diri sebagai platform aset digital, namun juga berupaya menjadi mitra tepercaya yang membantu masyarakat memasuki era keuangan digital. Melalui pendekatan yang lebih mudah dipahami, intuitif, dan berorientasi pada manusia, KuCoin ingin membuat inovasi teknologi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, Celestia Stage bukan hanya sebuah panggung yang membawa identitas merek. Panggung ini menjadi ruang tempat musik, budaya, teknologi, dan imajinasi saling bertemu untuk menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama bagi eksplorasi, inovasi, dan terbentuknya komunitas.

Dirancang menyerupai kupu-kupu yang tengah terbang, Celestia Stage memadukan lanskap organik, struktur kristal, dan elemen digital yang dinamis dalam sebuah lingkungan yang menampilkan harmoni antara alam dan teknologi. Sepanjang festival berlangsung, kisah tersebut juga hadir melalui KuCoin Guardians, karakter yang merepresentasikan semangat membimbing, mengeksplorasi, dan menemukan hal-hal baru di berbagai area Tomorrowland.

Dua Komunitas, Satu Visi Bersama

Selama hampir dua dekade, Tomorrowland telah menyatukan jutaan orang dari berbagai negara melalui musik, kreativitas, dan pengalaman bersama.

KuCoin mengusung semangat komunitas yang serupa. Saat ini, platform tersebut melayani lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah, serta membangun infrastruktur yang dipercaya untuk membantu masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi digital yang terus berkembang.

KuCoin dan Tomorrowland meyakini bahwa masa depan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh komunitas yang tumbuh dan berkembang bersama teknologi tersebut. Dengan memadukan budaya, inovasi, dan kepercayaan, Celestia Stage menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai belahan dunia untuk menemukan inspirasi, membangun koneksi, dan membayangkan berbagai potensi yang dapat diwujudkan bersama.

"Tomorrowland selalu menginspirasi masyarakat untuk menemukan sesuatu yang lebih besar melalui musik, kreativitas, dan imajinasi," ujar BC Wong, CEO KuCoin. "Filosofi tersebut sangat sejalan dengan visi kami. Di KuCoin, kami percaya bahwa kepercayaan memberi keyakinan kepada masyarakat untuk menyambut masa depan. Celestia jauh lebih dari sekadar sebuah panggung. Celestia merupakan simbol transformasi, rasa ingin tahu, dan keterhubungan. Bersama Tomorrowland, kami ingin menghadirkan pengalaman yang membuat inovasi terasa lebih dekat, komunitas semakin terhubung, dan setiap pengunjung terdorong untuk mengeksplorasi berbagai peluang di masa depan."

Perjalanan Dimulai pada Musim Panas Ini

Selama Tomorrowland Belgium 2026 berlangsung, Celestia Stage akan menghadirkan program musik elektronik yang telah dikurasi secara khusus, pengalaman artistik yang imersif, serta berbagai elemen penceritaan interaktif yang terinspirasi dari legenda Celestia. Pengunjung festival juga akan menjumpai KuCoin Guardians di berbagai area acara, memperluas semangat eksplorasi dan pendampingan yang menjadi bagian dari pengalaman Celestia.

Dalam beberapa pekan mendatang, Tomorrowland dan KuCoin akan mengungkap detail tambahan, termasuk daftar penampil, pengalaman interaktif di panggung, serta berbagai aktivasi eksklusif bagi komunitas, seiring upaya keduanya menghidupkan dunia Celestia.

Kisah Celestia baru saja dimulai. Bersama-sama, Tomorrowland dan KuCoin mengundang People of Tomorrow untuk menjelajahi babak berikutnya—dipandu oleh rasa ingin tahu, dipersatukan oleh pengalaman bersama, dan terinspirasi oleh kepercayaan.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com.

Tentang Tomorrowland

Tomorrowland didirikan 20 tahun lalu oleh dua bersaudara asal Belgia, Manu dan Michiel Beers, dan hingga kini tetap menjadi bisnis milik keluarga yang digerakkan oleh tim kreatif yang penuh semangat. Tomorrowland telah berkembang menjadi merek hiburan global.

Grup WEAREONE.world mencakup berbagai unit bisnis seperti Festival & Events, Music, Experiences, Leisure, Products, dan Fiction. Saat ini, lebih dari 350 anggota tim bekerja dari kantor pusat di Antwerp (Belgia) serta kantor lokal di Brasil, Prancis, Ibiza, dan Thailand untuk menciptakan pengalaman yang luar biasa.

Melalui musik, kreativitas, dan kekuatan bercerita, Tomorrowland dikenal sebagai salah satu merek festival paling berpengaruh di dunia yang terus menginspirasi jutaan orang melalui pengalaman yang berkesan dan visi bersama tentang keterhubungan antarmanusia.

SOURCE KuCoin