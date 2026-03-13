KuCoin entre as principais corretoras em crescimento de participação no mercado de derivativos em fevereiro: dados da CoinDesk

PROVIDENCIALES, Ilhas Turks e Caicos, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O mercado global de derivativos de criptomoedas experimentou uma desaceleração modesta em fevereiro, mesmo com a intensificação da concorrência entre as principais corretoras, de acordo com a última análise da CoinDesk Data Exchange – fevereiro de 2026.

KuCoin

Realizado mensalmente, o relatório fornece uma visão geral abrangente do cenário das corretoras de criptomoedas, oferecendo informações para participantes do mercado de criptomoedas, investidores institucionais, analistas e reguladores que buscam entender melhor a estrutura do mercado e o desempenho das corretoras.

Volume de negociação de derivativos cai em meio à baixa volatilidade

De acordo com o relatório, os volumes de negociação de derivativos caíram 2,41% em fevereiro, para US$ 4,11 trilhões, marcando o menor nível mensal desde outubro de 2024.

A queda na atividade de derivativos coincidiu com uma volatilidade de mercado relativamente baixa, já que a maioria dos principais ativos digitais foi negociada dentro de faixas de preço estreitas ao longo do mês. A menor volatilidade normalmente reduz a negociação especulativa e a atividade de hedge, levando a volumes mais baixos de derivativos nas bolsas.

Apesar do declínio geral nas negociações, o segmento de derivativos continuou a dominar o cenário de negociação de criptomoedas, representando 73,2% do volume total do mercado em fevereiro, ligeiramente acima dos 73,1% em janeiro.

Concorrência cambial se intensifica em participação de mercado de derivativos

Embora a atividade geral de derivativos tenha diminuído, o relatório mostra que a concorrência entre as bolsas por participação no mercado de derivativos continuou a se intensificar. Entre as principais plataformas, a KuCoin está entre as principais corretoras em crescimento de participação de mercado.

De acordo com a CoinDesk Data, a KuCoin registrou um aumento de 0,20% na participação no mercado de derivativos, colocando-a entre as corretoras de melhor desempenho para o crescimento de derivativos durante o mês.

O ganho destaca a concorrência contínua entre as bolsas globais de médio porte para capturar participação de mercado mesmo durante períodos de diminuição nas negociações. Várias outras corretoras também tiveram ganhos moderados em participação no mercado de derivativos durante o mês.

A estrutura do mercado continua a evoluir

Os dados de fevereiro refletem uma tendência estrutural mais ampla no setor de corretoras de criptomoedas: mesmo durante períodos de volatilidade moderada do mercado, as corretoras continuam competindo por meio de profundidade de liquidez, expansão de produtos e melhorias na infraestrutura de derivativos.

Como os derivativos continuam sendo o segmento dominante da negociação de criptomoedas, as mudanças na participação de mercado são cada vez mais vistas como um indicador de competitividade da plataforma e maturidade do ecossistema de negociação.

Com os derivativos respondendo por quase três quartos da atividade geral de negociação, o cenário das corretoras continua a evoluir à medida que as plataformas buscam atrair traders de varejo e institucionais por meio de maior liquidez, inovação de produtos e melhoria da infraestrutura de negociação.

Leia o relatório completo.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, confiável para mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores e conformes de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação de spots e futuros, gerenciamento institucional de patrimônio e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e de confiança.

Saiba mais: www.kucoin.com

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FONTE KuCoin