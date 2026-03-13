KuCoin entre las principales bolsas para el crecimiento de la cuota de mercado de derivados en febrero: datos de CoinDesk

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El mercado mundial de derivados de criptomonedas tuvo una mínima desaceleración en febrero, incluso cuando la competencia entre las principales bolsas se intensificó, según el último Informe de intercambio de datos de CoinDesk de febrero de 2026.

KuCoin

El informe, que se realiza de forma mensual, ofrece una visión general completa del panorama de las bolsas de criptomonedas y ofrece información para participantes del mercado de criptomonedas, los inversores institucionales, los analistas y los reguladores que buscan comprender mejor la estructura del mercado y el rendimiento de las bolsas.

El volumen de operaciones de derivados cae en medio de una baja volatilidad

Según el informe, los volúmenes de operaciones de derivados disminuyeron un 2,41 % en febrero a 4.110 millones de dólares, lo que marca el nivel mensual más bajo desde octubre de 2024.

La disminución en la actividad de derivados coincidió con una volatilidad de mercado relativamente baja, ya que la mayoría de los principales activos digitales se operan dentro de rangos de precios ajustados durante todo el mes. En general, una baja volatilidad frena las operaciones especulativas y la cobertura de riesgos, lo que deriva en una disminución del volumen de derivados en las bolsas.

A pesar de la disminución general de la actividad de operaciones, el segmento de derivados continuó dominando el panorama de operaciones de criptomonedas, lo que representa el 73,2 % del volumen total del mercado en febrero, ligeramente por encima del 73,1 % de enero.

La competencia cambiaria se intensifica en la cuota de mercado de derivados

Si bien la actividad general de derivados se moderó, el informe muestra que la competencia entre las bolsas por la cuota de mercado de derivados continuó intensificándose. Entre las principales plataformas, KuCoin se encuentra entre las principales bolsas en cuanto al crecimiento de la cuota de mercado.

Según los datos de CoinDesk, KuCoin registró un aumento del 0,20 % en la cuota de mercado de derivados, lo que la sitúa entre las bolsas de mayor rendimiento para el crecimiento de derivados durante el mes.

La ganancia destaca la continua competencia entre las bolsas mundiales de nivel medio para capturar cuota de mercado incluso en períodos de actividad reducida de operaciones. Varias otras bolsas también obtuvieron ganancias moderadas en la cuota de mercado de derivados durante el mes.

La estructura del mercado sigue evolucionando

Los datos de febrero reflejan una tendencia estructural más amplia en el sector de las bolsas de criptomonedas: incluso durante los períodos de volatilidad moderada del mercado, las bolsas continúan compitiendo a través de la profundidad de la liquidez, la expansión de los productos y las mejoras en infraestructura de derivados.

Dado que los derivados siguen siendo el segmento dominante de operaciones de criptomonedas, los cambios de cuota del mercado se ven cada vez más como un indicador de competitividad de la plataforma y consolidación del ecosistema de operaciones.

Los derivados representan casi las tres cuartas partes de la actividad general de operaciones y el panorama de intercambio continúa evolucionando a medida que las plataformas buscan atraer a operadores minoristas e institucionales mediante mayor liquidez, innovación de productos y mejor infraestructura de operaciones.

Lea el informe completo.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles, que brindan acceso a más de 1000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo el liderazgo de su director ejecutivo, BC Wong, construyendo un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

Más información: www.kucoin.com

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FUENTE KuCoin