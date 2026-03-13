KuCoin Jadi Salah Satu Bursa Kripto dengan Pertumbuhan Pangsa Pasar Derivatif Teratas pada Februari: Data CoinDesk

Volume Perdagangan Derivatif Menurun di Tengah Volatilitas Rendah

Menurut laporan tersebut, volume perdagangan derivatif turun 2,41% pada Februari menjadi US$4,11 triliun, level bulanan terendah sejak Oktober 2024.

Penurunan aktivitas derivatif ini terjadi bertepatan dengan volatilitas pasar yang relatif rendah, karena sebagian besar aset digital utama diperdagangkan dalam rentang harga yang terbatas sepanjang Februari lalu. Volatilitas rendah biasanya mengurangi aktivitas spekulatif dan lindung nilai (hedging) sehingga menyebabkan volume perdagangan derivatif di berbagai bursa menjadi lebih lesu.

Meski demikian, segmen derivatif tetap mendominasi pasar perdagangan kripto dengan menyumbang 73,2% dari volume pasar total pada Februari, sedikit meningkat dari 73,1% pada Januari.

Persaingan Bursa Kripto Semakin Sengit

Kendati aktivitas perdagangan derivatif secara keseluruhan melemah, laporan tersebut menunjukkan bahwa persaingan bursa kripto untuk merebut pangsa pasar derivatif semakin sengit. Di antara berbagai platform utama, KuCoin menjadi salah satu bursa kripto dengan pertumbuhan pangsa pasar yang menonjol.

Berdasarkan data CoinDesk, KuCoin mencatat kenaikan pangsa pasar derivatif sebesar 0,20% sehingga tergolong dalam jajaran bursa dengan pertumbuhan pangsa pasar derivatif terbaik selama bulan tersebut.

Peningkatan ini menunjukkan persaingan yang terus berlangsung di antara bursa global tingkat menengah guna memperluas pangsa pasar, bahkan ketika aktivitas perdagangan tengah menurun. Beberapa bursa kripto lain juga mencatat kenaikan moderat dalam pangsa pasar derivatif pada periode yang sama.

Struktur Pasar Terus Berkembang

Data Februari mencerminkan tren struktural yang lebih luas di sektor bursa kripto. Meski volatilitas pasar menurun, bursa tetap bersaing dengan meningkatkan likuiditas, memperluas produk, dan mengembangkan infrastruktur derivatif.

Karena perdagangan derivatif masih menjadi segmen utama di pasar kripto, perubahan pangsa pasar semakin dianggap sebagai indikator penting dalam menilai daya saing platform dan kematangan ekosistem perdagangan.

Saat derivatif menyumbang hampir tiga perempat dari aktivitas perdagangan total, lanskap bursa kripto terus berkembang, sejalan dengan langkah platform yang menarik trader ritel maupun institusi melalui likuiditas yang lebih mendalam, inovasi produk, serta infrastruktur perdagangan yang lebih kuat.

