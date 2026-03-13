KuCoin, फरवरी में डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर बढ़ाने वाले टॉप एक्सचेंजों में शामिल रहा। CoinDesk डेटा

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13 Mar, 2026, 15:31 IST

प्रोविडेन्सियल्स, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, 13 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- ताज़ा CoinDesk डेटा एक्सचेंज रिव्यू - फरवरी 2026 के अनुसार, फरवरी में वैश्विक क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट की रफ्तार थोड़ी धीमी रही। हालांकि, इस दौरान बड़े-बड़े एक्सचेंजों के बीच प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई।

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यह रिपोर्ट हर महीने तैयार की जाती है। इसमें क्रिप्टो एक्सचेंज की दुनिया का पूरा ओवरव्यू दिया जाता है। रिपोर्ट में ऐसे महत्वपूर्ण इनसाइट्स मिलते हैं जो क्रिप्टो मार्केट के प्रतिभागियों, बड़े संस्थागत निवेशकों, विश्लेषकों और रेगुलेटर्स को मार्केट की संरचना और अलग-अलग एक्सचेंजों के प्रदर्शन को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं।

कम उतार-चढ़ाव के बीच डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट

रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम 2.41% घटकर 4.11 ट्रिलियन डॉलर रह गया। यह अक्टूबर 2024 के बाद सबसे कम मासिक स्तर है।

इस गिरावट की एक वजह यह भी रही कि पूरे महीने मार्केट में उतार-चढ़ाव काफी कम रहा। ज्यादातर बड़े डिजिटल एसेट्स की कीमतें पूरे महीने एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करती रहीं। आमतौर पर जब मार्केट में उतार-चढ़ाव कम होता है, तो सट्टा लगाकर ट्रेड करने और जोखिम से बचाव (हेजिंग) के लिए की जाने वाली ट्रेडिंग भी कम हो जाती है। इसी वजह से अलग-अलग एक्सचेंजों पर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम भी घट जाता है।

कुल ट्रेडिंग गतिविधि में गिरावट के बावजूद, डेरिवेटिव्स सेगमेंट क्रिप्टो ट्रेडिंग में अब भी सबसे बड़ा हिस्सा बनाए रहा। फरवरी में कुल मार्केट वॉल्यूम का 73.2% हिस्सा डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग से आया, जो जनवरी के 73.1% से थोड़ा ज्यादा है।

डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर में एक्सचेंजों के बीच प्रतिस्पर्धा तेज हुई

हालाँकि कुल डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग गतिविधि थोड़ी कम रही, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर को लेकर एक्सचेंजों के बीच प्रतिस्पर्धा लगातार तेज होती रही। बड़े प्लेटफॉर्म्स में KuCoin मार्केट शेयर में बढ़त हासिल करने वाले टॉप एक्सचेंजों में शामिल रहा।

CoinDesk डेटा के अनुसार, KuCoin के डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर में 0.20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस वजह से वह उस महीने डेरिवेटिव्स ग्रोथ के मामले में टॉप प्रदर्शन करने वाले एक्सचेंजों में शामिल रहा।

यह बढ़त दिखाती है कि ट्रेडिंग गतिविधि कम होने के समय भी मिड-टियर ग्लोबल एक्सचेंजों के बीच मार्केट शेयर हासिल करने की प्रतिस्पर्धा लगातार बनी हुई है। इस महीने कई अन्य एक्सचेंजों ने भी डेरिवेटिव्स मार्केट शेयर में हल्की बढ़त दर्ज की।

मार्केट की संरचना लगातार बदल रही है

फरवरी के आंकड़े क्रिप्टो एक्सचेंज सेक्टर में चल रहे एक बड़े संरचनात्मक बदलाव को दिखाते हैं: यहां तक कि जब मार्केट में उतार-चढ़ाव कम होता है, तब भी एक्सचेंज बेहतर लिक्विडिटी, नए प्रोडक्ट्स जोड़ने और डेरिवेटिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के जरिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं।

क्योंकि डेरिवेटिव्स क्रिप्टो ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सेगमेंट बना हुआ है, इसलिए मार्केट शेयर में होने वाले बदलाव को अब प्लेटफॉर्म की प्रतिस्पर्धा और ट्रेडिंग इकोसिस्टम की परिपक्वता का संकेत माना जाने लगा है।

कुल ट्रेडिंग गतिविधि का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा डेरिवेटिव्स से आने के कारण, एक्सचेंजों का माहौल लगातार बदल रहा है। प्लेटफॉर्म अब बेहतर लिक्विडिटी, नए प्रोडक्ट्स और मजबूत ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए रिटेल और बड़े संस्थागत ट्रेडर्स दोनों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं।

पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

KuCoin का परिचय

2017 में स्थापित, KuCoin एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता विश्वास करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नवप्रवर्तनशील और अनुपालन योग्य डिजिटल परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक सूचीबद्ध टोकन, स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, संस्थागत धन प्रबंधन और एक Web3 वॉलेट तक पहुंच शामिल है।

Forbes and Hurun द्वारा मान्यता प्राप्त, KuCoin के पास SOC 2 Type II और ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं, जो उच्च स्तरीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC पंजीकरण और ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस के साथ, CEO BC Wong के नेतृत्व में KuCoin अपने विनियमित दायरे का विस्तार, और एक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद डिजिटल-संपत्ति इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

अधिक जानकारियां: www.kucoin.com

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2933216/KuCoin.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/5860584/KuCoin_new_Logo.jpg

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