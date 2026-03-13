KuCoin nằm trong nhóm sàn giao dịch có mức tăng trưởng thị phần phái sinh cao nhất trong tháng 2: Dữ liệu từ CoinDesk Data

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 13 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Theo báo cáo Đánh giá Sàn giao dịch mới nhất của CoinDesk Data phát hành vào tháng 2 năm 2026, thị trường phái sinh tiền mã hóa toàn cầu đã ghi nhận mức chững lại nhẹ trong tháng 2, ngay cả khi cạnh tranh giữa các sàn giao dịch hàng đầu ngày càng gay gắt.

Được thực hiện định kỳ hằng tháng, báo cáo này cung cấp thông tin tổng quan toàn diện về hệ sinh thái sàn giao dịch tiền mã hóa, mang đến những góc nhìn chuyên sâu cho những người tham gia thị trường tiền mã hóa, nhà đầu tư tổ chức, các nhà phân tích và cơ quan quản lý đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu hơn về cấu trúc thị trường và hiệu suất của các sàn giao dịch.

Khối lượng giao dịch phái sinh giảm trong bối cảnh biến động thấp

Theo báo cáo, khối lượng giao dịch phái sinh đã giảm 2,41% trong tháng 2 xuống còn 4,11 nghìn tỷ USD, đánh dấu mức thấp nhất theo tháng kể từ tháng 10 năm 2024.

Sự sụt giảm trong hoạt động giao dịch phái sinh diễn ra đồng thời với mức độ biến động thị trường tương đối thấp, khi phần lớn các tài sản kỹ thuật số lớn giao dịch trong biên độ giá hẹp trong suốt tháng. Biến động thấp thường làm giảm giao dịch đầu cơ và hoạt động phòng ngừa rủi ro, từ đó dẫn đến khối lượng giao dịch phái sinh suy giảm trên các sàn giao dịch.

Mặc dù hoạt động giao dịch tổng thể giảm, phân khúc phái sinh vẫn tiếp tục chiếm ưu thế trong bức tranh giao dịch tiền mã hóa, chiếm 73,2% tổng khối lượng thị trường trong tháng 2, tăng nhẹ so với 73,1% trong tháng 1.

Cạnh tranh giữa các sàn về thị phần phái sinh ngày càng gay gắt

Trong khi hoạt động giao dịch phái sinh tổng thể suy yếu, báo cáo cho thấy sự cạnh tranh giữa các sàn giao dịch về thị phần phái sinh vẫn tiếp tục gia tăng. Trong số các nền tảng lớn, KuCoin nằm trong nhóm các sàn có mức tăng trưởng thị phần dẫn đầu.

Theo CoinDesk Data, KuCoin ghi nhận mức tăng 0,20% thị phần phái sinh, đưa nền tảng này vào nhóm các sàn có mức tăng trưởng phái sinh nổi bật trong tháng.

Mức tăng này làm nổi bật sự cạnh tranh liên tục giữa các sàn giao dịch toàn cầu tầm trung trong việc giành thị phần, ngay cả trong những giai đoạn hoạt động giao dịch suy giảm. Một số sàn giao dịch khác cũng ghi nhận mức tăng vừa phải về thị phần phái sinh trong tháng.

Cấu trúc thị trường tiếp tục phát triển

Dữ liệu tháng 2 phản ánh một xu hướng cấu trúc rộng hơn trong lĩnh vực sàn giao dịch tiền mã hóa: ngay cả trong giai đoạn biến động thị trường trầm lắng, các sàn vẫn tiếp tục cạnh tranh thông qua độ sâu thanh khoản, mở rộng sản phẩm và cải thiện hạ tầng giao dịch phái sinh.

Khi phái sinh vẫn là phân khúc chiếm ưu thế của thị trường tiền mã hóa, những thay đổi trong thị phần ngày càng được xem là chỉ báo về năng lực cạnh tranh của nền tảng và mức độ trưởng thành của hệ sinh thái giao dịch.

Với phái sinh chiếm gần ba phần tư tổng hoạt động giao dịch, bức tranh các sàn giao dịch tiếp tục thay đổi khi các nền tảng tìm cách thu hút cả nhà giao dịch cá nhân lẫn nhà đầu tư tổ chức thông qua thanh khoản sâu hơn, đổi mới sản phẩm và cải thiện hạ tầng giao dịch.

