KuCoin lança contratos perpétuos dos índices de ações, ampliando o acesso entre ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, plataforma global líder em criptomoedas baseada na confiança, anunciou hoje o lançamento de seus Contratos Perpétuos do Índice de Ações, com o primeiro lote de contratos programados para listagem, incluindo o Contrato Perpétuo do Índice Tesla (TSLAUSDT) e o Contrato Perpétuo do Índice MicroStrategy (MSTRUSDT). À medida que as finanças tradicionais (TradFi) e a infraestrutura de criptoativos continuam a convergir, o novo produto combina negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana, entrada de microcontratos a partir de 1 USDT e um quadro de controle de risco baseado em precificação institucional, precificação de marcação consciente à sessão e suavização de transição baseada em EMA, oferecendo aos usuários globais elegíveis uma ferramenta mais contínua, flexível e consciente dos riscos para alocação entre ativos, ao mesmo tempo em que expande ainda mais a infraestrutura de derivativos entre mercados da KuCoin sob sua estratégia Trust-First.

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À medida que os mercados globais se tornam mais interconectados e cada vez mais orientados a eventos, o gerenciamento de portfólio está mudando da participação em um único mercado para o gerenciamento contínuo de riscos em todos os fusos horários e classes de ativos. Nos mercados tradicionais de ações, as condições de liquidez podem mudar drasticamente entre abertura e fechamento do mercado, criando deslocamentos de preços de curto prazo e aumentando o risco de liquidações técnicas. Os Contratos Perpétuos do Índice de Ações da KuCoin foram projetados para abordar essa limitação estrutural, trazendo derivativos vinculados a ações para um ambiente de negociação nativo de criptomoedas e sempre ativo.

Principais recursos incluem:

Acesso à negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana – Acesso contínuo a contratos vinculados a ações além do horário tradicional do mercado.

– Acesso contínuo a contratos vinculados a ações além do horário tradicional do mercado. Entrada de microcontrato – As posições começam a partir de apenas 1 USDT, tornando a participação mais acessível aos usuários globais.

– As posições começam a partir de apenas 1 USDT, tornando a participação mais acessível aos usuários globais. Estrutura de Precificação de Grau Institucional – Uso de mecanismos de precificação de referência de grau institucional e precificação de marcas conscientes de sessão, projetadas para refletir melhor as condições de mercado subjacentes e reduzir a exposição dos traders à volatilidade em diferentes condições de liquidez.

– Uso de mecanismos de precificação de referência de grau institucional e precificação de marcas conscientes de sessão, projetadas para refletir melhor as condições de mercado subjacentes e reduzir a exposição dos traders à volatilidade em diferentes condições de liquidez. Suavização de Transição Baseada em EMA – Um desenho de precificação destinado a reduzir deslocações abruptas entre abertura e fechamento do mercado.

BC Wong, CEO da KuCoin, comentou: "Os mercados globais de capitais estão caminhando para uma nova fase definida por liquidez, gerenciamento de riscos em tempo real e acesso contínuo. Acreditamos que a infraestrutura financeira de próxima geração deve ir além da tokenização de ativos. Também deve oferecer preços mais confiáveis, acesso contínuo ao mercado e controles de risco mais disciplinados. O lançamento dos nossos Contratos Perpétuos do Índice de Ações reflete o compromisso de longo prazo da KuCoin em apoiar a convergência de TradFi e Criptomoeda por meio de uma infraestrutura baseada na confiança."

Continuaremos refinando a estrutura do produto, incluindo possíveis aprimoramentos nas metodologias de precificação, sistemas de gerenciamento de riscos e mecanismos de liquidez, com o objetivo de apoiar operações de mercado estáveis e proteção do usuário. Esse lançamento não apenas expande a oferta de derivativos da KuCoin, mas também reflete o princípio central de sua estratégia Trust-First: o valor de longo prazo na inovação de mercado depende não apenas do acesso mais amplo aos ativos, mas também da força da infraestrutura e dos controles de risco que a sustentam.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder em criptomoedas, confiável para mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação à vista e de futuros, administração de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e seguro.

Saiba mais: https://www.kucoin.com/

* Aviso Importante:

Esses contratos são produtos derivativos sintéticos projetados para rastrear os movimentos de preços de certos índices de referência de ações disponíveis ao público. Eles são contratos de derivativos perpétuos liquidados com stablecoin e não representam a propriedade de quaisquer ações ou valores mobiliários, e nenhuma ação será entregue.

O acesso a esses produtos pode não estar disponível em determinadas jurisdições e pode ser restrito com base nas leis aplicáveis e nos requisitos de conformidade da plataforma. A negociação de derivativos envolve um risco significativo, incluindo a perda potencial de toda a sua margem. Se você tiver alguma dúvida, procure aconselhamento independente. Antes de negociar, revise os Termos de Uso, os Termos de Serviços Futuros e as Declarações de Divulgação de Risco (conforme atualizados periodicamente).

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FONTE KuCoin