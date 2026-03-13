KuCoin Luncurkan Stock Index Perpetual Contracts, Memperluas Akses Lintas-Aset Selama 24/7

Seiring pasar global yang kian terhubung dan meningkatnya pengaruh berbagai peristiwa terhadap pergerakan pasar, pengelolaan portofolio kini beralih dari partisipasi di satu pasar menjadi manajemen risiko berkelanjutan yang melintasi zona waktu dan kelas aset. Di pasar saham konvensional, kondisi likuiditas dapat berubah drastis pada saat pembukaan dan penutupan perdagangan. Hal ini sering menyebabkan kesenjangan harga dalam jangka pendek, serta meningkatkan risiko likuidasi teknis. Stock Index Perpetual Contracts dari KuCoin dirancang untuk mengatasi kendala tersebut dengan menghadirkan produk derivatif berbasiskan saham dalam lingkungan perdagangan kripto yang selalu aktif (always-on).

Sejumlah Fitur Utama:

Akses Trading 24/7 – Pengguna dapat mengakses kontrak berbasiskan indeks saham secara kontinu di luar jam perdagangan pasar yang biasa.

– Pengguna dapat mengakses kontrak berbasiskan indeks saham secara kontinu di luar jam perdagangan pasar yang biasa. Kontrak Mikro – Posisi perdagangan dapat dimulai dari 1 USDT sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna global.

– Posisi perdagangan dapat dimulai dari 1 USDT sehingga lebih mudah diakses oleh pengguna global. Mekanisme Harga Berstandar Investor Institusi – Menggunakan mekanisme harga referensi berstandar institusi dan mark pricing berbasiskan sesi yang mencerminkan kondisi pasar secara lebih akurat, serta mengurangi dampak volatilitas dalam berbagai kondisi likuiditas.

– Menggunakan mekanisme harga referensi berstandar institusi dan berbasiskan sesi yang mencerminkan kondisi pasar secara lebih akurat, serta mengurangi dampak volatilitas dalam berbagai kondisi likuiditas. Mekanisme Transition Smoothing Berbasiskan EMA – Desain harga yang mengurangi lonjakan harga mendadak saat pembukaan dan penutupan pasar.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan: "Pasar modal global tengah memasuki fase baru dengan likuiditas yang lebih dinamis, manajemen risiko secara seketika, dan akses pasar yang semakin lancar. Kami menilai, infrastruktur keuangan generasi baru tidak hanya berfokus pada tokenisasi aset, namun juga menyediakan mekanisme harga yang lebih andal, akses pasar yang lebih berkesinambungan, serta pengendalian risiko yang lebih disiplin. Peluncuran Stock Index Perpetual Contracts mencerminkan komitmen jangka panjang KuCoin dalam mendukung konvergensi antara TradFi dan kripto melalui infrastruktur yang dibangun atas dasar kepercayaan."

Ke depan, KuCoin akan terus menyempurnakan kerangka produk ini, termasuk meningkatkan metodologi harga, sistem manajemen risiko, dan mekanisme likuiditas, guna mendukung aktivitas pasar yang stabil serta melindungi pengguna. Peluncuran ini tidak hanya memperluas portofolio produk derivatif KuCoin, melainkan juga mencerminkan prinsip utama dari strategi Trust-First, yaitu inovasi pasar jangka panjang tidak hanya bergantung pada akses aset yang lebih luas, namun juga kekuatan infrastruktur dan sistem pengendalian risiko yang mendukungnya.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. Dengan registrasi AUSTRAC di Australia dan lisensi MiCA di Austria, KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

Informasi lebih lanjut: https://www.kucoin.com/

*Catatan penting:

Kontrak ini merupakan produk derivatif dan sintetis yang dirancang untuk mengikuti pergerakan harga dari tolok ukur saham yang tersedia secara publik. Selain produk derivatif dan bersifat perpetual, penyelesaian kontrak dilakukan dengan stablecoin. Kontrak ini tidak mencerminkan kepemilikan atas saham atau sekuritas apa pun, serta tidak melibatkan penyerahan saham secara fisik.

Akses terhadap produk ini mungkin tidak tersedia di beberapa yurisdiksi, serta dibatasi peraturan hukum dan kebijakan kepatuhan regulasi. Perdagangan produk derivatif memiliki risiko tinggi, termasuk kehilangan seluruh margin yang disetorkan. Jika memiliki pertanyaan, pengguna disarankan mencari nasihat independen dan meninjau Ketentuan Penggunaan Layanan, KEtentuan Layanan Kontrak Berjangka, serta Pernyataan tentang Pengungkapan Risiko (termasuk versi terbaru) sebelum melakukan perdagangan.

