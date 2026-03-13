KuCoin ra mắt Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số chứng khoán, mở rộng khả năng tiếp cận đa tài sản 24/7

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 13 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, nền tảng tiền mã hóa toàn cầu hàng đầu được xây dựng dựa trên sự tin cậy, hôm nay thông báo ra mắt Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số chứng khoán (Stock Index Perpetual Contracts), với lô hợp đồng đầu tiên dự kiến sẽ được niêm yết bao gồm Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số Tesla (TSLAUSDT) và Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số MicroStrategy (MSTRUSDT). Trong bối cảnh tài chính truyền thống (TradFi) và hạ tầng tiền mã hóa tiếp tục hội tụ, sản phẩm mới này kết hợp giao dịch 24/7, khả năng tham gia với hợp đồng nhỏ từ 1 USDT, cùng khung kiểm soát rủi ro được xây dựng trên cơ chế định giá cấp tổ chức, giá đánh dấu có tính đến phiên giao dịch và cơ chế làm mượt chuyển đổi dựa trên EMA. Nhờ đó, sản phẩm mang đến cho người dùng toàn cầu đủ điều kiện một công cụ phân bổ đa tài sản liên tục, linh hoạt và chú trọng quản lý rủi ro hơn, đồng thời tiếp tục mở rộng hạ tầng phái sinh đa thị trường của KuCoin theo chiến lược Ưu tiên sự tin cậy (Trust-First).

Khi các thị trường toàn cầu trở nên kết nối hơn và ngày càng chịu ảnh hưởng từ các sự kiện, quản lý danh mục đầu tư đang chuyển từ việc tham gia một thị trường đơn lẻ sang quản lý rủi ro liên tục theo nhiều múi giờ và nhiều loại tài sản. Trong các thị trường cổ phiếu truyền thống, điều kiện thanh khoản có thể thay đổi mạnh vào thời điểm mở và đóng cửa thị trường, gây ra những sai lệch giá ngắn hạn và làm tăng nguy cơ thanh lý kỹ thuật. Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số chứng khoán của KuCoin được thiết kế nhằm giải quyết hạn chế mang tính cấu trúc này bằng cách đưa các sản phẩm phái sinh liên kết cổ phiếu vào môi trường giao dịch thuần tiền mã hóa (crypto-native) hoạt động liên tục.

Các điểm nổi bật gồm:

Truy cập giao dịch 24/7 – Truy cập liên tục vào các hợp đồng liên kết cổ phiếu ngoài giờ giao dịch truyền thống.

– Truy cập liên tục vào các hợp đồng liên kết cổ phiếu ngoài giờ giao dịch truyền thống. Tham gia với hợp đồng nhỏ – Có thể mở vị thế chỉ từ 1 USDT, giúp người dùng toàn cầu dễ dàng tham gia hơn.

– Có thể mở vị thế chỉ từ 1 USDT, giúp người dùng toàn cầu dễ dàng tham gia hơn. Khung định giá cấp tổ chức – Sử dụng cơ chế giá tham chiếu cấp tổ chức và giá đánh dấu có tính đến phiên giao dịch, được thiết kế để phản ánh tốt hơn điều kiện thị trường cơ sở và giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch trước biến động trong các điều kiện thanh khoản khác nhau.

– Sử dụng cơ chế giá tham chiếu cấp tổ chức và giá đánh dấu có tính đến phiên giao dịch, được thiết kế để phản ánh tốt hơn điều kiện thị trường cơ sở và giảm thiểu rủi ro cho nhà giao dịch trước biến động trong các điều kiện thanh khoản khác nhau. Cơ chế làm mượt chuyển đổi dựa trên EMA – Thiết kế định giá nhằm giảm các biến động đột ngột quanh thời điểm mở và đóng cửa thị trường.

BC Wong, Giám đốc điều hành của KuCoin, cho biết: "Các thị trường vốn toàn cầu đang bước vào một giai đoạn mới được định hình bởi thanh khoản, quản lý rủi ro theo thời gian thực và khả năng truy cập liền mạch. Chúng tôi tin rằng hạ tầng tài chính thế hệ tiếp theo phải vượt ra ngoài việc token hóa tài sản. Nó cũng phải cung cấp cơ chế định giá đáng tin cậy hơn, khả năng tiếp cận thị trường liên tục hơn và các biện pháp kiểm soát rủi ro chặt chẽ hơn. Việc ra mắt Hợp đồng vĩnh cửu chỉ số chứng khoán phản ánh cam kết dài hạn của KuCoin trong việc hỗ trợ sự hội tụ giữa Tài chính truyền thống và Tiền mã hóa thông qua hạ tầng được xây dựng dựa trên sự tin cậy".

KuCoin sẽ tiếp tục hoàn thiện khung sản phẩm này, bao gồm các cải tiến tiềm năng về phương pháp định giá, hệ thống quản lý rủi ro và cơ chế thanh khoản, với mục tiêu hỗ trợ hoạt động thị trường ổn định và bảo vệ người dùng. Việc ra mắt này không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm phái sinh của KuCoin mà còn phản ánh nguyên tắc cốt lõi trong chiến lược Ưu tiên sự tin cậy: giá trị dài hạn của đổi mới thị trường không chỉ phụ thuộc vào việc mở rộng khả năng tiếp cận tài sản, mà còn nằm ở sức mạnh của hạ tầng và các cơ chế kiểm soát rủi ro hỗ trợ nó.

Giới thiệu về KuCoin

Được thành lập năm 2017, KuCoin là nền tảng tiền mã hóa hàng đầu thế giới được hơn 40 triệu người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tin cậy. Nền tảng cung cấp các dịch vụ tài sản số sáng tạo, giúp tiếp cận hơn 1.000 token được niêm yết, giao dịch giao ngay và hợp đồng tương lai, dịch vụ quản lý tài sản cho tổ chức và ví Web3.

Được Forbes và Hurun công nhận, KuCoin sở hữu chứng chỉ SOC 2 Loại II và ISO 27001:2022, nhấn mạnh cam kết bảo mật hàng đầu. Với việc đăng ký AUSTRAC tại Australia và giấy phép MiCA tại Áo, KuCoin tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động dưới sự quản lý của CEO BC Wong, xây dựng một hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đáng tin cậy.

*Lưu ý Quan trọng:

Các hợp đồng này là sản phẩm phái sinh tổng hợp được thiết kế nhằm theo dõi biến động giá của một số chỉ số cổ phiếu công khai nhất định. Đây là hợp đồng phái sinh vĩnh cửu thanh toán bằng stablecoin và không đại diện cho quyền sở hữu bất kỳ cổ phiếu hoặc chứng khoán nào, và sẽ không có cổ phiếu nào được chuyển giao.

Việc truy cập các sản phẩm này có thể không khả dụng tại một số khu vực pháp lý và có thể bị hạn chế dựa trên các quy định pháp luật hiện hành cũng như yêu cầu tuân thủ của nền tảng. Giao dịch phái sinh tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng mất toàn bộ số tiền ký quỹ của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo tư vấn độc lập. Trước khi giao dịch, vui lòng xem kỹ Điều khoản sử dụng, Điều khoản dịch vụ Hợp đồng tương lai và Bản công bố rủi ro (được cập nhật theo từng thời điểm).

