KuCoin lanza contratos perpetuos de índice bursátil para ampliar el acceso entre activos a 24 horas del día, los 7 días de la semana

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 13 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de sus contratos perpetuos de índice bursátil, y ya tiene programada la inclusión en la lista del primer lote de contratos, incluidos el contrato perpetuo del índice Tesla (TSLAUSDT) y el contrato perpetuo del índice MicroStrategy (MSTRUSDT). A medida que las finanzas tradicionales (TradFi) y la infraestructura criptográfica continúan convergiendo, el nuevo producto combina las operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la entrada de microcontratos desde 1 USDT y un marco de control de riesgos basado en la fijación de precios de grado institucional, la fijación de precios de marca con conocimiento de sesión y la suavización de la transición basada en EMA, lo que ofrece a los usuarios globales elegibles una herramienta más continua, flexible y consciente del riesgo para la asignación de activos cruzados, a la vez que amplía aún más la infraestructura de derivados entre mercados de KuCoin bajo su estrategia Trust-First (primero la confianza).

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A medida que los mercados mundiales se vuelven más interconectados y cada vez más impulsados por eventos, la gestión de carteras está pasando de la participación en un solo mercado a la gestión continua de riesgos en todas las zonas horarias y clases de activos. En los mercados de renta variable tradicionales, las condiciones de liquidez pueden cambiar bruscamente en torno a la apertura y cierre del mercado, lo que crea dislocaciones de precios a corto plazo y aumenta el riesgo de liquidaciones técnicas. Los contratos perpetuos del índice de acciones de KuCoin están diseñados para abordar esta limitación estructural al llevar los derivados vinculados a acciones a un entorno de operaciones criptonativo y siempre activo.

Características principales:

Acceso a las operaciones 24/7 : acceso continuo a contratos vinculados a acciones más allá de los horarios tradicionales del mercado.

: acceso continuo a contratos vinculados a acciones más allá de los horarios tradicionales del mercado. Entrada de microcontratos : las posiciones comienzan desde tan solo 1 USDT, lo que hace que la participación sea más accesible para los usuarios de todo el mundo.

: las posiciones comienzan desde tan solo 1 USDT, lo que hace que la participación sea más accesible para los usuarios de todo el mundo. Marco de precios de grado institucional : uso de mecanismos de precios de referencia de grado institucional y precios de marca conscientes de la sesión diseñados para reflejar mejor las condiciones subyacentes del mercado y reducir la exposición de los operadores a la volatilidad en diferentes condiciones de liquidez.

: uso de mecanismos de precios de referencia de grado institucional y precios de marca conscientes de la sesión diseñados para reflejar mejor las condiciones subyacentes del mercado y reducir la exposición de los operadores a la volatilidad en diferentes condiciones de liquidez. Suavización de las transiciones basadas en EMA: un diseño de precios destinado a reducir las dislocaciones abruptas en torno a la apertura y el cierre del mercado.

BC Wong, director ejecutivo de KuCoin, señaló: "Los mercados de capital globales se están moviendo hacia una nueva fase definida por la liquidez, la gestión de riesgos en tiempo real y el acceso sin problemas. Creemos que la infraestructura financiera de próxima generación debe ir más allá de la tokenización de activos. También debe proporcionar precios más confiables, acceso más continuo al mercado y controles de riesgo más disciplinados. El lanzamiento de nuestros contratos perpetuos del índice de acciones refleja el compromiso a largo plazo de KuCoin de apoyar la convergencia de las finanzas tradicionales con las criptomonedas a través de una infraestructura basada en la confianza".

Continuaremos refinando el marco del producto, incluidas las posibles mejoras en las metodologías de fijación de precios, los sistemas de gestión de riesgos y los mecanismos de liquidez, con el objetivo de respaldar las operaciones estables del mercado y la protección del usuario. Este lanzamiento no solo amplía la oferta de derivados de KuCoin, sino que también refleja el principio fundamental de su estrategia Trust-First (la confianza va primero): el valor a largo plazo de la innovación en el mercado no solo depende de un acceso más amplio a los activos, sino también de la solidez de la infraestructura y los controles de riesgo que la respaldan.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores de activos digitales, que ofrecen acceso a más de 1.000 tokens cotizados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo el liderazgo de su director ejecutivo, BC Wong, construyendo un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

Más información: https://www.kucoin.com/

*Aviso importante:

Estos contratos son productos derivados sintéticos diseñados para rastrear los movimientos de precios de ciertos índices de referencia de renta variable disponibles públicamente. Son contratos de derivados perpetuos liquidados con monedas estables y no representan la propiedad de acciones ni valores, por lo que no se entrega ninguna acción.

El acceso a estos productos puede no estar disponible en ciertas jurisdicciones y puede estar restringido en función de las leyes vigentes y los requisitos de cumplimiento de la plataforma. Operar con derivados implica un riesgo significativo, incluida la posible pérdida de todo su margen. Si tiene alguna pregunta, busque asesoramiento independiente. Antes de operar, revise los Términos de uso, los Términos de servicios de futuros y las Declaraciones de divulgación de riesgos (ya que se actualizan de vez en cuando).

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FUENTE KuCoin