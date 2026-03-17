KuCoin lança o Skills Hub, transformando competências prontas para uso em recursos de criptomoedas

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A KuCoin, uma plataforma global líder no setor de criptomoedas baseada na confiança, anunciou hoje o lançamento do KuCoin Skills Hub, um mercado aberto de habilidades em constante evolução, projetado para proporcionar aos agentes de IA um acesso mais amplo ao ecossistema nativo de criptomoedas por meio de recursos padronizados e modulares. A KuCoin Skills Hub é compatível com as principais estruturas de agentes e ambientes de desenvolvimento, ajudando usuários de varejo a acessar criptomoedas por meio de interações mais intuitivas em linguagem natural, ao mesmo tempo em que permite que instituições, desenvolvedores e equipes quantitativas criem fluxos de trabalho automatizados de pesquisa, negociação e gestão de ativos com maior eficiência. Com base na convicção da KuCoin de que a tecnologia deve servir às pessoas e ser construída sobre uma infraestrutura confiável e transparente, o lançamento marca mais um passo na modularização dos recursos de criptografia para a adoção prática da IA em casos de uso do mundo real.

À medida que os agentes de IA evoluem de ferramentas conversacionais para sistemas orientados à execução, a infraestrutura de criptografia deve tornar-se mais acessível, modular e pronta para a ação. Historicamente, ferramentas fragmentadas, interfaces complexas e barreiras técnicas têm limitado os fluxos de trabalho avançados de criptografia a um grupo relativamente restrito de usuários. A KuCoin Skills Hub foi concebida para ajudar a preencher essa lacuna, transformando funções subjacentes complexas em competências estruturadas que podem ser acessadas de forma mais natural e aplicadas de maneira mais ampla.

A confiança, segurança e controle de execução continuam sendo fundamentais para a arquitetura da plataforma. A KuCoin Skills Hub incorpora medidas de segurança relacionadas ao controle de permissões, isolamento de credenciais, proteção de dados confidenciais, limites de execução e tratamento de exceções, a fim de proporcionar uma implantação mais segura e controlável em ambientes reais.

Por meio da interação em linguagem natural, os usuários podem acessar análises de mercado, monitorar sinais e a atividade do mercado, além de consultar dados de câmbio de forma mais eficiente através do Skills Hub. O suporte a cenários de interação mais aprofundados, como operações com carteiras, análises na cadeia, provisão de liquidez, staking, empréstimos e estratégias de rendimento, será introduzido em versões futuras, possibilitando um fluxo de trabalho mais unificado para análise, tomada de decisões, execução e uma participação mais ampla no ecossistema.

"A IA está mudando a forma como as pessoas interagem com a criptoeconomia, mas o verdadeiro valor da tecnologia reside na sua capacidade de atender usuários reais por meio de uma infraestrutura na qual eles possam confiar", afirmou BC Wong, CEO da KuCoin. "Baseado no ecossistema em expansão da KuCoin e em iniciativas mais amplas de IA nativas de criptomoedas, o KuCoin Skills Hub foi projetado para transformar recursos complexos de criptomoedas em módulos mais intuitivos, escaláveis e fáceis de usar, tornando as criptomoedas mais acessíveis para usuários comuns, ao mesmo tempo em que oferece às instituições e aos desenvolvedores uma base mais flexível para a próxima geração de aplicativos inteligentes. Consideramos isso um passo importante rumo a um ecossistema de criptomoedas baseado em IA mais aberto, prático e confiável."

No futuro, o KuCoin Skills Hub continuará a expandir sua biblioteca de habilidades, fontes de dados, integrações de protocolos e capacidades operacionais, fortalecendo ainda mais a camada de infraestrutura aberta necessária para a próxima fase da inovação em criptomoedas impulsionada pela IA.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é uma plataforma global líder no setor de criptomoedas, que conta com a confiança de mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. A plataforma oferece serviços inovadores de ativos digitais, proporcionando acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação à vista e de futuros, gestão de patrimônio institucional e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e pela Hurun, a KuCoin possui as certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, o que reforça seu compromisso com a segurança de alto nível. Com o registro na AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob a liderança do CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e seguro.

Saiba mais: www.kucoin.com

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FONTE KuCoin