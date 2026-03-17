KuCoin Luncurkan Skills Hub, Mengubah Kemampuan Siap-Pakai untuk AI Menjadi Fitur Kripto yang Lebih Praktis

Setelah peran agen AI beralih dari sekadar sarana percakapan menjadi sistem yang mampu mengeksekusi tindakan, infrastruktur kripto harus menjadi lebih mudah diakses, fleksibel, dan siap digunakan. Selama ini, berbagai hambatan seperti sarana yang terfragmentasi, antarmuka yang rumit, serta kebutuhan teknis yang tinggi membuat alur kerja kripto canggih hanya dapat diakses oleh sebagian kecil pengguna. KuCoin Skills Hub menjawab tantangan tersebut dengan mengubah fungsi kripto yang kompleks menjadi keterampilan terstruktur yang lebih praktis dan mudah diterapkan secara luas.

Kepercayaan, keamanan, dan kontrol eksekusi menjadi sejumlah elemen utama dalam arsitektur platform ini. KuCoin Skills Hub dilengkapi berbagai mekanisme perlindungan seperti: pengaturan izin akses, isolasi kredensial, perlindungan data sensitif, batasan eksekusi, penanganan kesalahan (exception handling). Mekanisme tersebut dirancang untuk mendukung penerapan yang lebih aman dan terkendali dalam lingkungan penggunaan nyata.

Melalui interaksi berbasiskan bahasa alami, pengguna dapat memperoleh analisis pasar, memantau sinyal dan aktivitas perdagangan, serta mengakses data bursa secara lebih cepat dan efisien melalui Skills Hub. Pada pembaruan berikutnya, KuCoin juga berencana menambahkan fitur yang mendukung skenario interaksi yang lebih luas, termasuk: operasi dompet kripto, analisis data on-chain, penyediaan likuiditas, staking, layanan pinjaman kripto, strategi imbal hasil (yield). Melalui fitur tersebut, alur kerja menjadi lebih terintegrasi, mulai dari analisis, pengambilan keputusan, hingga eksekusi transaksi dan partisipasi dalam ekosistem kripto.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan, "AI mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan ekonomi kripto. Namun, manfaat sebenarnya dari sebuah teknologi terletak pada kemampuan teknologi tersebut dalam melayani pengguna dengan infrastruktur yang dapat dipercaya. KuCoin Skills Hub mengubah kemampuan kripto yang kompleks menjadi modul yang lebih intuitif, skalabel, dan mudah digunakan. Hal tersebut menyediakan akses kripto bagi pengguna sehari-hari sekaligus menyediakan fondasi yang lebih fleksibel bagi investor institusi dan pengembang untuk membangun aplikasi generasi berikutnya."

Ke depan, KuCoin Skills Hub akan terus memperluas pustaka keterampilan, sumber data, integrasi protokol, serta kemampuan operasional, guna memperkuat infrastruktur terbuka yang dibutuhkan untuk inovasi kripto berbasiskan AI.

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. Dengan registrasi AUSTRAC di Australia dan lisensi MiCA di Austria, KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

Informasi lebih lanjut: www.kucoin.com

SOURCE KuCoin