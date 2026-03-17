KuCoin lanza Skills Hub, convirtiendo habilidades preparadas para agentes en capacidades criptográficas

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de KuCoin Skills Hub, un mercado de habilidades abierto y en evolución diseñado para brindar a los agentes de IA un acceso criptonativo más amplio a través de capacidades modulares estandarizadas. KuCoin Skills Hub es compatible con los marcos de agentes y los entornos de desarrollo convencionales, lo que ayuda a los usuarios de comercios minoristas a acceder a las criptomonedas a través de interacciones en lenguaje natural más intuitivas, a la vez que permite a las instituciones, los desarrolladores y los equipos cuantitativos crear flujos de trabajo automatizados de investigación, negociación y gestión de activos de manera más eficiente. Basado en la creencia de KuCoin de que la tecnología debe servir a las personas y construirse sobre una infraestructura confiable y transparente, el lanzamiento marca un paso más en la modularización de las capacidades de cifrado para adoptar la IA de una forma práctica en casos de uso del mundo real.

A medida que los agentes de IA evolucionan de herramientas conversacionales a sistemas orientados a la ejecución, la infraestructura criptográfica debe ser más accesible, componible y lista para la acción. Históricamente, las herramientas fragmentadas, las interfaces complejas y las barreras técnicas han limitado los flujos de trabajo criptográficos avanzados a un grupo relativamente reducido de usuarios. KuCoin Skills Hub está diseñado para ayudar a cerrar esa brecha al convertir funciones subyacentes complejas en habilidades estructuradas a las que se puede acceder de forma más natural y desplegar de manera más amplia.

La confianza, la seguridad y el control de la ejecución siguen siendo fundamentales en la arquitectura de la plataforma. KuCoin Skills Hub incorpora salvaguardas en torno al control de permisos, el aislamiento de credenciales, la protección de datos confidenciales, los límites de ejecución y el manejo de excepciones para respaldar una implementación más segura y controlable en entornos del mundo real.

A través de la interacción con lenguaje natural, los usuarios pueden acceder a información sobre el mercado, monitorear las señales y la actividad del mercado, y consultar datos de intercambio de manera más eficiente a través de Skills Hub. En futuras versiones se introducirá el soporte para escenarios de interacción más profundos, como las operaciones de billetera, información sobre la cadena, la provisión de liquidez, staking, los préstamos y las estrategias de rendimiento, lo que permitirá un flujo de trabajo más unificado para los conocimientos, la toma de decisiones, la ejecución y la participación más amplia del ecosistema.

"La IA está cambiando la forma en que las personas interactúan con la criptoeconomía, pero el valor real de la tecnología radica en si puede servir a usuarios reales además de una infraestructura en la que puedan confiar", señaló BC Wong, director general de KuCoin. "Basado en el ecosistema en expansión de KuCoin y en iniciativas de IA criptonativas más amplias, KuCoin Skills Hub está diseñado para transformar capacidades criptográficas complejas en módulos más intuitivos, escalables y utilizables, lo que hace que las criptomonedas sean más accesibles para los usuarios cotidianos, a la vez que brinda a las instituciones y desarrolladores una base más flexible para la próxima generación de aplicaciones inteligentes. Vemos esto como un paso importante hacia un ecosistema de cifrado habilitado para IA más abierto, práctico y confiable".

De cara al futuro, KuCoin Skills Hub continuará ampliando su biblioteca de habilidades, fuentes de datos, integraciones de protocolos y capacidades operativas, lo que fortalecerá aún más la capa de infraestructura abierta necesaria para la próxima fase de innovación criptográfica habilitada por IA.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios innovadores de activos digitales, que ofrecen acceso a más de 1.000 tokens cotizados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin cuenta con las certificaciones SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa ampliando su presencia regulada bajo la dirección del director ejecutivo BC Wong, para crear un ecosistema de activos digitales fiable y de confianza.

Más información: www.kucoin.com

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FUENTE KuCoin