एजेंट-रेडी योग्यताओं को क्रिप्टो क्षमताओं में बदलते हुए, KuCoin ने Skills Hub लॉन्च किया

प्रोविडेन्सियल्स, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, 16 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, विश्वास पर निर्मित एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, ने आज AI एजेंटों को मानकीकृत, मॉड्यूलर क्षमताओं के माध्यम से व्यापक क्रिप्टो-नेटिव पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक विकसित ओपन स्किल्स मार्केटप्लेस KuCoin Skills Hub के लॉन्च की घोषणा की है। संस्थानों, डेवलपरों और मात्रात्मक टीमों को स्वचालित अनुसंधान, ट्रेडिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यप्रवाह को अधिक कुशलता से बनाने में सक्षम बनाते हुए रिटेल उपयोगकर्ताओं को अधिक सहज प्राकृतिक भाषा में बातचीत के माध्यम से क्रिप्टो तक पहुंचने में सहायता करते हुए, KuCoin Skills Hub मुख्यधारा के एजेंट फ्रेमवर्कों और विकास परिवेशों के लिए उपयुक्त है। KuCoin के इस विश्वास पर आधारित कि टेक्नोलॉजी को लोगों की सेवा करनी चाहिए और विश्वसनीय, पारदर्शी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्मित होना चाहिए, यह लॉन्च वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों में व्यावहारिक AI अपनाने के लिए क्रिप्टो क्षमताओं को मॉड्यूलर बनाने की दिशा में एक अगला कदम है।

AI एजेंटों द्वारा संवादात्मक टूल्स से निष्पादन-उन्मुख सिस्टमों में विकसित होने के साथ-साथ, क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर को अधिक सुलभ, संयोज्य और कार्यवाही के लिए तैयार होना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से, टुकड़ों में बंटे हुए टूल्स, जटिल इंटरफेस और तकनीकी बाधाओं ने उन्नत क्रिप्टो कार्यप्रवाह को उपयोगकर्ताओं के अपेक्षाकृत संकीर्ण समूह तक सीमित कर दिया है। KuCoin Skills Hub को जटिल अंतर्निहित कार्यों को संरचित योग्यताओं में बदल कर उस अंतर को दूर करने में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें अधिक स्वाभाविक रूप से उपयोग किया जा सकता है और व्यापक रूप से परिनियोजित किया जा सकता है।

विश्वास, सुरक्षा और निष्पादन नियंत्रण इस प्लेटफॉर्म की वास्तुकला के केंद्र में स्थित हैं। वास्तविक दुनिया के परिवेशों में अधिक सुरक्षित और नियंत्रणीय परिनियोजन को सपोर्ट करने के लिए, KuCoin Skills Hub में अनुमति नियंत्रण, क्रेडेंशियल अलगाव, संवेदनशील डेटा सुरक्षा, निष्पादन सीमाएं और अपवाद प्रबंधन के संबंध में सुरक्षा के उपाय सम्मिलित हैं।

प्राकृतिक भाषा के माध्यम से बातचीत करके, उपयोगकर्ता Skills Hub के जरिए बाजार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, संकेतों तथा बाजार की गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं और डेटा का अधिक कुशलतापूर्वक आदान-प्रदान कर सकते हैं। जानकारी, निर्णय-लेने, निष्पादन और व्यापक इकोसिस्टम भागीदारी के लिए अधिक एकीकृत कार्यप्रवाह सक्षम बनाते हुए, भविष्य के संस्करणों में वॉलेट संचालन, ऑन-चेन जानकारियाँ, लिक्विडिटी प्रावधान, स्टेकिंग, उधार और लाभ रणनीतियों जैसे गहन अंतःक्रिया परिदृश्यों के लिए सपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

"क्रिप्टो अर्थव्यवस्था के साथ AI लोगों को एक-दूसरे को प्रभावित करने के तरीकों में बदलाव ला रही है, लेकिन टेक्नोलॉजी का वास्तविक मूल्य इस बात में निहित है कि क्या यह विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ वास्तविक उपयोगकर्ताओं की सेवा कर सकता है," KuCoin के CEO, BC Wong, ने कहा। "KuCoin के विस्तारित इकोसिस्टम और व्यापक क्रिप्टो-नेटिव AI पहलों पर निर्मित, KuCoin Skills Hub को जटिल क्रिप्टो क्षमताओं को अधिक सहज, स्केलेबल और उपयोग योग्य मॉड्यूल में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है - जिससे संस्थानों और डेवलपरों को अगली पीढ़ी की इंटेलिजेंट एप्लीकेशनों के लिए अधिक लचीला आधार प्रदान करते हुए दैनिक उपयोगकर्ताओं के लिए क्रिप्टो अधिक सुलभ बन जाता है। हम इसे अधिक खुले, व्यावहारिक और विश्वसनीय AI-सक्षम क्रिप्टो इकोसिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखते हैं।"

भविष्य में, AI-सक्षम क्रिप्टो नवाचार के अगले चरण के लिए आवश्यक ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर परत को अधिक मजबूत बनाते हुए, KuCoin Skills Hub अपनी योग्यताओं की लाइब्रेरी, डेटा स्रोतों, प्रोटोकॉल एकीकरण और परिचालन क्षमताओं का विस्तार करता रहेगा।

KuCoin का परिचय

2017 में स्थापित, KuCoin एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता विश्वास करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नवप्रवर्तनशील डिजिटल-संपत्ति सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक सूचीबद्ध टोकन, स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, संस्थागत धन प्रबंधन और एक Web3 वॉलेट तक पहुंच शामिल हैं।

Forbes और Hurun द्वारा मान्यता प्राप्त, KuCoin के पास उच्च स्तरीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करने वाले SOC 2 Type II और ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC पंजीकरण और ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस के साथ, CEO, BC Wong, के नेतृत्व में KuCoin अपने विनियमित दायरे का विस्तार, और एक विश्वसनीय तथा विश्वसनीय डिजिटल-संपत्ति इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

अधिक जानकारियां: www.kucoin.com

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