KuCoin nomeada líder de crescimento spot de Bitcoin e melhor desempenho no Relatório Anual de Liderança de Bolsa 2025 da CryptoQuant

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 7 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Relatório Anual de Líderes de Bolsa da CryptoQuant de 2025 destaca a KuCoin como uma das que mais cresceu entre as corretoras centralizadas, citando uma expansão robusta nas negociações spot de Bitcoin, na atividade spot geral e nos mercados de derivativos.

Líder de crescimento spot de Bitcoin (+64%)

O relatório observa que o crescimento das negociações spot de Bitcoin em 2025 foi liderado por empresas de médio porte, e não pelas maiores corretoras. A KuCoin alcançou um aumento de 64% na atividade de negociação spot de Bitcoin, ganhando reconhecimento como uma das líderes de crescimento spot de Bitcoin.

Esse desempenho indica que a KuCoin está capturando uma participação incremental no mercado de Bitcoin de plataformas de primeira linha em meio a mudanças na dinâmica de negociação.

Top 3 em crescimento geral de negociação spot (+51%)

Em toda a atividade de negociação à vista, a KuCoin registrou uma taxa de crescimento de 51%, colocando-a entre as três principais corretoras do mundo em expansão de negociação à vista.

Força dos derivativos: os 2 principais no trading perpétuo orientado a altcoins

Nos mercados de derivativos, o relatório destaca o forte posicionamento da KuCoin na negociação perpétua orientada para altcoins. Juntamente com as "outras altcoins" de cauda longa e as oito principais altcoins por capitalização de mercado, esses produtos representam mais de 50% do volume perpétuo de negociação da KuCoin.

A KuCoin está entre as duas principais corretoras do mundo neste segmento, refletindo sua força em liquidez diversificada de derivativos além do Bitcoin e do Ethereum.

Expandindo a pegada de liquidez da Fiat

O relatório também observa que a liderança em moeda local fora dos mercados em US$ é cada vez mais regional e concentrada. A KuCoin tem fortalecido sua presença em moedas fiduciárias, melhorando a liquidez em AUD, EUR e BRL, construindo uma presença mais competitiva nesses mercados.

BC Wong, CEO da KuCoin, comentou:

"O crescimento dos mercados de ativos digitais deve ser baseado em estrutura, transparência e conformidade. Vemos a expansão sustentada na negociação à vista e de derivativos não como um resultado de curto prazo, mas como resultado do investimento de longo prazo em infraestrutura de liquidez, profundidade do produto e padrões de gerenciamento de risco. À medida que continuamos fortalecendo nossos canais fiduciários e nossa estrutura de transparência, nossa prioridade continua sendo a construção de um ambiente seguro e compatível que apoie a participação responsável nos mercados globais."

O relatório de 2025 da CryptoQuant ressalta a importância crescente de métricas de avaliação multidimensionais — incluindo transparência, estrutura de reservas, equilíbrio do mix de negociação e crescimento — na avaliação da força do câmbio além dos números do volume principal. Leia o relatório completo aqui .

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é plataforma global líder em criptomoedas, confiada por mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. . A plataforma oferece serviços inovadores e conformes de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação de spots e futuros, gerenciamento institucional de patrimônio e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e de confiança.

Saiba mais: www.kucoin.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin