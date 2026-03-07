KuCoin nomeada líder de crescimento spot de Bitcoin e melhor desempenho no Relatório Anual de Liderança de Bolsa 2025 da CryptoQuant

Notícias fornecidas por

KuCoin

07 mar, 2026, 03:29 GMT

PROVIDENCIALES, Ilhas Turcas e Caicos, 7 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O Relatório Anual de Líderes de Bolsa da CryptoQuant de 2025 destaca a KuCoin como uma das que mais cresceu entre as corretoras centralizadas, citando uma expansão robusta nas negociações spot de Bitcoin, na atividade spot geral e nos mercados de derivativos.

Líder de crescimento spot de Bitcoin (+64%)

O relatório observa que o crescimento das negociações spot de Bitcoin em 2025 foi liderado por empresas de médio porte, e não pelas maiores corretoras. A KuCoin alcançou um aumento de 64% na atividade de negociação spot de Bitcoin, ganhando reconhecimento como uma das líderes de crescimento spot de Bitcoin.

Esse desempenho indica que a KuCoin está capturando uma participação incremental no mercado de Bitcoin de plataformas de primeira linha em meio a mudanças na dinâmica de negociação.

Top 3 em crescimento geral de negociação spot (+51%)

Em toda a atividade de negociação à vista, a KuCoin registrou uma taxa de crescimento de 51%, colocando-a entre as três principais corretoras do mundo em expansão de negociação à vista.

Força dos derivativos: os 2 principais no trading perpétuo orientado a altcoins

Nos mercados de derivativos, o relatório destaca o forte posicionamento da KuCoin na negociação perpétua orientada para altcoins. Juntamente com as "outras altcoins" de cauda longa e as oito principais altcoins por capitalização de mercado, esses produtos representam mais de 50% do volume perpétuo de negociação da KuCoin.

A KuCoin está entre as duas principais corretoras do mundo neste segmento, refletindo sua força em liquidez diversificada de derivativos além do Bitcoin e do Ethereum.

Expandindo a pegada de liquidez da Fiat

O relatório também observa que a liderança em moeda local fora dos mercados em US$ é cada vez mais regional e concentrada. A KuCoin tem fortalecido sua presença em moedas fiduciárias, melhorando a liquidez em AUD, EUR e BRL, construindo uma presença mais competitiva nesses mercados.

BC Wong, CEO da KuCoin, comentou:

"O crescimento dos mercados de ativos digitais deve ser baseado em estrutura, transparência e conformidade. Vemos a expansão sustentada na negociação à vista e de derivativos não como um resultado de curto prazo, mas como resultado do investimento de longo prazo em infraestrutura de liquidez, profundidade do produto e padrões de gerenciamento de risco. À medida que continuamos fortalecendo nossos canais fiduciários e nossa estrutura de transparência, nossa prioridade continua sendo a construção de um ambiente seguro e compatível que apoie a participação responsável nos mercados globais."

O relatório de 2025 da CryptoQuant ressalta a importância crescente de métricas de avaliação multidimensionais — incluindo transparência, estrutura de reservas, equilíbrio do mix de negociação e crescimento — na avaliação da força do câmbio além dos números do volume principal. Leia o relatório completo aqui.

Sobre a KuCoin

Fundada em 2017, a KuCoin é plataforma global líder em criptomoedas, confiada por mais de 40 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. . A plataforma oferece serviços inovadores e conformes de ativos digitais, oferecendo acesso a mais de 1.000 tokens listados, negociação de spots e futuros, gerenciamento institucional de patrimônio e uma carteira Web3.

Reconhecida pela Forbes e Hurun, a KuCoin possui certificações SOC 2 Tipo II e ISO 27001:2022, destacando seu compromisso com a segurança de primeira linha. Com o registro AUSTRAC na Austrália e uma licença MiCA na Áustria, a KuCoin continua expandindo sua presença regulamentada sob o CEO BC Wong, construindo um ecossistema de ativos digitais confiável e de confiança.

Saiba mais: www.kucoin.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg

FONTE KuCoin

Da mesma fonte

A KuCoin lança o Airdrop de Futuros de 1 milhão de USDT, recompensando o tempo de mercado em novas listagens para fortalecer os ecossistemas de listagens

A KuCoin lança o Airdrop de Futuros de 1 milhão de USDT, recompensando o tempo de mercado em novas listagens para fortalecer os ecossistemas de listagens

A KuCoin é plataforma global líder em criptomoedas baseada em confiança, anunciou hoje o "Negocie novos futuros e compartilhe um airdrop de 1...
KuCoin reconhecida como líder em transparência de PoR no Relatório Anual de Líderes de Bolsa 2025 da CryptoQuant

KuCoin reconhecida como líder em transparência de PoR no Relatório Anual de Líderes de Bolsa 2025 da CryptoQuant

CryptoQuant divulgou seu Relatório Anual de Líderes de Bolsa 2025, avaliando as corretoras centralizadas em termos de transparência estrutural,...
More Releases From This Source

Explorar

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Financial Technology

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics