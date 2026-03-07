KuCoin nombrado líder de crecimiento de transacciones al contado de Bitcoin y con mejor desempeño en el Informe anual de líderes de bolsa de intercambio 2025 de CryptoQuant

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El Informe anual de líderes de bolsa de intercambio 2025 de CryptoQuant destaca a KuCoin como uno de los actores de crecimiento más fuertes entre los intercambios centralizados, y cita una sólida expansión en el comercio al contado de Bitcoin, la actividad al contado general y los mercados de derivados.

Líder en crecimiento transacciones al contado de Bitcoin (+64 %)

El informe señala que el crecimiento de las operaciones al contado de Bitcoin en 2025 fue liderado por lugares con un tamaño mediano en lugar de las bolsas más grandes. KuCoin logró un aumento del 64 % en la actividad de negociación al contado de Bitcoin, lo que le valió el reconocimiento como uno de los líderes en crecimiento de las actividades al contado de Bitcoin.

Este rendimiento indica que KuCoin está capturando una cuota de mercado cada vez mayor de Bitcoin en las plataformas de primer nivel en medio de dinámicas cambiantes en las operaciones.

Los 3 mejores en el crecimiento general de las operaciones al contado (+51 %)

En toda la actividad total de operaciones al contado, KuCoin registró una tasa de crecimiento del 51 %, lo que la sitúa entre las tres principales bolsas a nivel mundial en la expansión de las operaciones al contado.

Fortaleza de los derivados: los 2 principales en las operaciones perpetuas orientadas a las monedas alternativas

En los mercados de derivados, el informe destaca el fuerte posicionamiento de KuCoin en las operaciones perpetuas orientadas a las monedas alternativas. Junto con las "otras criptomonedas alternativas" de menor capitalización de mercado y las ocho mejores monedas alternativas por capitalización de mercado, estos productos representan más del 50 % del volumen de operaciones perpetuas de KuCoin.

KuCoin se encuentra entre las dos principales bolsas a nivel mundial en este segmento, lo que refleja su fortaleza en la liquidez de derivados diversificados más allá de Bitcoin y Ethereum.

Expansión de la huella de liquidez en moneda fiduciaria

El informe también señala que el liderazgo de las monedas locales fuera de los mercados de USD es cada vez más regional y concentrado. KuCoin ha reforzado su presencia fiduciaria, al mejorar la liquidez en AUD, EUR y BRL, y ha creado una presencia más competitiva en estos mercados.

BC Wong, director general de KuCoin, comentó:

"El crecimiento en los mercados de activos digitales debe basarse en la estructura, la transparencia y el cumplimiento. Consideramos que la expansión sostenida de las operaciones al contado y de derivados no es un resultado a corto plazo, sino el resultado de la inversión a largo plazo en infraestructura de liquidez, profundidad de productos y estándares de gestión de riesgos. A medida que continuamos fortaleciendo nuestros canales fiduciarios y el marco de transparencia, nuestra prioridad sigue siendo construir un entorno seguro y compatible que respalde la participación responsable en los mercados mundiales".

El informe de 2025 de CryptoQuant destaca la creciente importancia de las métricas de evaluación multidimensionales, incluida la transparencia, la estructura de reservas, el equilibrio de la mezcla de operaciones y el crecimiento, para evaluar la fortaleza del intercambio más allá de las cifras de volumen principales. Lea el informe completo aquí .

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles, que brindan acceso a más de 1000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3.

Reconocida por Forbes y Hurun, KuCoin posee las certificaciones SOC 2 tipo II e ISO 27001:2022, lo que destaca su compromiso con la seguridad de primer nivel. Con el registro de AUSTRAC en Australia y una licencia MiCA en Austria, KuCoin continúa expandiendo su presencia regulada bajo el liderazgo de su director ejecutivo, BC Wong, construyendo un ecosistema de activos digitales seguro y confiable.

