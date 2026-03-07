CryptoQuant की Annual Exchange Leader Report 2025 में KuCoin को Bitcoin Spot Growth Leader और Top Performer नामित किया गया

प्रोविडेन्सियल्स, तुर्क और कैकोस द्वीप समूह, 6 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- CryptoQuant की Annual Exchange Leader Report 2025 में पूरे Bitcoin स्पॉट ट्रेडिंग, समग्र स्पॉट गतिविधि और डेरिवेटिव्स बाज़ारों में मजबूत विस्तार का हवाला देते हुए KuCoin को केन्द्रीकृत एक्सचेंजों में सबसे मजबूत विकास प्रदर्शकों में से एक के रूप में उजागर किया गया है।

बिटकॉइन स्पॉट ग्रोथ लीडर (+64%)

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में Bitcoin स्पॉट ट्रेडिंग की वृद्धि सबसे बड़े एक्सचेंजों के बजाय मध्यम आकार के स्थलों पर संचालित की गई थी। Bitcoin Spot Growth Leaders में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त करते हुए, KuCoin ने Bitcoin स्पॉट ट्रेडिंग गतिविधि में 64% की वृद्धि हासिल की है।

यह प्रदर्शन दर्शाता है कि बदलती ट्रेडिंग गतिशीलता के बीच KuCoin शीर्ष-स्तरीय प्लेटफार्मों से Bitcoin बाजार का वृद्धिशील हिस्सा हासिल कर रहा है।

Overall Spot Trading Growth में शीर्ष 3 स्थान (+51%)

कुल स्पॉट ट्रेडिंग गतिविधि में स्वयं को विश्व स्तर पर शीर्ष तीन एक्सचेंजों में स्पॉट ट्रेडिंग विस्तार में शामिल करते हुए, KuCoin ने 51% की वृद्धि दर दर्ज की है।

डेरिवेटिव्स की मजबूती: Altcoin-Oriented Perpetual Trading में शीर्ष 2

डेरिवेटिव बाजारों में, रिपोर्ट में ऑल्टकॉइन-उन्मुख पर्पेचुअल ट्रेडिंग में KuCoin की मजबूत स्थिति को उजागर किया गया है। लॉन्ग-टेल "अन्य ऑल्टकॉइन" और मार्केट कैपिटलाइज़ेशन के हिसाब से शीर्ष आठ ऑल्टकॉइन के साथ मिलकर, ये उत्पाद KuCoin के निरंतर ट्रेडिंग वॉल्यूम के 50% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस भाग में KuCoin वैश्विक स्तर पर Bitcoin और Ethereum के अतिरिक्त विविध डेरिवेटिव्स लिक्विडिटी में इसकी ताकत को दर्शाने वाले शीर्ष दो एक्सचेंजों में शामिल है।

Fiat Liquidity Footprint का विस्तार

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि USD बाजारों के बाहर स्थानीय-मुद्रा का नेतृत्व तेजी से क्षेत्रीय और केंद्रित होता जा रहा है। AUD, EUR और BRL में लिक्विडिटी में सुधार करते और इन बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी उपस्थिति बनाते हुए KuCoin अपनी फिएट फुटप्रिंट को मजबूत कर रहा है।

KuCoin के CEO, BC Wong, ने टिप्पणी की:

"डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों में वृद्धि संरचना, पारदर्शिता और अनुपालन पर आधारित होनी चाहिए। हम स्पॉट और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में निरंतर विस्तार को अल्पकालिक परिणाम के रूप में नहीं, बल्कि लिक्विडिटी अवसंरचना, उत्पाद विविधता और जोखिम प्रबंधन मानकों में दीर्घकालिक निवेश के परिणाम के रूप में देखते हैं। जैसे-जैसे हम अपने फिएट चैनलों और पारदर्शिता ढांचे को मजबूत करते हैं, हमारी प्राथमिकता वैश्विक बाजारों में जिम्मेदार भागीदारी का समर्थन करते हुए एक सुरक्षित और अनुपालनशील वातावरण का निर्माण करती है।"

CryptoQuant की 2025 की रिपोर्ट, हेडलाइन वॉल्यूम आंकड़ों के अतिरिक्त एक्सचेंज की ताकत का आकलन करने में पारदर्शिता, रिजर्व संरचना, ट्रेडिंग मिक्स बैलेंस और विकास सहित बहुआयामी मूल्यांकन मेट्रिक्स के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

KuCoin का परिचय

2017 में स्थापित, KuCoin एक अग्रणी वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है जिस पर 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 40 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता विश्वास करते हैं। यह प्लेटफॉर्म नवप्रवर्तनशील और अनुपालन योग्य डिजिटल परिसंपत्ति सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें 1,000 से अधिक सूचीबद्ध टोकन, स्पॉट और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, संस्थागत धन प्रबंधन और एक Web3 वॉलेट तक पहुंच शामिल है।

Forbes and Hurun द्वारा मान्यता प्राप्त, KuCoin के पास SOC 2 Type II और ISO 27001:2022 प्रमाणन हैं, जो उच्च स्तरीय सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में AUSTRAC पंजीकरण और ऑस्ट्रिया में MiCA लाइसेंस के साथ, CEO BC Wong के नेतृत्व में KuCoin अपने विनियमित दायरे का विस्तार, और एक विश्वसनीय तथा भरोसेमंद डिजिटल-संपत्ति इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है।

अधिक जानकारियां: www.kucoin.com

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg