KuCoin Dinobatkan sebagai Pemimpin Pertumbuhan Bitcoin Spot dan Salah Satu Bursa Terbaik dalam "CryptoQuant Annual Exchange Leader Report 2025"

PROVIDENCIALES, Turks and Caicos Islands, 7 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Dalam "CryptoQuant Annual Exchange Leader Report 2025", KuCoin menjadi salah satu bursa kripto dengan pertumbuhan terkuat di antara bursa kripto terpusat (centralized exchange/CEX). Laporan tersebut mencatat pertumbuhan signifikan KuCoin dalam perdagangan Bitcoin spot, aktivitas spot secara keseluruhan, serta pasar derivatif.

Pemimpin Pertumbuhan Bitcoin Spot (+64%)

Laporan tersebut menilai, pertumbuhan trading Bitcoin spot pada 2025 dipimpin oleh bursa berukuran menengah, bukan oleh bursa terbesar. KuCoin mengalami kenaikan aktivitas trading Bitcoin spot sebesar 64% sehingga diakui sebagai salah satu Pemimpin Pertumbuhan Bitcoin Spot.

Kinerja ini menunjukkan bahwa KuCoin berhasil meningkatkan pangsa pasar Bitcoin dari sejumlah platform besar di tengah dinamika perdagangan kripto.

Tercantum dalam Peringkat Tiga Besar Pertumbuhan Perdagangan Spot (+51%)

Dari keseluruhan aktivitas perdagangan spot, KuCoin mencatat pertumbuhan sebesar 51% sehingga tercantum dalam peringkat tiga besar bursa global dengan pertumbuhan perdagangan spot terpesat.

Keunggulan di Pasar Derivatif: Peringkat Dua Besar untuk Perpetual Altcoin

Di pasar derivatif, laporan tersebut juga menyoroti keunggulan KuCoin dalam perdagangan perpetual yang berfokus pada altcoin. Produk derivatif yang melibatkan altcoin di luar delapan besar kapitalisasi pasar bersama dengan delapan altcoin utama menyumbang lebih dari 50% volume perdagangan perpetual KuCoin.

KuCoin kini menempati peringkat dua besar bursa global dalam segmen ini, membuktikan keunggulan dalam menyediakan likuiditas derivatif yang beraneka ragam, tidak hanya terbatas pada Bitcoin dan Ethereum.

Memperluas Likuiditas Mata Uang Fiat

Laporan tersebut juga mencatat bahwa dominasi pasar mata uang lokal di luar pasar berdenominasi dolar AS semakin bersifat regional dan terkonsentrasi. KuCoin terus memperkuat likuiditas mata uang fiat dalam denominasi AUD, EUR, dan BRL sehingga memperluas daya saingnya di berbagai pasar global.

BC Wong, CEO, KuCoin, mengatakan:

"Pertumbuhan di pasar aset digital harus dibangun di atas struktur yang kuat, transparansi, dan kepatuhan regulasi. Kami menilai, pertumbuhan berkelanjutan dalam perdagangan spot dan derivatif bukan sebagai hasil jangka pendek, namun hasil investasi jangka panjang dalam infrastruktur likuiditas, kedalaman produk, dan standar manajemen risiko. Seiring dengan langkah kami memperkuat kanal uang fiat dan kerangka transparansi, kami tetap membangun lingkungan yang aman dan memenuhi regulasi untuk mendukung partisipasi yang bertanggung jawab di pasar global."

Laporan CryptoQuant 2025 juga menegaskan pentingnya metode evaluasi yang lebih komprehensif dalam menilai kekuatan sebuah bursa, termasuk transparansi, struktur cadangan, keseimbangan jenis perdagangan, serta pertumbuhan, bukan hanya volume perdagangan semata. Laporan selengkapnya tersedia di tautan ini .

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang telah meraih kepercayaan lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Platform ini menyediakan layanan aset digital yang inovatif dan memenuhi regulasi, termasuk akses ke lebih dari 1.000 token, spot trading, dan futures trading, institutional wealth management, serta dompet Web3.

Selain pengakuan dari Forbes dan Hurun, KuCoin meraih sertifikasi SOC 2 Type II dan ISO 27001:2022, sebagai bukti dari komitmen terhadap standar keamanan tingkat tinggi. Dengan registrasi AUSTRAC di Australia dan lisensi MiCA di Austria, KuCoin terus memperluas kepatuhan regulasi di berbagai wilayah di bawah kepemimpinan CEO BC Wong, guna membangun ekosistem aset digital yang andal dan tepercaya.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com

SOURCE KuCoin