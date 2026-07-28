KuCoin Ucapkan Selamat kepada "Global Brand Ambassador" Tadej Pogačar atas Gelar Kelima Tour de France

Keberhasilan itu merupakan hasil dari disiplin, kegigihan, dan konsistensi yang terbangun selama bertahun-tahun. Sepanjang balapan, Pogačar kembali menunjukkan kemampuannya menghadapi setiap tanjakan, tantangan, dan momen penentu hingga akhirnya meraih gelar juara. Perjalanan Pogačar menjadi bukti bahwa pencapaian besar tidak diraih secara instan, melainkan melalui kerja keras, ketekunan, dan tekad untuk terus berkembang.

Gelar kelima Tour de France juga menjadi tonggak penting dalam kemitraan KuCoin dengan UAE Team Emirates–XRG dan Tadej Pogačar. Kolaborasi tersebut berangkat dari keyakinan yang sama bahwa prestasi besar dibangun melalui proses yang panjang. Karena itu, kemitraan tersebut mengedepankan nilai-nilai yang identik dengan seorang juara, yakni disiplin, kegigihan, dan komitmen untuk terus mencapai keunggulan.

"Selamat kepada Tadej atas pencapaiannya meraih gelar Tour de France kelima," ujar BC Wong, CEO KuCoin. "Menjuarai Tour de France satu kali saja sudah merupakan pencapaian yang istimewa. Apalagi memenanginya lima kali. Prestasi tersebut lahir dari dedikasi, kegigihan, dan konsistensi selama bertahun-tahun. Nilai-nilai yang sama juga menjadi pedoman KuCoin dalam membangun kepercayaan jutaan pengguna melalui inovasi yang bertanggung jawab dan komitmen jangka panjang. Kami bangga merayakan momen bersejarah ini bersama Tadej, UAE Team Emirates–XRG, dan para penggemar balap sepeda di seluruh dunia."

Tentang KuCoin

Berdiri pada 2017, KuCoin merupakan platform kripto terkemuka di dunia yang mengutamakan kepercayaan dan keamanan. KuCoin telah meraih kepercayaan lebih dari 45 juta pengguna di lebih dari 200 negara dan wilayah. Dikenal atas keandalan dan pendekatan yang berfokus pada pengguna, KuCoin memadukan teknologi mutakhir, likuiditas yang kuat, serta sistem keamanan yang ketat untuk menghadirkan pengalaman trading yang lancar. KuCoin menyediakan akses ke lebih dari 1.500 aset digital melalui berbagai produk, serta berkomitmen membangun infrastruktur aset digital yang transparan, mematuhi regulasi, dan berorientasi pada pengguna untuk masa depan keuangan dengan dukungan sertifikasi SOC 2 Type II, ISO/IEC 27001:2022 dan ISO/IEC 27701:2019. Dalam beberapa tahun terakhir, KuCoin telah membangun fondasi kepatuhan regulasi global, termasuk meraih izin AUSTRAC di Australia, lisensi MiCA di Eropa, serta izin usaha lain di berbagai pasar.

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