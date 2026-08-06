KuCoin Pay mở rộng khả năng ứng dụng của stablecoin với giải pháp thẻ quà tặng dành cho doanh nghiệp

PROVIDENCIALES, Quần đảo Turks và Caicos, ngày 6 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Pay, giải pháp thanh toán bằng tiền mã hóa do KuCoin cung cấp, hôm nay công bố ra mắt Thẻ quà tặng KuCoin (KuCoin Gift Card), giải pháp phân phối tài sản số có khả năng mở rộng, cho phép doanh nghiệp phân phối USDT và USDC trên phạm vi toàn cầu thông qua thẻ quà tặng kỹ thuật số, đồng thời hỗ trợ phát hành hàng loạt và tích hợp API. Được thiết kế cho các chương trình thưởng khách hàng, chiến dịch khuyến mại, khuyến khích nhân viên và gắn kết cộng đồng, giải pháp này giúp đơn giản hóa cách doanh nghiệp cung cấp giá trị kỹ thuật số tới nhiều người dùng, thị trường và các trường hợp sử dụng khác, đồng thời giúp việc phân phối stablecoin trở nên dễ tiếp cận hơn và hiệu quả hơn về mặt vận hành.

Doanh nghiệp có thể sử dụng Thẻ quà tặng KuCoin để gửi tiền mã hóa trực tiếp tới khách hàng, đối tác, nhân viên và thành viên cộng đồng mà không làm gia tăng độ phức tạp trong vận hành. Người nhận có thể quy đổi thẻ quà tặng để nhận số tài sản tương ứng thông qua KuCoin, tạo ra trải nghiệm dễ sử dụng tương tự như các hình thức tặng quà kỹ thuật số truyền thống, đồng thời giảm bớt rào cản trong việc chấp nhận tiền mã hóa.

Không chỉ dừng lại ở việc đổi quà, người dùng còn có thể tiếp tục nắm giữ, chuyển nhượng hoặc sử dụng tài sản đó trong các tình huống được hỗ trợ trong hệ sinh thái KuCoin. Bằng cách kết nối quá trình gửi, nhận và tiếp tục sử dụng, Thẻ quà tặng KuCoin tạo ra một trải nghiệm tài sản số hoàn chỉnh hơn, thay vì chỉ giới hạn giá trị ở một giao dịch duy nhất. Việc phát hành hàng loạt và tích hợp API cũng cho phép doanh nghiệp tích hợp hoạt động chuyển tiền mã hoá vào các chương trình thu hút khách hàng, chương trình khách hàng thân thiết, chiến dịch khuyến mại, gắn kết cộng đồng và khen thưởng nhân viên.

"Giai đoạn tiếp theo của quá trình chấp nhận tiền mã hóa sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi cách mọi người giao dịch tài sản số, mà còn bởi mức độ dễ dàng trong việc trao đổi và sử dụng chúng trong các hoạt động kinh tế hằng ngày", Alicia Kao, Giám đốc điều hành của KuCoin cho biết. "Thẻ quà tặng KuCoin biến việc phân phối tiền mã hóa thành một trải nghiệm đơn giản, có khả năng mở rộng dành cho doanh nghiệp, đồng thời kết nối mỗi giao dịch chuyển tiền mã hoá với khả năng ứng dụng rộng hơn trong toàn bộ hệ sinh thái KuCoin. Bằng cách kết hợp hạ tầng dành cho doanh nghiệp chấp nhận thanh toán của KuCoin Pay với hệ sinh thái rộng lớn hơn của KuCoin, chúng tôi đang xây dựng một chu trình giá trị hoàn chỉnh hơn bao gồm gửi, nhận và sử dụng tài sản số — giúp tiền mã hóa trở nên thiết thực hơn đối với doanh nghiệp và dễ tiếp cận hơn với người dùng".

Sự ra mắt này thúc đẩy quá trình phát triển của KuCoin Pay thành một lớp cơ sở hạ tầng cho phép giá trị kỹ thuật số luân chuyển dễ dàng hơn giữa các doanh nghiệp và người dùng. Trong bối cảnh stablecoin tiếp tục mở rộng vai trò trong thương mại toàn cầu, KuCoin Pay tập trung vào xây dựng hạ tầng thanh toán và phân phối đáng tin cậy, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả khả năng ứng dụng thiết thực của tài sản số trong thực tế.

Giới thiệu về KuCoin Pay

KuCoin Pay là giải pháp tiên phong dành cho doanh nghiệp chấp nhận thanh toán, giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh thông qua việc tích hợp thanh toán bằng tiền mã hóa vào hoạt động bán lẻ. Giải pháp cung cấp hệ thống thanh toán không tiếp xúc và không biên giới, hỗ trợ nhiều loại tiền mã hóa và stablecoin. KuCoin Pay hỗ trợ hơn 50 loại tiền mã hóa, bao gồm KCS, USDT, USDC và BTC, cho phép người dùng có thể sử dụng để thanh toán liền mạch các sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu, cả trực tuyến lẫn tại cửa hàng. Tìm hiểu thêm về KuCoin Pay.

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SOURCE KuCoin