KuCoin Pay Perluas Pemanfaatan Stablecoin melalui Solusi Gift Card untuk Pelaku Usaha

Melalui KuCoin Gift Card, perusahaan dapat mengirim aset kripto secara langsung kepada pelanggan, mitra bisnis, karyawan, maupun anggota komunitas tanpa harus menambah proses operasional yang rumit. Penerima cukup menukar gift card melalui platform KuCoin untuk memperoleh aset digital yang dikirimkan perusahaan. Pengalaman ini dirancang semudah menggunakan kartu hadiah digital pada umumnya sehingga diharapkan dapat mendorong adopsi aset kripto yang lebih luas.

Setelah penukaran gift card, aset digital yang diterima tidak hanya dapat disimpan, namun juga ditransfer atau dipakai di berbagai layanan dalam ekosistem KuCoin. Dengan demikian, KuCoin Gift Card tidak sekadar menjadi sarana pengiriman aset digital, melainkan juga membuka lebih banyak pilihan bagi pengguna untuk memanfaatkan aset tersebut. Dukungan fitur bulk issuance dan integrasi API juga membantu perusahaan memasukkan distribusi aset kripto ke dalam berbagai program bisnis, seperti akuisisi pelanggan, program loyalitas, kampanye promosi, kegiatan komunitas, hingga program apresiasi bagi karyawan.

"Tahap berikutnya dalam adopsi aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kemudahan bertransaksi, namun juga kepraktisan ketika mengirim, menerima, dan memanfaatkan aset kripto dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. KuCoin Gift Card menyederhanakan proses distribusi aset kripto bagi pelaku usaha dalam skala besar, serta menghubungkan setiap transaksi dengan berbagai layanan di ekosistem KuCoin. Dengan memadukan infrastruktur merchant KuCoin Pay dan ekosistem KuCoin yang lebih luas, kami ingin membangun siklus penggunaan aset digital secara lebih utuh, mulai dari pengiriman, penerimaan, hingga pemanfaatannya. Dengan demikian, aset kripto menjadi semakin praktis bagi pelaku usaha dan semakin mudah diakses oleh pengguna."

Peluncuran KuCoin Gift Card melanjutkan evolusi KuCoin Pay sebagai infrastruktur yang mempermudah perpindahan nilai digital antara pelaku usaha dan pengguna. Seiring dengan pemanfaatan stablecoin yang semakin luas dalam perdagangan global, KuCoin Pay terus mengembangkan infrastruktur pembayaran dan distribusi aset digital yang tepercaya agar pelaku usaha dapat memanfaatkan aset digital secara lebih praktis untuk berbagai kebutuhan bisnis.

Tentang KuCoin Pay

KuCoin Pay merupakan solusi pembayaran bagi pelaku usaha yang mengintegrasikan metode pembayaran berbasis kripto ke dalam aktivitas ritel. Platform ini menawarkan sistem pembayaran tanpa kontak, aman, dan lintasnegara dengan dukungan berbagai aset kripto dan stablecoin. KuCoin Pay mendukung lebih dari 50 aset digital, termasuk KCS, USDT, USDC, dan BTC, yang dapat digunakan untuk membayar berbagai produk dan layanan di seluruh dunia, baik secara daring maupun di gerai fisik. Informasi lebih lanjut: KuCoin Pay.

Informasi selengkapnya: www.kucoin.com/pay

SOURCE KuCoin