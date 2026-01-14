LambdaTest passa a se chamar TestMu AI, a primeira plataforma de engenharia de qualidade agêntica do mundo para testes totalmente autônomos

Apresentando testes de vibração para a Era do Código Infinito: À medida que a IA Agêntica transforma o desenvolvimento de software, a TestMu AI introduz agentes autônomos para garantir que a qualidade acompanhe o ritmo do código infinito, alimentando mais de 1,5 bilhão de testes anualmente em mais de 18.000 empresas.

SÃO FRANCISCO e NOIDA, Índia, 14 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LambdaTest, plataforma de engenharia de qualidade agêntica e nativa de IA, anunciou hoje que passará a se chamar TestMu AI, dando um passo ousado em sua evolução de uma plataforma de testes em nuvem para a primeira plataforma completa de engenharia de qualidade com IA agêntica do mundo.

The leadership team behind TestMu AI (formerly LambdaTest), marking the next chapter in Agentic AI Quality Engineering.
A transformação aborda um ponto de inflexão crítico no desenvolvimento de software: à medida que a IA gera código a taxas sem precedentes, os testes tradicionais criam um gargalo. As equipes de Engenharia da Qualidade precisam de sistemas inteligentes que possam raciocinar sobre mudanças, observar falhas e se adaptar continuamente.

Como TestMu AI, a organização está expandindo sua plataforma para apoiar a próxima geração de desenvolvedores de software, incluindo os "vibe coders". Seus agentes de IA permitem que os desenvolvedores façam o "vibe-test" e se movam na velocidade do pensamento, garantindo que os aplicativos vibe-coded não sejam apenas de alta qualidade, mas também confiáveis quando estiverem na frente dos clientes.

Essa mudança reflete o crescimento médio anual de 110% da empresa nos últimos 2 anos. Até o momento, a plataforma executou bilhões de testes para mais de 18.000 clientes corporativos, incluindo Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Vimeo e Dunlem em mais de 90 países.

Fundada em 2018, a LambdaTest rapidamente se tornou um dos nomes mais confiáveis em orquestração e execução de testes baseados em nuvem. Eles construíram uma nuvem de teste escalável e de alto desempenho que removeu falhas, melhorou os loops de feedback do desenvolvedor e acelerou drasticamente a velocidade de lançamento.

Em 2022, a empresa iniciou uma profunda transformação, entrando profundamente na IA agêntica em todos os seus produtos e fluxos de trabalho para capacitar a engenharia de qualidade autônoma e inteligente em escala. Hoje, a plataforma unificada de IA Agêntica da TestMu AI viabiliza a engenharia de qualidade de ponta a ponta para mais de 2,8 milhões de desenvolvedores e testadores em todo o mundo, ajudando as equipes a entregar mais rápido e construir com confiança.

"A IA está mudando fundamentalmente a forma como o software é construído e entregue", disse Asad Khan, CEO e cofundador da TestMu AI (anteriormente LambdaTest). "Ciclos de desenvolvimento que antes levavam semanas agora levam horas. Mas velocidade sem qualidade é caos. Reconhecemos que os testes precisavam evoluir de automatizações frágeis e de alta manutenção para agentes inteligentes orientados por contexto que entendessem a mudança e agissem de forma autônoma. Nós evoluímos de uma nuvem de execução para um parceiro ativo e inteligente no ciclo de vida dos testes de software. Com bilhões de testes sendo executados em nossa plataforma, agora estamos oferecendo experiências em que a criatividade humana e a inteligência artificial se combinam para tornar a engenharia de qualidade poderosa e sem esforço."

A TestMu AI reformulou sua plataforma para ser nativa de IA, implantando agentes de IA autônomos para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software com o mínimo de intervenção manual. A plataforma agora oferece:

  • Agentes de IA autônomos para testes: planeje, crie e desenvolva testes completos usando o contexto de toda a empresa ou prompts simples em linguagem natural. Agora, os usuários podem testar todas as camadas do banco de dados, API, interface do usuário, desempenho e muito mais.
  • Nuvem de testes de IA Agêntica: uma nuvem de execução de testes escalável e unificada para executar qualquer tipo de teste em qualquer escala, incluindo regressão visual, acessibilidade, API e testes de desempenho, web e móvel, para ambientes empresariais personalizados.

O nome 'TestMu' foi adotado diretamente de sua comunidade. Desde 2022, a TestMu Conference serve como o principal fórum do setor para avanços em IA e engenharia de qualidade.

Ao adotar esse nome, a empresa está sinalizando que a comunidade é o núcleo da organização, infundindo o espírito dessa conferência aberta e colaborativa na própria plataforma.

"Nossa comunidade reconheceu o espírito da TestMu muito antes deste anúncio", acrescentou Khan. "A TestMu representa uma comunidade próspera, um ofício compartilhado e o futuro da engenharia de qualidade."

A empresa foi recentemente reconhecida no relatório Gartner® Magic Quadrant™ for AI-Augmented Software Testing Tools de 2025 e no relatório The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms 2025.

"Nossa jornada espelhou a evolução dos próprios testes de software", disse Mudit Singh, cofundador e chefe de marketing da TestMu AI. "Começamos construindo a 'Nuvem Perfeita para a Era da Nuvem', resolvendo pontos críticos relacionados à infraestrutura escalável e ajudou a iniciar uma das primeiras conversas do setor sobre IA em testes por meio da Conferência TestMu. Hoje, estamos entrando em uma nova fase, onde a IA agêntica permite uma engenharia de qualidade autônoma e completa. A TestMu AI representa essa mudança: uma identidade voltada para o futuro, construída para um futuro nativo da IA, mantendo-se profundamente enraizada em nosso ecossistema, nossa comunidade e nosso compromisso incansável com a qualidade."

Olhando para o futuro, o roteiro da TestMu AI inclui agentes de IA totalmente autônomos, testes de agente para agente, avaliação de sistemas de IA por agentes de IA e integração profunda com bases de código e fluxos de trabalho de desenvolvedores, posicionando a engenharia de qualidade como uma camada de aprendizado contínuo e autogovernada do desenvolvimento moderno de software.

Para obter mais informações, acesse: https://www.testmu.ai

Sobre a TestMu AI

A TestMu AI (anteriormente LambdaTest) é uma plataforma completa de engenharia de qualidade com IA agêntica que capacita as equipes a testar de forma inteligente e a entregar mais rapidamente. Projetado para ser escalável, ela oferece agentes de IA completos para planejar, criar, executar e analisar a qualidade do software. Nativa da IA por design, a plataforma permite o teste de aplicativos da web, móveis e corporativos em qualquer escala em dispositivos reais, navegadores reais e ambientes personalizados do mundo real.

