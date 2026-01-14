LambdaTest cambia su nombre a TestMu AI, la primera plataforma de ingeniería de calidad agentica del mundo para pruebas totalmente autónomas

Presentamos las pruebas de vibración para la era del código infinito: A medida que la IA agentica transforma el desarrollo de software, TestMu AI introduce agentes autónomos para garantizar que la calidad se mantenga al día con el código infinito, lo que impulsa más de 1.500 millones de pruebas al año en más de 18.000 empresas.

SAN FRANCISCO y NOIDA, India, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- LambdaTest, la plataforma de ingeniería de calidad agéntica nativa de IA, anunció hoy su cambio de marca a TestMu AI, lo que supone un valiente paso adelante en su evolución desde una plataforma de pruebas en la nube hasta la primera plataforma de ingeniería de calidad agéntica con IA full-stack del mundo.

The leadership team behind TestMu AI (formerly LambdaTest), marking the next chapter in Agentic AI Quality Engineering.

La transformación aborda un punto de inflexión crítico en el desarrollo de software: a medida que la IA genera código a velocidades sin precedentes, las pruebas tradicionales crean un obstáculo. Los equipos de ingeniería de calidad necesitan sistemas inteligentes que puedan razonar sobre los cambios, observar los fallos y adaptarse continuamente.

Como TestMu AI, la organización está ampliando su plataforma para apoyar a la próxima generación de desarrolladores de software, incluidos los "programadores por ideas". Sus agentes de IA permiten a los desarrolladores realizar "prueba por ideas" y moverse a la velocidad del pensamiento, además de garantizar que las aplicaciones codificadas por vibración no solo sean de alta calidad, sino también fiables cuando llegan a los clientes.

Este cambio refleja el crecimiento promedio interanual del 110 % de la empresa en los últimos 2 años. Hasta la fecha, la plataforma ha realizado miles de millones de pruebas para más de 18.000 clientes empresariales, entre los que se incluyen Microsoft, OpenAI, NVIDIA, Vimeo y Dunlem en más de 90 países.

Fundada en 2018, LambdaTest se convirtió rápidamente en una de las empresas más confiables en la coordinación y ejecución de pruebas basadas en la nube. Crearon una nube de pruebas escalable y de alto rendimiento que eliminó la inestabilidad, mejoró los ciclos de retroalimentación de los desarrolladores y aceleró drásticamente la velocidad de lanzamiento.

En 2022, la empresa inició una profunda transformación, adentrándose en la IA agéntica en todos sus productos y flujos de trabajo para potenciar la ingeniería de calidad autónoma e inteligente a gran escala. Hoy en día, la plataforma unificada de TestMu AI con IA agéntica impulsa la ingeniería de calidad integral para más de 2,8 millones de desarrolladores y probadores en todo el mundo, lo que ayuda a los equipos a realizar envíos más rápidos y a crear con confianza.

"La IA está cambiando radicalmente la forma en que se crea y distribuye el software", afirma Asad Khan, director ejecutivo y cofundador de TestMu AI (antes LambdaTest). "Los ciclos de desarrollo que antes duraban semanas ahora se completan en horas. Pero la velocidad sin calidad es caos. Nos dimos cuenta de que las pruebas debían evolucionar desde automatizaciones frágiles y de alto mantenimiento hasta agentes inteligentes basados en el contexto que comprendieran los cambios y actuaran de forma autónoma. Hemos pasado de ser una nube de ejecución a convertirnos en un socio activo e inteligente en el ciclo de vida de las pruebas de software. Con miles de millones de pruebas ejecutándose en nuestra plataforma, ahora ofrecemos experiencias en las que el ingenio humano y la inteligencia artificial se combinan para hacer que la ingeniería de alta calidad sea potente sin esfuerzo".

TestMu AI ha rediseñado su plataforma para que sea nativa de IA, al implementar agentes de IA autónomos para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software con una intervención manual mínima. La plataforma ahora ofrece:

Agentes de IA autónomos para pruebas : planifique, cree y desarrolle pruebas integrales utilizando el contexto de toda la empresa o sencillas indicaciones en lenguaje natural. Ahora los usuarios pueden probar todas las capas de la base de datos, la API, la interfaz de usuario, el rendimiento y mucho más.

: planifique, cree y desarrolle pruebas integrales utilizando el contexto de toda la empresa o sencillas indicaciones en lenguaje natural. Ahora los usuarios pueden probar todas las capas de la base de datos, la API, la interfaz de usuario, el rendimiento y mucho más. Nube de pruebas de IA agéntica: una nube de ejecución de pruebas escalable y unificada para realizar cualquier tipo de prueba a cualquier escala, incluidas pruebas de regresión visual, accesibilidad, API y rendimiento, web y móviles, hasta entornos empresariales personalizados.

El nombre "TestMu" fue adoptado directamente de su comunidad. Desde 2022, la conferencia TestMu ha sido el principal foro del sector para los avances en IA e ingeniería de calidad.

Al adoptar este nombre, la empresa está indicando que la comunidad es el núcleo de la organización, lo que infunde el espíritu de esa conferencia abierta y colaborativa en la propia plataforma.

"Nuestra comunidad reconoció el espíritu de TestMu mucho antes de este anuncio", añadió Khan. "TestMu representa una comunidad próspera, un oficio compartido y el futuro de la ingeniería de calidad".

La empresa fue reconocida recientemente en el informe Gartner® Magic Quadrant™ para herramientas de pruebas de software aumentadas con IA de 2025 y en el informe The Forrester Wave™: Autonomous Testing Platforms 2025 report (Plataformas de pruebas autónomas 2025).

"Nuestro viaje ha reflejado la evolución de las pruebas de software en sí", dijo Mudit Singh, cofundador y director de marketing de TestMu AI. "Comenzamos construyendo la 'Nube perfecta para la era de la nube', al resolver problemas relacionados con la infraestructura escalable, y ayudamos a iniciar una de las primeras conversaciones del sector en torno a la IA en las pruebas a través de la Conferencia TestMu. Hoy en día, estamos entrando en una nueva fase, donde la IA agéntica permite una ingeniería de calidad autónoma de extremo a extremo. TestMu AI representa este cambio: una identidad con visión de futuro construida para un futuro nativo de la IA, a la vez que se mantiene profundamente arraigada en nuestro ecosistema, nuestra comunidad y nuestro compromiso inquebrantable con la calidad".

De cara al futuro, la hoja de ruta de TestMu AI incluye agentes de IA totalmente autónomos, pruebas de agente a agente, evaluación de sistemas de IA por agentes de IA e integración profunda con bases de código y flujos de trabajo de desarrolladores, al posicionar la ingeniería de calidad como una capa de aprendizaje continuo y autónoma del desarrollo de software moderno.

Para más información, visite: https://www.testmu.ai

Acerca de TestMu AI

TestMu AI (antes LambdaTest) es una plataforma de ingeniería de calidad con IA agente full-stack que permite a los equipos realizar pruebas de forma inteligente y acelerar los envíos más rápido. Diseñado para adaptarse a cualquier escala, ofrece agentes de IA integrales para planificar, crear, ejecutar y analizar la calidad del software. Con un diseño nativo de IA, la plataforma permite probar aplicaciones web, móviles y empresariales a cualquier escala en dispositivos reales, navegadores reales y entornos personalizados del mundo real.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2859182/TestMu_AI_Leadership.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2859181/TestMu_AI_Formerly_LambdaTest_Logo.jpg

FUENTE TestMu AI (Formerly LambdaTest)