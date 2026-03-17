Le Clarence premiado com duas estrelas Michelin sob a direção de Andrea Capasso

PARIS, 17 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Le Clarence, um endereço essencial da alta gastronomia parisiense, celebra suas duas estrelas no Guia Michelin na cerimônia de 2026. Essa distinção homenageia o trabalho e a visão de Andrea Capasso, Chef Executivo desde setembro de 2025, que conquista, em seu primeiro ano à frente da cozinha, um grande reconhecimento por seu rigor e sensibilidade culinária.

Para visualizar o Comunicado de Imprensa Multimídia, clique em:

https://www.multivu.com/domaine-clarence-dillon/9387451-en-le-clarence-awarded-two-michelin-stars-under-direction-andrea-capasso

Equipe Le Clarence ©Marie-Astrid Jamois

Localizado a poucos passos do Grand Palais, em um ambiente majestoso e intimista, o Le Clarence foi inaugurado em novembro de 2015 por iniciativa do grupo familiar Domaine Clarence Dillon, proprietário de propriedades vinícolas de prestígio, incluindo o lendário Château Haut-Brion. Este endereço incorpora uma refinada e atemporal arte de viver francesa, defendida por Sua Alteza Real o Príncipe Robert de Luxemburgo, representando a quarta geração da família e atuando como presidente da empresa.

Uma distinção em homenagem à culinária de Andrea Capasso

Aos trinta e poucos anos, com quatorze anos de experiência já atrás de si, Andrea Capasso traz ao Le Clarence uma energia que é ao mesmo tempo serena e vibrante. Fazendo parte do restaurante há sete anos, ele agora incorpora sua continuidade e impulso. Sua culinária vai além do domínio técnico, é algo a ser sentido. Concebida como uma partitura envolvente e eletrizante que se desdobra em sequências, sua escrita culinária explora a essência de ingredientes cuidadosamente selecionados, trabalhados com precisão e depois elevados para revelar múltiplas expressões, às vezes inesperadas, sempre claras. Um fio condutor de delicadeza envolvente e acidez fina estende cada mordida, enquanto os pares de terra e mar tão queridos por Le Clarence assumem uma nova dimensão. Andrea Capasso cozinha para mover e restaurar através da emoção, uma abordagem sincera que deixa os hóspedes com um desejo duradouro de retornar.

"Receber duas estrelas Michelin no meu primeiro ano como Chef Executivo é uma imensa honra", diz Andrea Capasso. "Essa distinção reconhece, acima de tudo, um esforço coletivo, o compromisso diário daqueles que dão vida a Le Clarence e a confiança que foi depositada em mim. Isso nos incentiva a continuar cozinhando com o coração, a buscar emoções genuínas e a oferecer a cada hóspede um momento de prazer que permanece em sua memória."

Nascido da observação das preferências de seus convidados, Andrea Capasso introduziu, ao lado dos cardápios de degustação, um cardápio de almoço durante a semana que evolui com as estações do ano. Projetado para agendas lotadas, ele oferece a chance de experimentar Le Clarence em apenas uma hora, sem comprometer o sabor ou os padrões. Um feito em que a precisão do serviço rivaliza com a criatividade no prato.

Uma experiência elevada pela excelência no atendimento

No centro desta experiência, Charles Weyland organiza uma hospitalidade elegante e descontraída. Treinado em estabelecimentos líderes, ele traz para Le Clarence uma visão de serviço enraizada na escuta atenta e na compreensão intuitiva de cada hóspede. Longe de qualquer formalidade, ele cria uma atmosfera calorosa e quase íntima, onde a cozinha e a sala de jantar se envolvem em perfeita harmonia, aprimorando cada momento gasto dentro da mansão privada.

Le Clarence também se baseia em uma das adegas mais notáveis de Paris, reunindo quase 2.000 referências dos melhores terroirs franceses. Cada serviço de vinhos, orquestrado pela equipe de sommeliers, torna-se um momento de distinção: orientação personalizada, decantação e harmonização de comida e vinho criam um diálogo único entre gastronomia e grands crus, aprimorando cada prato e cada momento gasto no restaurante.

Com a consagração de suas duas estrelas Michelin, Le Clarence afirma a singularidade da culinária de Andrea Capasso e a excelência de uma experiência holística, estabelecendo-se, mais do que nunca, entre os maiores destinos gastronômicos de Paris.

Sobre o Domaine Clarence Dillon

Fundado em 1935, o grupo familiar Domaine Clarence Dillon reúne algumas das vinícolas mais prestigiadas do mundo: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus, Clarendelle e Klara. Desde 2015, o Domaine Clarence Dillon também estabeleceu uma residência parisiense, um verdadeiro embaixador da arte de viver francesa, apreciada pelo príncipe Robert de Luxemburgo, presidente do Domaine Clarence Dillon e representante da quarta geração da família. É o lar do restaurante com duas estrelas Michelin Le Clarence e La Cave du Château, uma boutique excepcional dedicada aos melhores vinhos e destilados do terroir francês, também presente em Bordeaux (https://www.lacaveduchateau.com).

Desde 2018, o príncipe Robert de Luxemburgo e Domaine Clarence Dillon são membros da Primum Familiae Vini, uma associação internacional de 12 famílias cujos castelos e propriedades produzem alguns dos melhores vinhos do mundo. O Domaine Clarence Dillon também continua a tradição filantrópica querida ao seu fundador ao apoiar o Grand Palais, localizado em frente à sua mansão privada. Desde 2023, os vinhos do grupo são parceiros oficiais do Academy Museum of Motion Pictures e são servidos exclusivamente na cerimônia do Oscar®.

Contatos de mídia:

Klante [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2934810/Le_Clarence_Team_Marie_Astrid_Jamois.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2921319/5865754/Domaine_Clarence_Dillon_Logo.jpg

FONTE Domaine Clarence Dillon