パリ, 2026年3月18日 ／PRNewswire／-- パリのオートガストロノミーを代表するレストランLe Clarenceは、2026年の授賞式においてミシュランガイドの二つ星獲得を祝しました。この栄誉は、2025年9月よりエグゼクティブシェフを務めるAndrea Capassoの仕事とビジョンを称えるものであり、厨房の指揮を執ってわずか1年目にして、その厳格さと料理に対する感性が高く評価されたことを示しています。

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Le Clarence Team ©Marie-Astrid Jamois

グラン・パレからほど近い、壮麗さと親密さを兼ね備えた空間に位置するLe Clarenceは、伝説的なシャトー・オー・ブリオンをはじめとする名門ワイナリーを所有するファミリー企業Domaine Clarence Dillonの主導により、2015年11月に開業しました。この場所は、ルクセンブルク大公家のロベール殿下（H.R.H. Prince Robert of Luxembourg）によって体現される、洗練され時代を超越したフランス流の生活美学（アール・ド・ヴィーヴル）を象徴しており、同氏は一族の第四世代を代表し、同社の社長を務めています。

Andrea Capassoの料理を称える栄誉

30代前半にしてすでに14年の経験を有するAndrea Capassoは、静けさと躍動感を兼ね備えたエネルギーをLe Clarenceにもたらしています。7年間にわたり同レストランに携わってきた彼は、現在その継続性と躍進の双方を体現する存在となっています。彼の料理は単なる技術的完成度を超え、感覚で味わうべきものです。彼の料理表現は、包み込むようでありながら高揚感をもたらす楽曲が連続的に展開するかのように構成され、厳選された食材の本質を探求し、精緻に仕上げたうえで昇華させ、多様な表現を引き出します。それは時に意外性を伴いながらも、常に明確さを備えています。包み込むような繊細さと上品な酸味が一貫した軸となって一口ごとの味わいを広げ、Le Clarenceが大切にしてきた山海のペアリングは新たな次元へと昇華されています。Andrea Capassoは、感情を通じて人の心を動かし、癒す料理を追求しており、その誠実なアプローチは、ゲストに再び訪れたいという強い余韻を残します。

「エグゼクティブシェフとしての初年度にミシュラン二つ星を獲得できたことは、この上ない栄誉です」とAndrea Capassoは語ります。「この栄誉は何よりも、Le Clarenceを支えるすべての人々の日々の尽力というチーム全体の成果、そして私に寄せられた信頼を称えるものです。それは、心を込めて料理を作り続け、真の感動を追求し、すべてのゲストに記憶に残るひとときの喜びを提供し続ける原動力となります。」

ゲストの嗜好を観察する中から生まれた発想により、Andrea Capassoはテイスティングメニューに加えて、季節とともに進化する平日限定のランチメニューを導入しました。多忙なスケジュールに配慮して設計されており、味や品質を一切損なうことなく、わずか1時間でLe Clarenceの体験を楽しむことができます。そのサービスの精緻さは、皿の上の創造性に匹敵するほどの卓越したものです。

卓越したサービスによってさらに高められた体験

この体験の中心にいるのはCharles Weylandであり、彼は優雅でありながらもリラックスしたホスピタリティを巧みに演出しています。一流の施設で研鑽を積んだ彼は、注意深い傾聴とゲスト一人ひとりへの直感的な理解に根ざしたサービスのビジョンをLe Clarenceにもたらしています。形式張った雰囲気とは無縁で、温かく親密さを感じさせる空間を創り出し、キッチンとダイニングが完璧に調和することで、この邸宅で過ごすすべての瞬間をより豊かなものにしています。

Le Clarenceはまた、パリ屈指のワインセラーを擁し、フランス各地の優れたテロワールから厳選された約2,000種のワインを取り揃えています。ソムリエチームによって演出されるワインサービスのひとつひとつが、特別なひとときとなります。個別に最適化された提案、デキャンタージュ、そして料理とワインのペアリングにより、美食とグラン・クリュの間に唯一無二の対話が生まれ、すべての料理と滞在のひとときを一層引き立てます。

ミシュラン二つ星の栄誉を受けたことで、Le ClarenceはAndrea Capassoの料理の独自性と、総合的な体験としての卓越性を改めて証明し、パリ屈指の美食の目的地としての地位を一層確固たるものにしています。

Domaine Clarence Dillonについて

1935年に設立された家族経営のグループDomaine Clarence Dillonは、世界でも屈指の名門ワインエステートを統合しています。シャトー・オー・ブリオン、シャトー・ラ・ミッション・オー・ブリオン、シャトー・カントゥス、クラレンドル、クララ。2015年以降、Domaine Clarence Dillonはパリに拠点を構え、同グループの社長であり一族の第四世代を代表するルクセンブルクのロベール王子が大切にするフランス流生活美学（アール・ド・ヴィーヴル）を体現する真の象徴となっています。ここにはミシュラン二つ星レストランLe Clarenceと、フランスのテロワールが誇る最高級ワインおよびスピリッツに特化した卓越したブティック「La Cave du Château」があり、同店はボルドーにも展開しています（https://www.lacaveduchateau.com）。

2018年以降、ルクセンブルクのロベール王子およびDomaine Clarence Dillonは、世界有数のワインを生み出すシャトーやエステートを所有する12の名門一族による国際的団体「Primum Familiae Vini」のメンバーとなっています。Domaine Clarence Dillonは、その創設者が重んじた慈善の伝統を受け継ぎ、私邸の向かいに位置するグラン・パレを支援しています。2023年以降、同グループのワインはAcademy Museum of Motion Picturesの公式パートナーとなり、アカデミー賞（Oscars®）授賞式において独占的に提供されています。

メディアお問い合わせ先：

Klante [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2934810/Le_Clarence_Team_Marie_Astrid_Jamois.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2921319/5865754/Domaine_Clarence_Dillon_Logo.jpg

SOURCE Domaine Clarence Dillon