Pelo quarto ano consecutivo, a Clarendelle & Domaine Clarence Dillon vai trazer vinhos icônicos de Bordeaux à maior noite de Hollywood

Como Sócio Oficial da Academia, a prestigiada empresa familiar servirá exclusivamente vinhos tintos, brancos e rosés no nonagésimo oitavo Oscar® e no Academy Museum of Motion Pictures

PARIS, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Clarendelle e a empresa familiar Domaine Clarence Dillon têm orgulho em regressar como parceiros oficiais de vinho do Academy Museum of Motion Pictures. Pelo quarto ano consecutivo, a prestigiada empresa familiar servirá exclusivamente vinhos excepcionais na cerimônia do 98º Oscar®, fazendo a ponte entre o mundo do vinho fino e do cinema em uma parceria que eleva a experiência do Oscar® para as maiores estrelas de Hollywood.

Presidente e CEO, Príncipe Robert de Luxemburgo e sua filha Charlotte de Nassau ©A.M.P.A.S.

Para além de encantar os convidados no Dolby Theatre® no Ovation Hollywood, vinhos Clarendelle e Domaine Clarence Dillon serão servidos no icônico Baile dos Governadores e na Festa Oficial do Oscar® no Academy Museum of Motion Pictures. Em todos os eventos, os elegantes e contemporâneos vinhos tintos, brancos e rosés serão acompanhados por um menu lendário da Wolfgang Puck Catering.

O Domaine Clarence Dillon apresentará um novo vinho para os eventos repletos de estrelas:

Le Dragon de Quintus 2020: a porta de entrada para o Château Quintus, Le Dragon de Quintus é construído a partir de uma mistura dos melhores terroirs de Saint-Émilion. Um belo vinho escuro com aromas a fruta e baunilha misturam-se com aromas de fruta preta madura. A primeira prova é suave e sedosa, com sabores de fruta combinados com notas amadeiradas, tornando o vinho muito encantador.

Entre os vinhos favoritos que regressam, estão:

A família de vinhos Clarendelle, inspirada no Haut-Brion, expressa o caráter autêntico do terroir de Bordeaux por meio de vinhos habilmente misturados, dignos de envelhecimento que unem complexidade, elegância e equilíbrio, elevando o quotidiano com vinhos finos.

Clarendelle Bordeaux Red 2017: Esta mistura apresenta uma cor vermelho-rubi brilhante e bonita, com aromas muito frescos e frutados, acompanhada por notas de frutas vermelhas, groselha preta e cereja.

Esta mistura apresenta uma cor vermelho-rubi brilhante e bonita, com aromas muito frescos e frutados, acompanhada por notas de frutas vermelhas, groselha preta e cereja. Clarendelle Bordeaux White 2023 : Um vinho refinado e elegante, com notas cítricas vivas de limão e toranja, equilibradas pela doçura suave de pera e lichia.

Um vinho refinado e elegante, com notas cítricas vivas de limão e toranja, equilibradas pela doçura suave de pera e lichia. Clarendelle Bordeaux Rosé 2023: Um rosé gastronômico, uma expressão distintiva em Bordeaux, com aromas de framboesa e toranja rosa e notas vibrantes de frutas vermelhas realçadas por toques de lichia e tangerina.

Um rosé gastronômico, uma expressão distintiva em Bordeaux, com aromas de framboesa e toranja rosa e notas vibrantes de frutas vermelhas realçadas por toques de lichia e tangerina. Clarendelle Amberwine 2021: Um vinho doce complexo, bem concentrado e moderno, distinguido pela sua frescura e equilíbrio harmonioso de frutas florais e acidez com um final suave.

Para além de Clarendelle, nomeados e vencedores terão a oportunidade de saborear os bastidores do Oscar® com La Clarté de Haut-Brion 2021: um vinho de rara delicadeza, com aromas frescos de citrinos e flores brancas, seguido de um final fresco e refrescante de brilho limoeiro.

"Clarendelle e Domaine Clarence Dillon gostariam de erguer os nossos copos para celebrar aqueles que contribuíram de forma tão significativa para nos entreter e inspirar ao longo do último ano", declara o presidente e CEO da Domaine Clarence Dillon, Príncipe Robert de Luxemburgo. "Que possamos nos juntar aos milhões de espectadores de todo o mundo enquanto juntos reconhecemos as conquistas excepcionais dos nomeados para a 98ª edição do Oscar. Saúde!"

Para mais informações, siga-nos no Instagram @clarendelle @chateauquintus @chateauhautbrion_ @chateaulamissionhautbrion @klarawines @leclarenceparis .

