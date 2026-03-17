Le Clarence recibió dos estrellas Michelin bajo la dirección de Andrea Capasso

PARÍS, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Le Clarence, una dirección esencial de la alta gastronomía parisina, celebra sus dos estrellas en la Guía Michelin en la ceremonia de 2026. Esta distinción honra el trabajo y la visión de Andrea Capasso, Chef Ejecutivo desde septiembre de 2025, quien logra, en su primer año al frente de la cocina, un gran reconocimiento a su rigor y sensibilidad culinaria.

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Le Clarence Team ©Marie-Astrid Jamois

Ubicado a pocos pasos del Grand Palais, en un entorno majestuoso e íntimo, Le Clarence se inauguró en noviembre de 2015 por iniciativa del grupo familiar Domaine Clarence Dillon, propietario de prestigiosas fincas vinícolas, incluido el legendario Château Haut-Brion. Esta dirección encarna un arte de vivir francés refinado y atemporal, defendido por Su Alteza Real el Príncipe Robert de Luxemburgo, que representa a la cuarta generación de la familia y se desempeña como presidente de la empresa.

Una distinción que honra la cocina de Andrea Capasso

A principios de los treinta, con catorce años de experiencia ya a sus espaldas, Andrea Capasso aporta a Le Clarence una energía serena y vibrante. Después de haber formado parte del restaurante durante siete años, ahora encarna tanto su continuidad como su impulso. Su cocina va más allá del dominio técnico, es algo que se siente. Concebida como una partitura envolvente y electrizante que se desarrolla en secuencias, su escritura culinaria explora la esencia de ingredientes cuidadosamente seleccionados, trabajados con precisión y luego elevados para revelar múltiples expresiones, a veces inesperadas, siempre claras. Un hilo conductor de delicadeza envolvente y acidez fina extiende cada bocado, mientras que las parejas de tierra y mar tan queridas por Le Clarence adquieren una nueva dimensión. Andrea Capasso cocina para moverse y restaurar a través de la emoción, un enfoque sincero que deja a los huéspedes con un deseo duradero de regresar.

"Recibir dos estrellas Michelin en mi primer año como chef ejecutivo es un inmenso honor", dice Andrea Capasso. "Esta distinción reconoce sobre todo un esfuerzo colectivo, el compromiso diario de quienes dan vida a Le Clarence y la confianza que se ha depositado en mí. Nos anima a seguir cocinando desde el corazón, a buscar la emoción genuina y a ofrecer a cada huésped un momento de placer que permanezca en su memoria ".

Nacido de la observación de las preferencias de sus invitados, Andrea Capasso ha introducido, junto con los menús de degustación, un menú de almuerzo entre semana que evoluciona con las estaciones. Diseñado para horarios apretados, ofrece la oportunidad de experimentar Le Clarence en solo una hora, sin comprometer el gusto o los estándares. Una hazaña en la que la precisión del servicio rivaliza con la creatividad en el plato.

Una experiencia elevada por la excelencia en el servicio

En el centro de esta experiencia, Charles Weyland organiza una hospitalidad elegante pero relajada. Formado en establecimientos líderes, aporta a Le Clarence una visión de servicio arraigada en la escucha atenta y una comprensión intuitiva de cada huésped. Lejos de cualquier formalidad, crea un ambiente cálido y casi íntimo, donde la cocina y el comedor se encuentran en perfecta armonía, realzando cada momento que se pasa dentro de la mansión privada.

Le Clarence también se basa en una de las bodegas más notables de París, que reúne casi 2.000 referencias de los mejores terruños franceses. Cada servicio de vino, orquestado por el equipo del sumiller, se convierte en un momento de distinción: la orientación personalizada, la decantación y los maridajes de comida y vino crean un diálogo único entre la gastronomía y los grands crus, realzando cada plato y cada momento que se pasa en el restaurante.

Con la consagración de sus dos estrellas Michelin, Le Clarence afirma la singularidad de la cocina de Andrea Capasso y la excelencia de una experiencia holística, estableciéndose, más que nunca, entre los mejores destinos gastronómicos de París.

Acerca de Domaine Clarence Dillon

Fundado en 1935, el grupo familiar Domaine Clarence Dillon reúne algunas de las fincas vinícolas más prestigiosas del mundo: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus, Clarendelle y Klara. Desde 2015, Domaine Clarence Dillon también ha establecido una residencia parisina, un verdadero embajador del arte de vivir francés apreciado por el príncipe Robert de Luxemburgo, presidente de Domaine Clarence Dillon y representante de la cuarta generación de la familia. Es el hogar del restaurante con doble estrella Michelin Le Clarence y La Cave du Château, una boutique excepcional dedicada a los mejores vinos y licores del terruño francés, también presente en Burdeos (https://www.lacaveduchateau.com).

Desde 2018, el príncipe Robert de Luxemburgo y Domaine Clarence Dillon son miembros de Primum Familiae Vini, una asociación internacional de 12 familias cuyos castillos y fincas producen algunos de los mejores vinos del mundo. Domaine Clarence Dillon también continúa la tradición filantrópica querida por su fundador al apoyar el Grand Palais, ubicado frente a su mansión privada. Desde 2023, los vinos del grupo son socios oficiales del Museo de Cine de la Academia y se sirven exclusivamente en la ceremonia de los Oscar®.

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FUENTE Domaine Clarence Dillon