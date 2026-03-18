Andrea Capasso के निर्देशन में Le Clarence को दो Michelin Stars से सम्मानित किया गया।

PARIS, 18 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- Parisian haute gastronomy का एक प्रतिष्ठित पता, Le Clarence, 2026 समारोह में Michelin Guide में अपने दो सितारों का जश्न मना रहा है। यह सम्मान सितंबर 2025 से कार्यकारी शेफ Andrea Capasso के काम और दूरदृष्टि को सम्मानित करता है, जिन्होंने रसोई की कमान संभालने के अपने पहले ही वर्ष में अपनी कठोरता और पाक कला की संवेदनशीलता के लिए बड़ी पहचान हासिल की है।

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Le Clarence Team © Marie-Astrid Jamais

Grand Palais से कुछ ही कदमों की दूरी पर, एक ऐसे माहौल में स्थित जो राजसी और आत्मीय दोनों है, Le Clarence को नवंबर 2015 में परिवार-स्वामित्व वाले समूह Domaine Clarence Dillon की पहल पर खोला गया था, जो प्रतिष्ठित वाइन एस्टेट्स—जिनमें प्रसिद्ध Château Haut-Brion भी शामिल है—का मालिक है। यह प्रतिष्ठान एक परिष्कृत और कालातीत फ्रांसीसी जीवनशैली का प्रतीक है, जिसका समर्थन Prince Robert of Luxembourg करते हैं—जो परिवार की चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

Andrea Capasso के व्यंजनों को सम्मानित करने वाली एक विशिष्ट पहचान

अपने तीसवें दशक की शुरुआत में, चौदह वर्षों के अनुभव के साथ, Andrea Capasso Le Clarence में ऐसी ऊर्जा लेकर आते हैं, जो एक साथ शांत और जीवंत दोनों है। सात वर्षों से इस रेस्टोरेंट का हिस्सा होने के कारण, अब वे इसकी निरंतरता और गतिशीलता—दोनों का प्रतीक बन गए हैं। उनकी पाक कला केवल तकनीकी निपुणता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जिसे महसूस किया जा सकता है। एक व्यापक और रोमांचक संगीत रचना की तरह कल्पित, जो अलग-अलग अनुक्रमों में सामने आती है, उनकी पाक शैली सावधानी से चुनी गई सामग्रियों के सार को खोजती है। इन्हें सटीकता के साथ तैयार किया जाता है और फिर कई तरह की अभिव्यक्तियों में निखारा जाता है—जो कभी-कभी अप्रत्याशित होती हैं, लेकिन हमेशा स्पष्ट और संतुलित रहती हैं। हर निवाले में कोमलता और हल्की खटास का संतुलित स्पर्श मिलता है, जबकि Le Clarence को प्रिय भूमि और समुद्र के संयोजन एक नए आयाम में उभरकर सामने आते हैं। Andrea Capasso भावनाओं के जरिए दिल को छू लेने और उन्हें तरोताज़ा करने के लिए भोजन तैयार करते हैं। उनका यह सच्चा और ईमानदार दृष्टिकोण मेहमानों के मन में बार-बार लौटकर आने की इच्छा जगा देता है।

"एक्जीक्यूटिव शेफ के रूप में अपने पहले ही साल में दो Michelin Stars प्राप्त करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है," Andrea Capasso कहते हैं। "यह सम्मान मुख्य रूप से सामूहिक प्रयास, Le Clarence को जीवंत बनाने वाले लोगों की रोज़ाना की प्रतिबद्धता और मुझ पर रखे गए भरोसे को मान्यता देता है।" "यह हमें दिल से खाना पकाने, सच्ची भावनाओं को तलाशने और हर अतिथि को ऐसा आनंदमय क्षण देने के लिए प्रेरित करता है, जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बस जाए।"

अपने मेहमानों की पसंद को ध्यान में रखते हुए, Andrea Capasso ने टेस्टिंग मेनू के साथ-साथ एक ऐसा वीकेंड लंच मेनू भी पेश किया है, जो मौसम के अनुसार बदलता रहता है। व्यस्त दिनचर्या को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह विकल्प, स्वाद या गुणवत्ता से समझौता किए बिना, केवल एक घंटे में Le Clarence का अनुभव करने का अवसर देता है। एक ऐसा कारनामा, जहाँ सेवा की सटीकता व्यंजनों की रचनात्मकता के बराबर है।

उत्कृष्ट सेवा से परिपूर्ण एक अनुभव

इस अनुभव के केंद्र में, चार्ल्स वेयलैंड एक सुरुचिपूर्ण लेकिन सहज आतिथ्य सत्कार का आयोजन करते हैं। प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षित, वे Le Clarence में सेवा का ऐसा दृष्टिकोण लेकर आए हैं, जो ध्यानपूर्वक सुनने और हर अतिथि को सहज रूप से समझने पर आधारित है। औपचारिकता से दूर, वे एक गर्मजोशी भरा और लगभग अंतरंग माहौल बनाते हैं, जहाँ रसोई और डाइनिंग रूम पूर्ण सामंजस्य में रहते हैं, जिससे इस निजी हवेली में बिताया गया हर पल और भी खास बन जाता है।

ले क्लेरेंस पेरिस के सबसे उल्लेखनीय वाइन सेलर में से एक का भी उपयोग करता है, जिसमें बेहतरीन फ्रांसीसी टेरोइर्स से लगभग 2,000 प्रकार की वाइन का संग्रह है। Sommelier टीम द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली हर वाइन सर्विस एक खास अनुभव बन जाती है: व्यक्तिगत मार्गदर्शन, वाइन डिकैंटिंग की कला और भोजन-वाइन के सटीक संयोजन के जरिए gastronomy और Grand Cru के बीच एक अनूठा संवाद स्थापित होता है, जिससे हर व्यंजन और रेस्टोरेंट में बिताया गया हर पल और भी खास बन जाता है।

अपने दो Michelin Stars के सम्मान के साथ, Le Clarence Andrea Capasso के व्यंजनों की विशिष्टता और समग्र अनुभव की उत्कृष्टता की पुष्टि करता है, और पहले से कहीं अधिक Paris के सबसे प्रतिष्ठित gastronomic स्थलों में अपनी जगह मजबूत करता है।

Domaine Clarence Dillon के बारे में

1935 में स्थापित, परिवार-स्वामित्व वाला समूह Domaine Clarence Dillon दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित वाइन एस्टेट्स को एक साथ लाता है: Château Haut-Brion, Château La Mission Haut-Brion, Château Quintus, Clarendelle और Clarence Dillon Wines. 2015 से, Domaine Clarence Dillon ने Paris में एक निवास भी स्थापित किया है, जो फ्रांसीसी जीवनशैली का एक सच्चा प्रतिनिधि है, जिसे Prince Robert of Luxembourg द्वारा आगे बढ़ाया जाता है—जो Domaine Clarence Dillon के अध्यक्ष और परिवार की चौथी पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं। यह दो Michelin-starred रेस्टोरेंट—Le Clarence और La Cave du Château—का घर है, साथ ही फ्रांसीसी terroir की बेहतरीन वाइन और स्पिरिट्स के लिए समर्पित एक असाधारण बुटीक भी है, जिसकी मौजूदगी Bordeaux में भी है। (https://www.lacaveduchateau.com)।

2018 से, Prince Robert of Luxembourg और Domaine Clarence Dillon, Primum Familiae Vini के सदस्य हैं—यह 12 परिवारों का एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, जिनके château और एस्टेट दुनिया की कुछ बेहतरीन वाइन का उत्पादन करते हैं। डोमेन क्लेरेंस डिलन अपने संस्थापक की परोपकारी परंपरा को जारी रखते हुए, अपने निजी हवेली के सामने स्थित ग्रैंड पैलेस का समर्थन करता है। 2023 से, इस समूह की वाइन एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स की आधिकारिक भागीदार रही हैं और Oscars® समारोह में विशेष रूप से परोसी जाती हैं।

मीडिया संपर्क:

Klante [email protected]

फ़ोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2934810/Le_Clarence_Team_Marie_Astrid_Jamois.jpg

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2921319/5865754/Domaine_Clarence_Dillon_Logo.jpg