Liderando o caminho para um futuro mais verde: a Shanghai Electric revela soluções avançadas de energia renovável na Carbon Neutrality Expo.

XANGAI, 9 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) está trazendo uma série de suas novas soluções de energia para a segunda edição da Shanghai International Neutrality Expo in Technologies, Products, and Achievements, que será realizada de 5 a 8 de junho.

Os novos sistemas de energia destacados no evento, que representam avanços significativos na missão da Shanghai Electric de criar tecnologias ecológicas para capacitar a transição mundial de carbono zero, abrangem energia eólica, fotovoltaica, armazenamento de energia e rede, e são projetados de acordo com a estratégia da China de se transformar em uma economia sustentável e neutra em carbono nas próximas décadas.

Também no centro do palco da exposição da Shanghai Electric estão os mais recentes sistemas de equipamentos integrados da empresa, projetados para melhor otimização, simplicidade e controle inteligente do sistema. A Shanghai Electric está mostrando como suas inovações voltadas para o futuro são aplicadas em bases de energia desérticas, offshore e urbanas, mostrando ao mundo seu compromisso com tecnologias transformadoras que ajudam a acelerar a descarbonização global.

Para a energia eólica, a turbina eólica offshore de baixa frequência de 16 MW da Shanghai Electric, que ostenta a maior capacidade do mundo em seu gênero, oferece inúmeras vantagens. Isso inclui recursos aprimorados de transmissão de energia, conexão flexível à rede e melhor controle flexível.

Com o objetivo de aumentar o desempenho das baterias de armazenamento de energia e, ao mesmo tempo, reduzir os custos, a Shanghai Electric desenvolveu a bateria de fluxo líquido de ferro-vanádio de 500 kW/2 MWh, que possui a maior capacidade individual do mundo. Apresenta a fórmula de eletrólito proprietária da Shanghai Electric que reduz o custo em 40%, com a estrutura da bateria e a inovadora membrana de troca iônica sem flúor aumentando significativamente a densidade de energia, a eficiência de conversão e a longevidade da bateria.

Leve e compacto, o eletrolisador alcalino da série Z da Shanghai Electric, com custo reduzido, oferece ampla operação de carga, com sua produção de hidrogênio em um único tanque variando de 1.000 a 3.000 Nm3/h e uma corrente de alta densidade de 10.000 A/m.

Mostrando inovação em sistemas de rede, o equipamento integrado de volante de inércia de 25Mvar da Shanghai Electric aumenta a capacidade de curto-circuito e a velocidade de resposta do sistema. A energia cinética da combinação de roda livre é de 140 MW.s, com uma constante de tempo de inércia de 11,2s. Aproveitando a inércia rotacional do volante e do rotor de mudança de fase, a combinação do volante libera instantaneamente a energia cinética armazenada, aumentando a inércia do sistema e a estabilidade da frequência.

No estande, a Shanghai Electric também está exibindo as turbinas de hidrogênio misturado para serviços pesados da classe F, sistemas de armazenamento de energia de ar comprimido, transformadores de tensão ultra-alta e a tecnologia de energia nuclear "Guohe One", juntamente com uma seção interativa que demonstra como as soluções visionárias de carbono zero da Shanghai Electric para mar, deserto e cidade impulsionam as iniciativas de pico e de neutralidade de carbono da China.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2433413/Leading_the_Way_to_a_Greener_Future_Shanghai_Electric_Unveils_Advanced_Renewable_Energy_Solutions.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4750811/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric