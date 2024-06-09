Shanghai Electric представляет передовые решения на выставке по углеродной нейтральности

-Прокладывая путь к более экологичному будущему: Shanghai Electric представляет передовые решения в области возобновляемых источников энергии на выставке, посвященной углеродной нейтральности

ШАНХАЙ, 10 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) представляет ряд своих новых энергетических решений на второй Шанхайской международной выставке технологий, продуктов и достижений, посвященной углеродной нейтральности, которая проходит с 5 по 8 июня.

Leading the Way to a Greener Future: Shanghai Electric Unveils Advanced Renewable Energy Solutions at Carbon Neutrality Expo.

Представленные на этом мероприятии новые энергетические системы, представляющие собой значительное достижение Shanghai Electric в стремлении создать экологичные технологии для обеспечения возможности перехода мира к нулевым выбросам углерода, охватывают ветровую, фотоэлектрическую генерацию, системы хранения энергии и энергосети и разработаны в соответствии со стратегией Китая по переходу в ближайшие несколько десятилетий на устойчивую, углеродно-нейтральную экономику.

Также центральное место на выставке Shanghai Electric занимают новейшие интегрированные системы оборудования компании, предназначенные для лучшей оптимизации систем, простоты и интеллектуального управления. Shanghai Electric демонстрирует, как ее перспективные инновации применяются в пустыне, море и городе на энергетических базах, демонстрируя миру свою приверженность трансформирующим технологиям, которые помогают ускорить глобальную декарбонизацию.

В области ветроэнергетики компания Shanghai Electric представила низкочастотную морскую ветровую турбину мощностью 16 МВт, которая имеет самую большую мощность в своем классе и множество преимуществ. В том числе улучшенные возможности передачи электроэнергии, гибкое подключение к энергосети и более гибкое управление.

Стремясь повысить производительность батарей для накопления энергии при одновременном снижении затрат, Shanghai Electric разработала железо-ванадиевую проточную батарею мощностью 500 кВт/2 МВт•ч, которая является самой мощной отдельной батареей в мире. В ней применен запатентованный Shanghai Electric состав электролита, который снижает стоимость на 40 %, а конструкция батареи и инновационная ионообменная мембрана без фторидов значительно повышают плотность энергии батареи, эффективность преобразования и долговечность.

Снижающий затраты легкий и компактный щелочной электролизер Shanghai Electric серии Z обеспечивает широкий диапазон нагрузки при производстве водорода в одном резервуаре от 1000 до 3000 Нм3/ч и высокую плотность тока 10 000 А/м.

Демонстрируя инновации для систем энергосетей, высокоинерционный интегрированный маховик Shanghai Electric 25 Мvar повышает мощность короткого замыкания системы и скорость отклика. Кинетическая энергия комбинации свободного хода составляет 140 МВт с постоянной инерции 11,2 с. Используя вращательную инерцию маховика и ротора фазовращателя, комбинация с маховиком мгновенно высвобождает накопленную кинетическую энергию, повышая инерцию системы и стабильность частоты.

На стенде Shanghai Electric также представлены турбины F-класса для тяжелых условий эксплуатации, работающие на газе с примесью водорода, системы накопления энергии с использованием сжатого воздуха, трансформаторы сверхвысокого напряжения и ядерная энергетическая технология «Guohe One», а также интерактивная секция, позволяющая увидеть, как дальновидные решения Shanghai Electric с нулевым выбросом углерода для моря, пустыни и города дают новый толчок инициативам Китая в области определения пика выбросов углерода и углеродной нейтральности.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2433335/Leading_the_Way_to_a_Greener_Future_Shanghai_Electric_Unveils_Advanced_Renewable_Energy_Solutions.mp4

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