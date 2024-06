Ouvrir la voie à un avenir plus vert : Shanghai Electric dévoile des solutions avancées en matière d'énergie renouvelable lors de l'exposition sur la neutralité carbone

SHANGHAI, 10 juin 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) présente un éventail de ses nouvelles solutions énergétiques à la deuxième édition de l'exposition internationale de la neutralité de Shanghai sur les technologies, les produits et les réalisations, qui se tient du 5 au 8 juin.

Les nouveaux systèmes énergétiques mis en avant lors de l'événement, représentant des avancées significatives dans la mission de Shanghai Electric de créer des technologies vertes pour favoriser la transition sans carbone, couvrent l'éolien, le photovoltaïque, le stockage de l'énergie et le réseau, et sont conçus conformément à la stratégie de la Chine visant à se transformer en une économie durable et neutre en carbone au cours des prochaines décennies.

Les derniers systèmes d'équipement intégrés de l'entreprise, conçus pour une meilleure optimisation des systèmes, une plus grande simplicité et un contrôle intelligent, occupent également une place centrale au salon où est présent Shanghai Electric. Shanghai Electric montre comment ses innovations tournées vers l'avenir s'appliquent dans les déserts, en mer et dans les bases énergétiques urbaines, mettant en avant son engagement en faveur des technologies transformatrices qui contribuent à accélérer la décarbonisation mondiale.

Pour l'énergie éolienne, l'éolienne offshore à basse fréquence de 16 MW de Shanghai Electric, qui dispose de la plus grande capacité du genre au monde, présente de nombreux avantages. Il s'agit notamment de capacités améliorées de transmission d'énergie, d'une connexion flexible au réseau et d'un meilleur contrôle flexible.

Afin d'améliorer les performances des batteries de stockage d'énergie tout en réduisant les coûts, Shanghai Electric a mis au point une batterie à flux liquide au vanadium-fer de 500 kW/2 MWh qui dispose de la plus grande capacité unique au monde. Elle est dotée de la formule d'électrolyte exclusive de Shanghai Electric qui réduit le coût de 40 %, avec une structure de batterie et une membrane innovante d'échange d'ions sans fluorure qui améliorent considérablement la densité énergétique, l'efficacité de conversion et la longévité de la batterie.

Léger et compact, l'électrolyseur alcalin de la série Z de Shanghai Electric, qui permet de réduire les coûts, offre un fonctionnement à grande charge, avec sa production d'hydrogène à réservoir unique allant de 1 000 à 3 000 Nm/h et une densité de courant élevée de 10 000 A/m.

Illustrant l'innovation dans les systèmes de réseau, l'équipement intégré à volant d'inertie élevé de 25 millions de volts de Shanghai Electric augmente la capacité de court-circuit et la vitesse de réponse du système. L'énergie cinétique de la combinaison roue libre est de 140 MW.s, avec une constante de temps d'inertie de 11,2 secondes. En exploitant l'inertie rotationnelle du volant d'inertie et du rotor du déphaseur, la combinaison du volant d'inertie libère instantanément l'énergie cinétique stockée, améliorant ainsi l'inertie du système et la stabilité de la fréquence.

Sur son stand, Shanghai Electric présente également des turbines à hydrogène de classe F, des systèmes de stockage d'énergie à air comprimé, des transformateurs à ultra-haute tension et la technologie d'énergie nucléaire « Guohe One », parallèlement à une section interactive démontrant comment les solutions visionnaires zéro carbone de Shanghai Electric pour la mer, le désert et la ville renforcent les initiatives chinoises en matière de pic carbone et de neutralité carbone.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2433335/Leading_the_Way_to_a_Greener_Future_Shanghai_Electric_Unveils_Advanced_Renewable_Energy_Solutions.mp4