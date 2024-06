V čele cesty k zelenější budoucnosti: Shanghai Electric představuje na výstavě Carbon Neutrality Expo pokročilá řešení pro obnovitelné zdroje energie

ŠANGHAJ, 10. června 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) vyrazila na druhý ročník mezinárodní výstavy uhlíkově neutrálních technologií, produktů a počinů „Shanghai International Neutrality Expo in Technologies, Products, and Achievements", která se koná od 5. do 8. června s celou řadou svých řešení v oblasti nových zdrojů energie.

Leading the Way to a Greener Future: Shanghai Electric Unveils Advanced Renewable Energy Solutions at Carbon Neutrality Expo.

Prezentované systémy nové energetiky, které představují významné pokroky v poslání společnosti Shanghai Electric vytvářet environmentálně zaměřené technologie pro globální přechod na bezuhlíkovou ekonomiku zahrnují větrnou energii, fotovoltaiku, skladování energie a rozvodnou síť a jsou navrženy v souladu se strategií Číny transformovat se v příštích několika desetiletích na udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku.

V centru pozornosti se v expozici společnosti Shanghai Electric ocitly také její nejnovější systémy integrovaných zařízení umožňující lepší optimalizaci systému, jednoduchost a inteligentní řízení. Společnost Shanghai Electric ve své expozici ukazuje, jak se její perspektivní inovace uplatňují v pouštních, pobřežních a městských energetických základnách, a zároveň demonstruje před celým světem svůj zápal pro transformační technologie, které pomáhají urychlit globální dekarbonizaci.

V oblasti větrné energie přináší řadu výhod 16MW nízkofrekvenční příbřežní turbína Shanghai Electric, která se může celosvětově pochlubit největší kapacitou ve své třídě. K jejím přednostem patří zdokonalený přenos energie, flexibilní připojení k síti a účinnější flexibilní ovládání.

S cílem zvýšit výkonnost a snížit cenu baterií pro skladování energie vyvinula společnost Shanghai Electric průtočnou baterii vanad-železo s výkonem 500 kW a kapacitou 2 MWh, která se může pochlubit největší samostatnou kapacitou na světě. Baterie využívá patentovaný elektrolyt společnosti Shanghai Electric, který umožňuje snížit náklady o 40 %, zatímco struktura baterie a inovativní iontoměničová membrána bez fluoridů výrazně zvyšují její energetickou hustotu, účinnost přeměny a životnost.

Lehký a kompaktní alkalický elektrolyzér řady Z od společnosti Shanghai Electric snižuje náklady, umožňuje provoz při širokém rozsahu zatížení a slibuje produkci vodíku z jedné nádrže v rozmezí 1000 až 3000 Nm3/h spolu s vysokou proudovou hustotou 10.000 A/m.

Ukázkou inovací v oblasti distribučních soustav je 25MVAr integrované setrvačníkové zařízení Shanghai Electric s vysokou setrvačností, které zvyšuje zkratový výkon a rychlost odezvy systému. Kinetická energie kombinace volnoběžných kol je 140MW.s, přičemž časová konstanta setrvačníku činí 11,2 s. Díky využití rotační setrvačnosti setrvačníku a rotoru fázového měniče kombinace setrvačníků okamžitě uvolňuje uloženou kinetickou energii, čímž zvyšuje setrvačnost systému a frekvenční stabilitu.

Na stánku Shanghai Electric nechybí ani těžké turbíny třídy F na vodíkovou směs, systémy skladování energie ve stlačeném vzduchu, transformátory ultravysokého napětí a technologie jaderné energie „Guohe One", doplněné o interaktivní sekci s ukázkami toho, jak vizionářská bezuhlíková řešení společnosti Shanghai Electric pro moře, poušť i města podporují čínské iniciativy v oblasti uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2433335/Leading_the_Way_to_a_Greener_Future_Shanghai_Electric_Unveils_Advanced_Renewable_Energy_Solutions.mp4