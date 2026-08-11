Lifefit lança plataforma e nomeia Neymar Jr. como embaixador global da marca

Desenvolvida em torno de uma única assinatura, a Lifefit combina orientação especializada em saúde, acompanhamento nutricional e programas de condicionamento físico personalizados em um ecossistema conectado, oferecendo uma experiência contínua e centrada no ser humano, concebida para ajudar as pessoas a alcançarem resultados de saúde significativos e duradouros.

Desenvolvida pela Medicare, a principal empresa de planos de saúde de Portugal, a Lifefit representa uma nova geração de serviços digitais de saúde, reunindo experiência clínica, tecnologia de ponta e acompanhamento humano em uma única plataforma, concebida para escala global.

"Há mais de duas décadas que trabalhamos para tornar os cuidados de saúde de qualidade mais acessíveis. A Lifefit representa o próximo capítulo dessa jornada, respondendo a uma nova geração que busca conveniência, orientação especializada e uma abordagem mais proativa para sua saúde e bem-estar", disse David Legrant, CEO da Medicare e da Lifefit.

A nomeação de Neymar Jr. tem como objetivo fortalecer a presença internacional da Lifefit e também refletir a crescente adoção de planos de saúde Medicare pela comunidade brasileira em Portugal.

Reconhecido e admirado mundialmente, Neymar Jr. personifica a importância de uma abordagem multidisciplinar para otimizar o desempenho físico e o bem-estar a longo prazo ao mais alto nível – um modelo integrado de cuidados que a Lifefit agora torna acessível a todos.

"Os resultados não acontecem por acaso. Os hábitos seguidos diariamente pelos melhores atletas do mundo – orientação profissional regular, monitoramento da saúde, suporte nutricional e treinamento personalizado – são exatamente o tipo de experiência que a Lifefit está trazendo para todos", disse Neymar Jr.

Desenvolvida para expansão global

A Lifefit combina profissionais de saúde, nutricionistas certificados, treinadores pessoais e tecnologia avançada para oferecer uma alternativa altamente personalizada em um mercado cada vez mais saturado de aplicativos genéricos de bem-estar e fitness.

A plataforma oferece uma experiência integrada que inclui uma avaliação inicial com um especialista em nutrição e um personal trainer certificado, suporte contínuo de uma equipe multidisciplinar, mensagens ilimitadas, planos nutricionais personalizados, programas de treinamento sob medida e acompanhamento humano constante.

A partir de hoje, os usuários podem se registrar para acesso prioritário no site oficial da Lifefit e estar entre os primeiros a experimentar a plataforma no lançamento.

Mais do que uma plataforma digital, a Lifefit é um modelo de negócio globalmente escalável. Desenvolvida para expansão por meio de parceiros operacionais locais selecionados, ela oferece tecnologia de ponta, uma marca global diferenciada e um modelo operacional comprovado que permite aos parceiros liderar os negócios em seus mercados.

Ao combinar a visibilidade de um embaixador global como o Neymar Jr. com a experiência, os relacionamentos locais e as capacidades operacionais dos parceiros regionais, a Lifefit oferece uma oportunidade única de liderar o futuro da saúde digital, nutrição e fitness, proporcionando uma experiência premium e baseada no ser humano.

FONTE Lifefit