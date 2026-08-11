Lancement de Lifefit et nomination de Neymar Jr. comme ambassadeur mondial de la marque

S'articulant autour d'un abonnement unique, Lifefit associe des conseils d'experts en santé, un accompagnement nutritionnel et des programmes de remise en forme personnalisés au sein d'un écosystème connecté pour offrir une expérience continue et centrée sur l'humain, conçue pour aider chacun à obtenir des résultats significatifs et durables en matière de santé.

Développé par Medicare, leader portugais des régimes de santé, Lifefit incarne une nouvelle génération de services de santé numériques, alliant expertise clinique, technologies de pointe et accompagnement personnalisé au sein d'une plateforme unique conçue pour une déploiement à l'échelle mondiale.

« Depuis plus de deux décennies, nous nous efforçons de rendre les soins de santé de qualité plus accessibles. Lifefit représente le prochain chapitre de cette évolution, en répondant aux attentes d'une nouvelle génération en quête de simplicité, de conseils d'experts et d'une approche plus proactive en matière de santé et de bien-être », déclare David Legrant, CEO de Medicare et Lifefit.

La nomination de Neymar Jr. vise à renforcer la présence internationale de Lifefit, tout en reflétant l'adoption croissante des régimes de santé Medicare par la communauté brésilienne au Portugal.

Reconnu et admiré dans le monde entier, Neymar Jr. incarne l'importance d'une approche pluridisciplinaire pour optimiser les performances physiques et le bien-être à long terme au plus haut niveau, un modèle de prise en charge intégré que Lifefit met désormais à la portée de tous.

« Les résultats ne sont pas le fruit du hasard. Les habitudes quotidiennes des meilleurs athlètes du monde – accompagnement professionnel régulier, suivi médical, conseil nutritionnel et entraînement personnalisé – correspondent exactement au type d'expérience que Lifefit met à la portée de tous », déclare Neymar Jr.

Conçu pour une expansion mondiale

Lifefit rassemble des professionnels de santé, des nutritionnistes certifiés, des coachs sportifs et une technologie de pointe afin de proposer une alternative hautement personnalisée sur un marché de plus en plus saturé d'applications génériques dédiées au bien-être et au fitness.

La plateforme propose une expérience complète comprenant une évaluation initiale réalisée par un nutritionniste et un coach sportif certifié, un accompagnement continu assuré par une équipe pluridisciplinaire, un service de messagerie illimité, des plans nutritionnels personnalisés, des programmes d'entraînement sur mesure et un accompagnement humain continu.

Dès aujourd'hui, les utilisateurs peuvent s'inscrire pour bénéficier d'un accès prioritaire sur le site officiel de Lifefit, et ainsi faire partie des premiers à découvrir la plateforme dès son lancement.

Plus qu'une simple plateforme numérique, Lifefit est un modèle économique évolutif à l'échelle mondiale. Conçue pour se développer par l'intermédiaire de partenaires opérationnels locaux triés sur le volet, cette solution offre une technologie de pointe, une marque mondiale différenciée et un modèle opérationnel éprouvé qui permet à ses partenaires de prendre la tête du marché sur leurs territoires respectifs.

En associant la notoriété d'un ambassadeur mondial tel que Neymar Jr. à l'expertise, aux relations locales et aux capacités opérationnelles de partenaires régionaux, Lifefit offre une opportunité unique de façonner l'avenir de la santé numérique, de la nutrition et du fitness, tout en proposant une expérience humaine de qualité.