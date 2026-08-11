Se estrena Lifefit con Neymar Jr. como embajador mundial de la marca

Basada en una única suscripción, Lifefit combina asesoramiento sanitario especializado, orientación nutricional y programas de fitness personalizados en un único ecosistema conectado, ofreciendo una experiencia continua y centrada en las personas, diseñada para ayudar a los usuarios a alcanzar resultados significativos y duraderos en materia de salud.

Desarrollada por Medicare, la empresa líder en planes de salud de Portugal, Lifefit representa una nueva generación de servicios de salud digitales, aunando experiencia clínica, tecnología de vanguardia y asesoramiento personalizado en una única plataforma diseñada para operar a escala mundial.

"Llevamos más de dos décadas trabajando para que la asistencia sanitaria de calidad sea más accesible. Lifefit representa el siguiente capítulo de ese viaje, dando respuesta a una nueva generación que busca comodidad, asesoramiento especializado y un enfoque más proactivo respecto a su salud y bienestar", afirmó David Legrant, CEO de Medicare y Lifefit.

El nombramiento de Neymar Jr. tiene como objetivo reforzar la presencia internacional de Lifefit, al tiempo que refleja la creciente aceptación de los planes de salud de Medicare por parte de la comunidad brasileña en Portugal.

Reconocido y admirado en todo el mundo, Neymar Jr. encarna la importancia de un enfoque multidisciplinar para optimizar el rendimiento físico y el bienestar a largo plazo al más alto nivel: un modelo de atención integral que Lifefit pone ahora al alcance de todos.

"Los resultados no se consiguen por casualidad. Los hábitos que siguen a diario los mejores deportistas del mundo —asesoramiento profesional regular, seguimiento de la salud, apoyo nutricional y entrenamiento personalizado— son exactamente el tipo de experiencia que Lifefit pone al alcance de todo el mundo", afirmó Neymar Jr.

Un producto diseñado para la expansión internacional

Lifefit reúne a profesionales sanitarios, nutricionistas titulados, entrenadores personales y tecnología avanzada para ofrecer una alternativa altamente personalizada en un mercado cada vez más saturado de aplicaciones genéricas de bienestar y fitness.

La plataforma ofrece una experiencia integral que incluye una evaluación inicial con un especialista en nutrición y un entrenador personal certificado, apoyo continuo por parte de un equipo multidisciplinar, mensajes ilimitados, planes de nutrición personalizados, programas de entrenamiento a medida y asesoramiento continuo de un humano.

A partir de hoy, los usuarios pueden registrarse para obtener acceso prioritario en la página web oficial de Lifefit y ser de los primeros en probar la plataforma cuando se lance.

Más que una plataforma digital, Lifefit es un modelo de negocio escalable a nivel mundial. Diseñado para expandirse a través de socios operativos locales seleccionados, ofrece tecnología de primer nivel, una marca global diferenciada y un modelo operativo contrastado que permite a los socios liderar el negocio en sus respectivos mercados.

Al combinar la visibilidad de un embajador mundial como Neymar Jr. con la experiencia, las relaciones locales y las capacidades operativas de los socios regionales, Lifefit ofrece una oportunidad única para liderar el futuro de la salud digital, la nutrición y el fitness, al tiempo que proporciona una experiencia de primera calidad centrada en las personas.

FUENTE Lifefit