Lifefit melancarkan dan melantik Neymar Jr. sebagai duta jenama global

Dibina berdasarkan langganan tunggal, Lifefit menggabungkan panduan penjagaan kesihatan oleh pakar, bimbingan pemakanan dan program kecergasan yang diperibadikan ke dalam satu ekosistem terhubung, menyampaikan pengalaman berterusan dan berteraskan manusia yang direka bentuk untuk membantu orang ramai mencapai hasil kesihatan yang bermakna dan berkekalan.

Dibangunkan oleh Medicare, syarikat pelan kesihatan terkemuka Portugal, Lifefit mewakili generasi baharu perkhidmatan kesihatan digital, menyatukan kepakaran klinikal, teknologi terkini dan bimbingan manusia dalam platform tunggal yang direka bentuk untuk skala global.

"Selama lebih daripada dua dekad, kami telah berusaha menjadikan penjagaan kesihatan berkualiti lebih mudah diakses. Lifefit mewakili lembaran seterusnya dalam perjalanan tersebut, memberikan respons kepada generasi baharu yang berusaha mencari kemudahan, panduan pakar dan pendekatan yang lebih proaktif terhadap kesihatan dan kesejahteraan mereka", kata David Legrant, Ketua Pegawai Eksekutif Medicare dan Lifefit.

Pelantikan Neymar Jr. direka bentuk untuk mengukuhkan kehadiran antarabangsa Lifefit di samping menunjukkan penerimagunaan pelan kesihatan Medicare yang semakin meningkat oleh komuniti Brazil di Portugal.

Diiktiraf dan dikagumi secara global, Neymar Jr. merangkumi kepentingan pendekatan pelbagai disiplin untuk mengoptimumkan prestasi fizikal dan kesejahteraan jangka panjang pada peringkat tertinggi – model penjagaan bersepadu yang kini disediakan oleh Lifefit agar dapat diakses oleh semua orang.

"Hasil kejayaan tidak berlaku secara kebetulan. Tabiat yang diikuti setiap hari oleh atlet terbaik dunia – panduan profesional secara berkala, pemantauan kesihatan, sokongan pemakanan dan latihan yang diperibadikan – merupakan jenis pengalaman yang dibawa oleh Lifefit kepada orang ramai", kata Neymar Jr.

Dibina untuk pengembangan global

Lifefit menggabungkan ahli profesional penjagaan kesihatan, pakar pemakanan bertauliah, jurulatih peribadi dan teknologi canggih untuk menyampaikan kaedah alternatif yang cukup diperibadikan dalam pasaran yang semakin dipenuhi dengan aplikasi kesihatan dan kecergasan generik.

Platform ini menawarkan pengalaman bersepadu termasuk penilaian awal dengan pakar pemakanan dan jurulatih peribadi bertauliah, sokongan berterusan daripada pasukan pelbagai disiplin, pemesejan tanpa had, pelan pemakanan diperibadikan, program latihan tersuai dan bimbingan manusia yang berterusan.

Mulai pada hari ini, pengguna boleh mendaftar untuk akses keutamaan di laman web rasmi Lifefit dan jadilah antara individu pertama yang menikmati pengalaman platform berkenaan semasa pelancaran.

Lebih daripada sekadar platform digital, Lifefit ialah model perniagaan yang boleh diskalakan secara global. Direka bentuk untuk berkembang melalui rakan kongsi operasi tempatan yang terpilih, platform ini menyediakan teknologi bertaraf dunia, jenama global yang berbeza dan model operasi terbukti yang membolehkan rakan kongsi menerajui perniagaan di pasaran masing-masing.

Melalui penggabungan keterlihatan duta global seperti Neymar Jr. dengan kepakaran, hubungan tempatan dan keupayaan operasi rakan kongsi serantau, Lifefit menawarkan peluang unik untuk menerajui masa depan kesihatan digital, pemakanan dan kecergasan sambil menyampaikan pengalaman premium yang berteraskan manusia.