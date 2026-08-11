Se lanza Lifefit y nombra a Neymar Jr. embajador global de la marca

Basado en una única suscripción, Lifefit combina asesoramiento experto en salud, entrenamiento nutricional y programas de ejercicio personalizados en un ecosistema conectado, ofreciendo una experiencia continua y centrada en el usuario, diseñada para ayudar a las personas a lograr resultados de salud significativos y duraderos.

Desarrollado por Medicare, la principal compañía de planes de salud de Portugal, Lifefit representa una nueva generación de servicios de salud digital, que aúna experiencia clínica, tecnología de vanguardia y entrenamiento personalizado en una plataforma única diseñada para escalar globalmente.

"Durante más de dos décadas, hemos trabajado para que la atención médica de calidad sea más accesible. Lifefit representa el siguiente capítulo de este camino, respondiendo a una nueva generación que busca comodidad, asesoramiento experto y un enfoque más proactivo para su salud y bienestar", afirmó David Legrant, consejero delegado de Medicare y Lifefit.

El nombramiento de Neymar Jr. busca fortalecer la presencia internacional de Lifefit y, al mismo tiempo, reflejar la creciente adopción de los planes de salud de Medicare por parte de la comunidad brasileña en Portugal.

Reconocido y admirado a nivel mundial, Neymar Jr. personifica la importancia de un enfoque multidisciplinario para optimizar el rendimiento físico y el bienestar a largo plazo al más alto nivel: un modelo de atención integral que Lifefit ahora pone al alcance de todos.

"Results don't happen by chance. The habits followed every day by the world's best athletes – regular professional guidance, health monitoring, nutritional support, and personalized training – are exactly the kind of experience Lifefit is bringing to everyone", said Neymar Jr.

Diseñada para la expansión global

Lifefit combina profesionales de la salud, nutricionistas certificados, entrenadores personales y tecnología avanzada para ofrecer una alternativa altamente personalizada en un mercado cada vez más saturado de aplicaciones genéricas de bienestar y fitness.

La plataforma ofrece una experiencia integral que incluye una evaluación inicial con un especialista en nutrición y un entrenador personal certificado, apoyo continuo de un equipo multidisciplinario, mensajería ilimitada, planes de nutrición personalizados, programas de entrenamiento a medida y asesoramiento personalizado constante.

A partir de hoy, los usuarios pueden registrarse para obtener acceso prioritario en el sitio web oficial de Lifefit y ser de los primeros en experimentar la plataforma desde su lanzamiento.

Más que una plataforma digital, Lifefit es un modelo de negocio escalable a nivel global. Diseñado para expandirse a través de socios operativos locales seleccionados, ofrece tecnología de vanguardia, una marca global diferenciada y un modelo operativo probado que permite a los socios liderar el negocio en sus mercados.

Al combinar la visibilidad de un embajador global como Neymar Jr. con la experiencia, las relaciones locales y las capacidades operativas de los socios regionales, Lifefit ofrece una oportunidad única para liderar el futuro de la salud, la nutrición y el fitness digitales, brindando una experiencia premium centrada en el usuario.