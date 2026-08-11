Lifefit、サービス提供を開始し、Neymar Jr.をグローバルブランドアンバサダーに起用

1つのサブスクリプションを軸に、Lifefitは、専門家によるヘルスケア指導、栄養コーチング、一人ひとりに合わせたフィットネスプログラムを1つのエコシステムとして連携させ、人々が健康面で有意義かつ持続的な成果を得られるよう設計された、人を中心に据えた継続的な体験を提供します。

ポルトガルを代表するヘルスプラン企業Medicareが開発したLifefitは、臨床分野の専門知識、最先端のテクノロジー、人によるコーチングを、世界規模での展開を想定して設計された単一のプラットフォームに集約した、新世代のデジタルヘルスサービスです。

「20年以上にわたり、私たちは質の高い医療をより利用しやすくするために取り組んできました。Lifefitはその歩みの次の章であり、利便性、専門家による指導、そして自身の健康とウェルビーイングに対するより主体的な取り組み方を求める新世代に応えるものです」と、MedicareおよびLifefitのCEOであるDavid Legrantは述べています。

Neymar Jr.の起用は、Lifefitの国際的な存在感を強化することを目的としており、同時に、ポルトガルのブラジル人コミュニティにおいてMedicareのヘルスプランの利用が拡大していることを反映しています。

世界的に知られ、称賛を集めるNeymar Jr.は、最高レベルで身体パフォーマンスを最適化し、長期的なウェルビーイングを実現する上で、多分野にわたるアプローチが重要であることを体現しており、Lifefitは現在、こうした統合型ケアモデルをすべての人が利用できるものにしています。

「結果は偶然に生まれるものではありません。世界最高峰のアスリートたちが毎日実践している習慣 – 専門家による定期的な指導、健康状態のモニタリング、栄養サポート、一人ひとりに合わせたトレーニング – は、まさにLifefitがすべての人に提供する体験です」と、Neymar Jr.は述べています。

グローバル展開を見据えた設計

Lifefitは、医療専門家、認定栄養士、パーソナルトレーナー、高度なテクノロジーを組み合わせ、画一的なウェルネスアプリやフィットネスアプリが増え続ける市場において、高度に個別化された選択肢を提供しています。

このプラットフォームでは、栄養の専門家および認定パーソナルトレーナーによる初回評価、多職種チームによる継続的なサポート、メッセージ機能の無制限利用、一人ひとりに合わせた栄養プラン、カスタマイズされたトレーニングプログラム、人による継続的なコーチングを含む統合的な体験を提供しています。

本日より、ユーザーはLifefit公式ウェブサイトで優先アクセスに登録し、サービス開始時にいち早くこのプラットフォームを体験することができます。

Lifefitは単なるデジタルプラットフォームにとどまらず、世界規模で拡張可能なビジネスモデルです。Lifefitは、選定された現地運営パートナーを通じて事業を拡大できるよう設計されており、世界トップクラスのテクノロジー、独自性のあるグローバルブランド、そしてパートナーがそれぞれの市場で事業を主導できる実績ある運営モデルを提供します。

Neymar Jr.のようなグローバルアンバサダーの知名度と、地域パートナーの専門知識、現地で築いたネットワーク、運営能力を組み合わせることで、Lifefitは、人を中心に据えたプレミアムな体験を提供しながら、デジタルヘルス、栄養、フィットネスの未来をリードするまたとない機会をもたらします。

SOURCE Lifefit