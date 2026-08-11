라이프핏, 공식 출시와 함께 네이마르 주니오르 글로벌 브랜드 홍보대사로 임명

라이프핏은 단일 구독 서비스를 기반으로 전문 헬스케어 지침, 영양 코칭, 맞춤형 피트니스 프로그램을 하나의 연결된 생태계에 결합해 이용자가 의미 있고 지속 가능한 건강 개선 효과를 얻을 수 있도록 돕는 인간 중심의 연속적인 경험을 제공한다.

포르투갈 선도 건강 플랜 기업인 메디케어(Medicare)가 개발한 라이프핏은 임상 전문성, 최첨단 기술, 사람 중심의 코칭을 글로벌 규모로 설계된 단일 플랫폼에 통합한 차세대 디지털 헬스 서비스를 구현한다.

메디케어와 라이프핏의 데이비드 르그랑(David Legrant) 최고경영자(CEO)는 "지난 20여년간 우리는 양질의 의료 서비스에 대한 접근성을 높이기 위해 노력해 왔다. 라이프핏은 편의성과 전문가 지침, 그리고 자신의 건강과 웰빙을 더욱 능동적으로 관리하는 방식을 원하는 새로운 세대의 요구에 부응하며 그 여정의 다음 장을 열 것이다"라고 말했다.

네이마르 주니오르의 브랜드 앰버서더 발탁은 라이프핏의 글로벌 입지를 강화하는 동시에 포르투갈에 거주하는 브라질계 커뮤니티에서 메디케어 건강 플랜의 이용이 확대되고 있는 추세를 반영하기 위한 것이다.

세계적으로 높은 인지도와 인기를 지닌 네이마르 주니오르는 최고 수준에서 신체 능력을 최적화하고 장기적인 웰빙을 유지하기 위해 다학제적 접근이 얼마나 중요한지 보여준다. 라이프핏은 이제 이러한 통합형 관리 모델을 누구나 이용할 수 있도록 제공한다.

네이마르 주니오르는 "결과는 우연히 만들어지지 않는다. 세계 최고의 선수들이 매일 실천하는 정기적인 전문가 지도, 건강 모니터링, 영양 지원, 개인 맞춤형 훈련이야말로 라이프핏이 모든 사람에게 제공하고자 하는 경험이다"라고 말했다.

글로벌 확장을 위해 설계

라이프핏은 의료 전문가, 공인 영양사, 퍼스널 트레이너와 첨단 기술을 결합해 획일적인 웰니스 및 피트니스 앱이 갈수록 많아지는 시장에서 고도로 개인화된 대안을 제공한다.

이 플랫폼은 영양 전문가와 공인 퍼스널 트레이너의 초기 평가를 비롯해 다학제팀의 지속적인 지원, 무제한 메시지 상담, 개인 맞춤형 영양 계획, 맞춤형 운동 프로그램, 지속적인 사람 중심 코칭을 포함하는 통합 경험을 제공한다.

이용자는 8월 7일부터 라이프핏 공식 웹사이트에서 우선 이용을 신청하고 플랫폼 출시 시 가장 먼저 서비스를 경험할 수 있다.

라이프핏은 단순한 디지털 플랫폼을 넘어 전 세계로 확장 가능한 사업 모델이다. 엄선된 현지 운영 파트너를 통해 확장되도록 설계됐으며, 세계적 수준의 기술과 차별화된 글로벌 브랜드, 검증된 운영 모델을 제공함으로써 파트너가 각자의 시장에서 사업을 주도할 수 있도록 지원한다.

라이프핏은 네이마르 주니오르와 같은 글로벌 앰버서더의 인지도에 지역 파트너의 전문성, 현지 네트워크, 운영 역량을 결합함으로써 프리미엄 사람 중심 경험을 제공하는 동시에 디지털 헬스, 영양, 피트니스의 미래를 선도할 독보적인 기회를 제공한다.

SOURCE Lifefit