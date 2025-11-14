LODD completa el primer vuelo del Hili, el primer UAV híbrido para carga pesada de los Emiratos Árabes Unidos, diseñado, construido y probado en Abu Dabi

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 14 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- LODD Autonomous completó con éxito el primer vuelo de Hili, el primer avión híbrido de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) para carga pesada de los Emiratos Árabes Unidos, diseñado, construido y probado en Abu Dhabi para todo el mundo.

Abu Dhabi Autonomous Week

Este acontecimiento histórico, celebrado en las instalaciones de pruebas de vuelo de LODD en Emirates Falcon Aviation, en Al Ain, como parte de la Semana Autónoma de Abu Dabi, representa un hito nacional decisivo en el avance de la aviación autónoma y la logística de carga de última generación.

El exitoso primer vuelo de Hili supone un gran logro técnico y operativo para LODD Autonomous, lo que destaca la creciente capacidad de los Emiratos Árabes Unidos para diseñar y fabricar sistemas aeroespaciales avanzados.

Desarrollado a través de un programa intensivo y orientado a la seguridad, Hili demuestra la capacidad del país para convertir la visión en realidad con rapidez, precisión y una seguridad sin concesiones, al lograr la preparación para el vuelo en un tiempo récord y cumplir al mismo tiempo rigurosos estándares de rendimiento y calidad.

Con una capacidad de carga útil de 250 kilogramos y una autonomía de hasta 700 kilómetros, Hili combina la propulsión híbrida-eléctrica con un diseño modular para ofrecer operaciones de carga seguras, eficientes y sostenibles tanto para redes logísticas regionales como internacionales.

Como muestra de la confianza internacional en el ecosistema de innovación de los Emiratos Árabes Unidos, LODD Autonomous ha establecido una sólida base de alianzas nacionales e internacionales:

Etihad Cargo (EAU): A principios de este mes, el 3 de noviembre de 2025, LODD firmó un memorando de entendimiento con la división de carga de la aerolínea nacional, lo que convirtió a Etihad Cargo en la primera empresa en adoptar un avión diseñado y construido en Abu Dabi, un hito del que se enorgullece el sector de la aviación de los EAU.

EMX (EAU): El 10 de noviembre de 2025, al margen de la Cumbre Autónoma de Abu Dabi, LODD firmó un acuerdo de colaboración con EMX, con el apoyo de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), para integrar la logística con drones en las operaciones de la cadena de suministro inteligente de próxima generación.

Skyports Drone Services (Reino Unido): Durante la ceremonia del primer vuelo, LODD también firmó un acuerdo con Skyports Drone Services, líder mundial de confianza en operaciones con drones. Skyports, que realiza operaciones de entrega con drones para Royal Mail, el Servicio Nacional de Salud (NHS) y líderes del sector energético offshore como Equinor y RWE, ve un gran potencial en Hili para ampliar sus capacidades en materia de drones de carga pesada y largo alcance.

ST Engineering (Singapur): durante la ceremonia del primer vuelo, LODD formalizó un acuerdo con la división aeroespacial comercial de ST Engineering, una de las mayores empresas aeroespaciales del mundo, para introducir Hili en los principales mercados de Asia-Pacífico. Esto forma parte de la alianza estratégica integral entre las dos empresas.

En su intervención en el evento, Rashid Al Manai, director ejecutivo de LODD Autonomous, afirmó: "El primer vuelo del Hili marca un momento decisivo para LODD y para la avanzada industria aeronáutica de Abu Dabi. Esta aeronave fue diseñada, construida y pilotada en los Emiratos Árabes Unidos a través de un programa intensivo, dinámico y centrado en la seguridad que refleja la solidez de nuestra ingeniería y nuestro talento nacional. Hoy, nos enorgullece ver a Hili surcar los cielos como símbolo de la capacidad de Abu Dabi para ofrecer innovación al mundo".

Al Manai también expresó su agradecimiento a los dirigentes de los Emiratos Árabes Unidos por su continuo apoyo a la innovación y las tecnologías autónomas avanzadas.

"Su visión de desarrollar un entorno propicio a nivel nacional nos ha permitido diseñar, fabricar y probar Hili íntegramente en los EAU, para todo el mundo. Este hito demuestra la capacidad de los EAU para ofrecer tecnologías propias con repercusión mundial, lo que refuerza su posición como centro neurálgico de la movilidad aérea avanzada y la logística de última generación", añadió.

Con estos logros, LODD Autonomous refuerza su papel como líder nacional en movilidad aérea avanzada, al impulsar la visión de los Emiratos Árabes Unidos de convertirse en líder mundial en sistemas autónomos, logística sostenible y tecnologías aeronáuticas preparadas para el futuro.

Acerca de LODD

LODD es una empresa aeroespacial autónoma con sede en Abu Dabi, pionera en el futuro del transporte de mercancías. Fundada en 2023, LODD diseña, desarrolla e implementa sistemas autónomos de última generación para hacer frente a los nuevos desafíos de la logística de carga de media distancia.

En el centro de su innovación se encuentra Hili, el UAV insignia de LODD, diseñado para transportar cargas útiles de hasta 250 kilogramos a distancias de 700 kilómetros. Esta innovadora plataforma ofrece soluciones de transporte de carga escalables, eficientes y confiables para diversas industrias.

Con un modelo de negocio basado en la sostenibilidad, la escalabilidad y la eficiencia operativa, LODD está sentando las bases para un sólido ecosistema de movilidad aérea que redefinirá la logística en los Emiratos Árabes Unidos y más allá.

Acerca de la Semana de Movilidad Autónoma de Abu Dabi

La Semana de Movilidad Autónoma de Abu Dabi (ADAW) es la plataforma insignia del emirato para promover la movilidad inteligente y los sistemas autónomos en tierra, mar, aire e industria. Organizada por el Consejo de Sistemas Inteligentes y Autónomos (SASC, por sus siglas en inglés), la edición inaugural reúne a líderes mundiales del sector, responsables políticos, innovadores e inversionistas para conectar, colaborar y acelerar el futuro de la tecnología autónoma. Comenzando con la Cumbre Autónoma de Abu Dabi, el evento insignia de la semana para el diálogo y las asociaciones de alto nivel, el programa se ve reforzado por iniciativas como DRIFTx, RoboCup Asia-Pacífico (RCAP 2025) y la Liga Autónoma de Carreras de Abu Dabi (A2RL), lo que refuerza el papel de Abu Dabi como centro mundial de innovación, inversión y despliegue seguro y sostenible de tecnologías autónomas.

