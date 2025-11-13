LODD procède au premier vol de Hili, le premier drone hybride de fret lourd des Émirats arabes unis (EAU), conçu, construit et testé à Abou Dabi

ABOU DABI, EAU, 14 novembre 2025 /PRNewswire/ -- LODD Autonomous a réalisé avec succès le premier vol de Hili, le premier aéronef hybride à décollage et atterrissage vertical des EAU destiné au transport de marchandises lourdes, conçu, construit et testé à Abou Dabi pour le monde entier.

Abu Dhabi Autonomous Week

Cet événement historique, qui s'est déroulé dans les installations d'essai en vol de LODD au sein d'Emirates Falcon Aviation, à Al-Aïn, dans le cadre de la Semaine de l'autonomie d'Abou Dabi, représente une étape nationale déterminante dans les progrès de l'aviation autonome et de la logistique du fret de nouvelle génération.

Le succès du premier vol de Hili constitue pour LODD Autonomous une réussite technique et opérationnelle majeure, qui souligne la capacité croissante des Émirats arabes unis à concevoir et à fabriquer des systèmes aéronautiques de pointe.

Mis au point selon un programme intensif axé sur la sécurité, Hili a atteint le stade de l'aptitude au vol en un temps record et témoigne ainsi de la capacité du pays à transformer une vision en réalité avec rapidité, précision et sans compromis sur la sécurité, tout en respectant des normes rigoureuses de performance et de qualité.

Disposant d'une capacité de charge de 250 kilogrammes et d'une autonomie maximale de 700 kilomètres, Hili associe la propulsion hybride-électrique à une conception modulaire pour assurer des opérations de fret sûres, efficaces et durables sur les réseaux logistiques régionaux et internationaux.

Démontrant la confiance internationale dans l'écosystème d'innovation des Émirats arabes unis, LODD Autonomous a établi une base solide de partenariats mondiaux et nationaux :

Etihad Cargo (EAU) : Au début du mois, le 3 novembre 2025, LODD a signé un protocole d'accord avec la division « Marchandises » du transporteur national, faisant d'Etihad Cargo le premier utilisateur d'un aéronef conçu et construit à Abou Dabi, une étape dont le secteur de l'aviation des Émirats arabes unis peut s'enorgueillir.

EMX (EAU) : Le 10 novembre 2025, en marge du Sommet de l'autonomie d'Abou Dabi, LODD a signé un accord de collaboration avec EMX, soutenu par l'Abu Dhabi Investment Office (ADIO), afin d'intégrer la logistique par drone dans les opérations de chaîne d'approvisionnement intelligente de la prochaine génération.

Skyports Drone Services (Royaume-Uni) : Lors de la cérémonie du premier vol, le LODD a également signé un accord avec Skyports Drone Services, un leader mondial de confiance dans le secteur des opérations par drone. Skyports, qui mène des opérations de livraison par drone pour Royal Mail, le NHS et des entreprises d'énergie éolienne en mer de premier plan telles qu'Equinor et RWE, voit dans Hili un grand potentiel pour l'expansion de ses capacités de transport par drone de marchandises lourdes sur de longues distances.

ST Engineering (Singapour) : Au cours de la cérémonie du premier vol, LODD a officialisé un accord avec la division « Aéronautique commerciale » de ST Engineering, l'une des plus grandes entreprises aéronautiques du monde, pour introduire Hili sur les principaux marchés de la région Asie-Pacifique. Cette initiative s'inscrit dans le partenariat stratégique global entre les deux entreprises.

Rashid Al Manai, directeur général de LODD Autonomous, a déclaré lors de l'événement : « Le premier vol de Hili marque un moment décisif pour LODD et pour l'industrie de l'aviation de pointe d'Abou Dabi. Cet aéronef a été conçu, construit et testé en vol aux Émirats arabes unis dans le cadre d'un programme intensif, rapide et axé sur la sécurité, qui reflète la force de notre ingénierie et de nos talents nationaux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de voir Hili prendre son envol et symboliser la capacité d'Abou Dabi à innover pour le monde entier. »

M. Al Manai a aussi remercié les dirigeants des Émirats arabes unis pour leur soutien continu en faveur de l'innovation et des technologies autonomes avancées.

« Leur vision du développement d'un environnement national propice nous a permis de concevoir, de fabriquer et de tester Hili entièrement aux Émirats arabes unis, au bénéfice du monde entier. Cette étape démontre la capacité des Émirats arabes unis à fournir des technologies locales qui ont un impact mondial et renforcent la position du pays comme plaque tournante de la mobilité aérienne avancée et de la logistique de nouvelle génération », a-t-il ajouté.

Grâce à ces réussites, LODD Autonomous consolide son rôle de champion national dans le domaine de la mobilité aérienne avancée au service de l'ambition des Émirats arabes unis : devenir un leader mondial en matière de systèmes autonomes, de logistique durable et de technologies d'aviation prêtes pour l'avenir.

À propos de LODD

Entreprise d'aéronautique autonome dont le siège se trouve à Abou Dabi, LODD est en pointe dans le secteur du transport de marchandises. Fondée en 2023, LODD conçoit, met au point et déploie des systèmes autonomes de nouvelle génération pour relever les défis émergents de la logistique du kilomètre intermédiaire.

Au cœur de son travail d'innovation se trouve Hili, le drone phare de LODD, conçu pour transporter des charges utiles allant jusqu'à 250 kilogrammes sur des distances de 700 kilomètres. Cette plateforme révolutionnaire propose des solutions de fret évolutives, efficaces et fiables, adaptées à divers secteurs.

Affichant un modèle d'entreprise fondé sur la durabilité, l'évolutivité et l'efficacité opérationnelle, LODD jette les bases d'un solide écosystème de mobilité aérienne qui redéfinira la logistique dans les Émirats arabes unis et au-delà.

À propos de la Semaine de l'autonomie d'Abou Dabi

La Semaine de l'autonomie d'Abou Dabi (ADAW) est la plateforme phare de l'émirat pour faire progresser la mobilité intelligente et les systèmes autonomes sur terre, en mer, dans les airs et dans l'industrie. Organisée par le Conseil des systèmes intelligents et autonomes (SASC), l'édition inaugurale invite les leaders mondiaux du secteur, les décideurs politiques, les innovateurs et les investisseurs à tisser des liens et à collaborer pour faire avancer la technologie autonome. Commençant par le Sommet sur l'autonomie d'Abou Dabi, l'événement principal de la semaine, consacré au dialogue et aux partenariats de haut niveau, le programme est renforcé par des initiatives telles que DRIFTx, RoboCup Asie-Pacifique (RCAP 2025) et l'Abu Dhabi Autonomous Racing League (Ligue de course de voitures autonomes d'Abou Dabi - A2RL), qui confirment le rôle d'Abou Dabi comme centre mondial d'innovation, d'investissement et de déploiement sûr et durable dans le domaine des technologies autonomes.

