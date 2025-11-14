LODD 完成 Hili 首次飛行 -- 阿聯酋首架於阿布扎比設計、製造及測試的混合動力重型貨運無人機

新聞提供者

Abu Dhabi Autonomous Week

14 11月, 2025, 21:24 CST

阿聯酋阿布扎比 2025年11月14日 /美通社/ -- LODD Autonomous 宣佈成功完成 Hili 的首次飛行。Hili 是阿聯酋首架於阿布扎比設計、製造及測試，並為全球市場而設的混合動力垂直起降 (VTOL) 重型貨運飛機。

這項歷史性活動作為 Abu Dhabi Autonomous Week 的一環，於 LODD 設在艾因 Emirates Falcon Aviation 的飛行測試設施舉行，標誌著阿聯酋在推動自主航空和新一代貨運物流發展方面，奠下一個重要的國家級里程碑。

Abu Dhabi Autonomous Week
Abu Dhabi Autonomous Week

Hili 的成功首飛是 LODD Autonomous 在工程和營運上的一項重大成就，突顯了阿聯酋在設計和製造先進航空航天系統方面不斷增強的實力。

Hili 的開發建基於一個密集且以安全為先的計劃，展示了國家有能力兼顧速度、精確度和對安全決不妥協的原則，將願景轉化為現實。項目在創紀錄的時間內完成飛行準備，並符合嚴格的性能和質量標準。

Hili 的載荷能力為 250 公斤，航程可達 700 公里，採用混合電力推進系統及模組化設計，能為區域和國際物流網絡提供安全、高效和可持續的貨運服務。

LODD Autonomous 已建立穩固的全球及本地合作夥伴基礎，足證國際社會對阿聯酋的創新生態系統充滿信心：

  • Etihad Cargo (阿聯酋)：本月早些時候（2025 年 11 月 3 日），LODD 與阿聯酋國家航空公司 Etihad 的貨運部門簽署了諒解備忘錄，令 Etihad Cargo 成為首家採用阿布扎比設計及製造飛機的機構，成就阿聯酋航空業一個值得驕傲的里程碑。
  • EMX（阿聯酋）：2025 年 11 月 10 日，在 Abu Dhabi Autonomous Summit 舉行期間，LODD 獲阿布扎比投資辦公室 (ADIO) 支持，與 EMX 簽署合作協議，旨在將無人機物流整合至新一代智能供應鏈營運。
  • Skyports Drone Services（英國）：在首飛儀式上，LODD 亦與全球公認的無人機營運領導者 Skyports Drone Services 簽署協議。Skyports 目前為 Royal Mail、NHS 及 Equinor 和 RWE 等離岸能源巨擘營運無人機送貨服務。Skyports 認為 Hili 具備巨大潛力，有助擴展其重型、遠程貨運無人機的運載能力。
  • ST Engineering（新加坡）：在首飛儀式上， LODD 與全球最大航空航天公司之一 ST Engineering 的商用航太業務正式簽署協議，將 Hili 引入主要亞太市場。此為兩家公司整體戰略合作夥伴關係的一部分。

LODD Autonomous 行政總裁 Rashid Al Manai 在活動上表示：「Hili 的首次飛行對 LODD 和阿布扎比的先進航空業而言，均是一個決定性的時刻。這架飛機是在阿聯酋設計、製造和試飛，其通過一個密集且安全至上的計劃誕生，反映了我們強大的工程實力和本地人才。今天，我們很自豪地看到 Hili 翱翔天際，這象徵著阿布扎比有能力為世界帶來創新。」

Al Manai 亦感謝阿聯酋領導層對創新和先進自主技術的持續支持。

他補充說：「憑藉他們致力發展有利國家發展環境的願景，使我們能夠完全在阿聯酋設計、製造和測試 Hili，並供應全球。這個里程碑證明了阿聯酋有能力提供具全球影響力的本土技術，鞏固其作為先進空中交通和新一代物流樞紐的地位。」

憑藉這些成就，LODD Autonomous 進一步鞏固其作為先進空中交通領域國家級領先企業的地位，致力推動實現阿聯酋成為自主系統、可持續物流和面向未來的航空技術全球領導者的願景。

關於 LODD
LODD 是一家總部位於阿布扎比的自主航空航天公司，致力開拓貨運的未來。LODD 成立於 2023 年，致力設計、開發和部署新一代自主系統，以應對中程貨運物流的新挑戰。

其創新的核心是 LODD 的旗艦無人機 Hili，其設計專為運輸重達 250 公斤、航程遠達 700 公里的載荷。這個突破性的平台為各行各業提供可擴展、高效且可靠的貨運解決方案。

憑藉植根於可持續性、可擴展性和營運效率的商業模式，LODD 正在為穩健的空中交通生態系統奠定基礎，勢將重新定義阿聯酋以至其他地區的物流格局。

欲了解詳情，請瀏覽：
 www.lodd.com
www.linkedin.com/company/lodd-autonomous
https://www.instagram.com/lodd.autonomous

傳媒查詢：
 電郵： [email protected]

關於 Abu Dhabi Autonomous Week

Abu Dhabi Autonomous Week (ADAW) 是該酋長國推進陸地、海洋、空中和工業領域智能交通和無人系統的旗艦平台。由 Smart and Autonomous Systems Council (SASC) 主辦的首屆大會，匯聚全球行業領袖、政策制定者、創新者和投資者，務求建立聯繫、開展合作，並加速無人科技未來發展。該週旗艦活動是旨在促進高層對話與合作的 Abu Dhabi Autonomous Summit，並透過多項活動（例如 DRIFTx、RoboCup Asia-Pacific (RCAP 2025) 與 Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL) 等）進一步加強，鞏固阿布扎比作為全球創新、投資，以及安全、可持續部署無人駕駛科技中心的角色。

SOURCE Abu Dhabi Autonomous Week

來自同一來源

阿布扎比投資辦公室宣佈建立 29 項戰略夥伴關係，加速推動自動駕駛科技商業化進程

阿布扎比投資辦公室宣佈建立 29 項戰略夥伴關係，加速推動自動駕駛科技商業化進程

阿布札比投資辦公室 ( Abu Dhabi Investment Office; ADIO) 於阿布達比自動駕駛峰會期間宣布簽署29項自動駕駛技術商業部署協議，該峰會作為首屆阿布札比自動駕駛週 (Abu Dhabi Autonomous Summit; ADAW) 的組成部分舉行。...
阿布扎比投資局聯同戰略夥伴宣佈啟動垂直升降機場網絡以開通「空中的士」服務

阿布扎比投資局聯同戰略夥伴宣佈啟動垂直升降機場網絡以開通「空中的士」服務

阿布扎比投資局 (ADIO) 聯同通用民航局 (GCAA)、市政交通部 (DMT) 旗下的綜合交通中心 (Abu Dhabi Mobility)，以及阿布扎比機場公司...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

運輸、卡車和鐵路

運輸、卡車和鐵路

航空航天與國防

航空航天與國防

相關題材的新聞稿